Celebrul designer italian Alessandro Loschiavo, a încetat din viață la vârsta de 59 de ani, într-un accident rutier ce a avut loc în Milano. Autoturismul bărbatului a intrat în coliziune cu un TIR condus de un român de 58 de ani, care a fost, de asemenea, rănit.

Alessandro Loschiavo a murit la 59 de ani

Alessandro Loschiavo a murit într-un accident auto petrecut pe drumul național Aurelia, între Capalbio și Ansedonia, în provincia Grosseto din Italia. În urma impactului cu TIR-ul, designerul a murit pe loc.

Potrivit Milano Today, Loschiavo era un designer de renume internațional, stabilit de mai mulți ani la Milano și cunoscut și apreciat pentru creațiile sale, precum și pentru organizarea unor expoziții la Roma, Taipei și Palermo.

Conform presei italiene, Alessandro Loschiavo conducea un Fiat 500X spre Roma când a intrat în coliziune cu un TIR și a ieșit de pe carosabil, răsturnându-se. Designerul italian a rămas prins între fiarele mașinii, pierzîndu-și viața pe loc. Pe de altă parte, șoferul camionului, în vârstă de 58 de ani, a fost rănit.

Accidentul s-a produs în jurul orei 16:30, în zona Montalzato, la kilometrul 134. Autoturismul condus de designer a fost cel care a intrat, din motive necunoscute, pe contrasens.

În momentul în care Alessandro Loschiavo a intrat pe contrasens, șoferul român a virat brusc la dreapta, ajungând în afara carosabilului și lovind acoperișul unui mic magazin de brânzeturi. Însă aceată manevră nu a reușit să prevină tragedia, iar autoturismul designerului a izbit camionul, a ricoșat, s-a răsturnat și a ajuns într-o zonă de oprire.

Conform Libertatea, Alessandro Loschiavo ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la volan.

Cine a fost Alessandro Loschiavo

Alessandro Loschiavo a fost profesor de „Product Design” la IED Roma. Acesta a devenit un designer recunoscut pe plan internațional, cu experiență bogată atât în Italia, cât și peste hotare.

De asemenea, a fost membru al juriului pentru selecția finală a premiilor internaționale de design de la Taipei.

În anul 2012, celebrul designer a coordonat expoziția itinerantă „Musei di Carta, 20 designer per 20 musei italiani”, prezentată la Milano Design Week, la Loggiato di San Bartolomeo din Palermo și la Muzeul Național Etrusc din Villa Giulia, Roma.

