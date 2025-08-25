Un grav accident rutier petrecut sâmbătă după-amiază în zona montană Portăreasa, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș, a zguduit comunitatea locală și a lăsat în urmă durere și întrebări fără răspuns. Patru tineri cu vârste între 20 și 23 de ani au murit după ce vehiculul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie, iar un al cincilea pasager, un bărbat de 23 de ani, a fost grav rănit și transportat de urgență cu elicopterul SMURD.

Accidentul din Colții Caprei: o aventură transformată în tragedie

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, echipele de salvare au fost alertate în jurul amiezii, fiind anunțate despre un vehicul răsturnat într-o zonă greu accesibilă din Munții Făgăraș, cunoscută sub numele de Colții Caprei. Din cauza terenului accidentat, autospecialele nu au putut ajunge direct la locul tragediei, iar salvatorii au fost nevoiți să folosească vehicule de teren pentru a parcurge ultima parte a traseului.

La fața locului au fost identificate cinci victime. Patru dintre acestea — doi bărbați și două femei — erau deja decedate în momentul sosirii echipajelor. A cincea victimă, un tânăr de 23 de ani, era conștient, dar în stare gravă. Acesta a fost stabilizat de echipajele medicale și preluat de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la un spital din București.

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a confirmat pentru News.ro că accidentul a implicat un autovehicul off-road care a căzut într-o râpă. „Din păcate, sunt patru morți și un rănit grav. A fost trimis și un elicopter pentru preluarea rănitului”, a declarat Arafat.

Ștefania și Ștefan erau logodiți

Printre victimele tragicului accident din zona Portăreasa se aflau și Ștefania și Ștefan, doi tineri logodiți, care își făceau planuri pentru viitorul lor împreună. Aveau doar 22 și 23 de ani și erau cunoscuți în comunitățile lor ca un cuplu vesel, unit și pasionat de natură.



Excursia din acea zi trebuia să fie o escapadă montană, o aventură de weekend înainte de a începe pregătirile pentru nuntă. „Erau suflete pereche. Se iubeau sincer și aveau o energie care îi molipsea pe toți din jur”, a spus o rudă apropiată, cu vocea frântă de durere. Pe rețelele sociale, prietenii au postat mesaje sfâșietoare, în care își exprimă șocul și tristețea: „Nu pot să cred că v-ați dus împreună, așa cum ați trăit. Ați fost lumină pentru noi toți.”

„Este o anchetă complexă, într-o zonă greu accesibilă!”

Reprezentanții Salvamont Argeș au precizat că accidentul s-a produs într-o zonă frecventată de pasionații de off-road, dar care necesită experiență și echipamente adecvate. „Este o zonă periculoasă, cu teren instabil și diferențe mari de nivel. Din păcate, astfel de accidente nu sunt rare când regulile de siguranță nu sunt respectate”, a transmis echipa Salvamont.

Polițiștii din Argeș continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului. Se ia în calcul viteza neadaptată la condițiile de teren, lipsa experienței în conducerea unui vehicul off-road și eventuale defecțiuni tehnice. „Este o anchetă complexă, într-o zonă greu accesibilă. Vom analiza toate elementele, inclusiv starea vehiculului și traseul urmat”, a declarat un reprezentant al IPJ Argeș.

