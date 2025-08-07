Influencerița mexicană și fosta concurentă de la „MasterChef” Yanin Campos a murit pe 4 august la vârsta de 38 de ani. Aceasta a fost victima unui accident rutier.

Yanin Campos a murit la 38 de ani

Yanin Campos s-a stins din viață în mod fulgerător la vârsta de 38 de ani, după ce a fost implicată într-un accident rutier. Trista veste a fost dată de fratele influenceriței, Raul, printr-un mesaj postat pe Facebook.

„Familiei și prietenilor. Informăm și deplângem moartea surorii mele, Yanin Campos”, se arată în mesajul distribuit pe rețelele sociale.

Yanin Campos conducea în orașul ei natal, Chihuahua, Mexic, când a intrat în coliziune cu un vehicul parcat. Accidentul s-a produs pe 2 august, în jurul orei 6:30 dimineața, conform Secretariatului Mexican al Securității Publice pentru ziarul local El Financiero.

Potrivit publicației, influencerița a fost transportată de urgență la un spital local și a murit două zile mai târziu. În prezent, autoritățile investighează dacă viteza excesivă sau faptul că s-a lăsat distrasă la volan au jucat un rol în coliziune.

Cine a fost Yanin Campos

Yanin Campos a devenit cunoscută în anul 2018, după apariția sa la MasterChef Mexico, clasându-se pe locul șase. Deși nu a obținut marele premiu, ea a fost invitată din nou în anul următor la „MasterChef México: La Revancha” (MasterChef Mexic: Revanșa), unde s-a confruntat din nou cu mai mulți dintre concurenții sezonului ei.

După perioada petrecută la televizor, Yanin a început să posteze conșinut de lifestyle pe platformele sale de socializare, inclusiv videoclipuri comice pe TikTok, unde avea aproape 100.000 de urmăritori.

Potrivit anunțului făcut de fratele ei, Raul, familia lui Yanin Campos a organizat un priveghi pe data de 4 august pentru ce care și-au dorit să își ia rămas bun de la îndrăgita influenceriță.

