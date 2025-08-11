Marco Leu, accident grav la Timișoara Super Rally: „Era un viraj foarte dificil”. Fiul lui Mihai Leu s-a izbit de o stație de încărcare pentru mașinile electrice

Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a fost implicat într-un accident grav în cadrul cursei Timișoara Super Rally. Bărbatul de 31 de ani a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea, un Audi R8 GT3 LMS care i-a aparținut tatălui său, și s-a izbit de o stație de încărcare pentru mașinile electrice.

Marco Leu, accident grav la Timișoara Super Rally

Marco Leu a vrut să-i aducă un omagiu tatălui său, regretatul campion mondial la box Mihai Leu, care a murit pe 1 iulie 2025, și să facă o tură demonstrativă în deschiderea etapei de Super Rally de la Timișoara. Tânărul a urcat la volanul bolidului pe care-l conducea fostul campion, un Audi R8 GT3 LMS, însă a scăpat mașina de sub control și a făcut accident.

Marco Leu a ratat întoarcerea de la Hotel Continental, în zona centrală a orașului, și a lovit violent o stație de încărcare a vehiculelor electrice. Bolidul condus de Marco a rămas suspendat pe o mașină lăsată la încărcat, după cum relatează Renașterea Bănățeană.

Cum s-a produs accidentul

Marco Leu și copilotul nu au pățit nimic în urma impactului, datorită măsurilor de siguranță luate pe traseu. Copilotul a mers la spital pentru investigații suplimentare ca o măsură de precauție.

Ulterior, pentru Libertatea, Marco Leu a explicat cum s-a produs accidentul. „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire, am schimbat inferioare până la viteza I și nu am reușit să mă opresc. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică. Vedem ce vor spune mecanicii când vor desface mașina. Era un viraj foarte dificil, practic mașina nu reușea să se încadreze acolo și nu aveam ce să facem. (…) Nu cred că am nimic să-mi reproșez acolo”, a spus Marco Leu, pentru Libertatea.

Ce a spus Anna Leu despre accident

Totodată, soția lui Mihai Leu a vorbit despre cele întâmplate. Anna Leu a spus că ce s-a întâmplat face parte din lumea auto.

„Am avut emoții, dar sunt niște emoții cu care sunt obișnuită. Ce s-a întâmplat face parte din lumea auto. Noi am luat foarte multe măsuri de securitate. Am adus foarte multe betoane pentru siguranța publicului, a spectatorilor, a tuturor. În acest moment totul este în regulă și cursa a fost reluată”, a dezvăluit soția lui Mihai Leu, pentru sursa citată.

Competiția Timișoara Super Rally a fost creată de Mihai Leu

Timișoara Super Rally este o competiție creată și păstorită până în acest an chiar de Mihai Leu, cu aspectele organizatorice preluate de familia lui după decesul lui, potrivit Gazeta Sporturilor. Ediția din acest an, denumită Trofeul Profi Timișoara, a fost dedicată memoriei fondatorului competiției, Mihai Leu.

Fostul pugilist Mihai Leu a încetat din viață pe 1 iulie, la vârsta de 57 de ani, după o luptă de mai bine de un deceniu cu cancerul de colon. Fostul sportiv era internat în stare gravă la secția Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni din Capitală de mai bine de o săptămână.

