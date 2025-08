Lukas Radovich, un îndrăgit actor de telenovele și partenerul lui, Liam Forcadilla, jucător profesionist de netball, s-au căsătorit după cinci ani de relație. Cuplul îndrăgostit a spus „Da” într-o ceremonie romantică, înconjurați de prieteni, familie și vedete.

Lukas Radovich și Liam Forcadilla s-au căsătorit

Lukas Radovich, cunoscut mai ales pentru rolul lui Ryder Jackson din telenovela australiană „Home and Away”, s-a căsătorit cu partenerul său în cadrul unei ceremonii fastuoase la The Grounds of Alexandria din Sydney, vineri, locația fiind transformată într-o adevărată oază romantică.

Lukas și Liam au distribuit în mediul online și un videoclip drăguț cu primul lor dans din ziua cea mare, cei doi unindu-și destinele pe data de 1 august 2025.

Cei doi îndrăgostiți au fost văzuți ținându-se strâns și sărutându-se în timp ce confetti argintii săreau în jurul lor, legănându-se pe piesa „Lover” a lui Taylor Swift, în fața invitaților care îi aclamau.

„Se aude dragostea în cameră”, au scris ei într-o postare comună pe Instagram.

Pentru ziua cea mare, mirii au ales două costume elegante. Lukas a optat pentru un sacou elegant grena, cu două rânduri de nasturi, peste o cămașă crem, completând ținuta cu un papion clasic negru și o garoafă albă prinsă la rever.

Liam a optat pentru un sacou alb și un papion negru, precum și o pereche de pantaloni negri, eleganți.

Citește și: Irina Columbeanu, apariție neașteptată în haină de blană, în toiul verii. Imaginile au stârnit un val de reacții. „În ce august ești?”

Citește și: Rebecca Loos rupe tăcerea despre aventura cu David Beckham, la 20 de ani după scandal. „El era mai în vârstă decât mine, era șeful meu!”

Și-au făcut relația publică după trei ani

Lukas Radovich a vorbit anterior despre parcursul său sexual, dezvăluind că încă își găsea locul în timp ce juca în serial. Starul, care a recunoscut relația cu actualul lui soț, Liam, în 2023, după trei ani petrecuți împreună, a recunoscut că și-a ținut viața personală departe de lumina reflectoarelor în timpul petrecut în serial.

Deși actorul nu și-a ascuns niciodată sexualitatea, el a declarat pentru The Daily Telegraph că pur și simplu „se împăca” cu ea pe când avea doar 20 de ani.

Citește și: Dana Budeanu, mesaj neașteptat după moartea lui Ion Iliescu. „Se schimbă garda la domnul președinte. Ce bărbați tineri și frumoși!” Postarea care a stârnit un val de reacții

Citește și: Ce pensie de urmaș ar putea primi Nina Iliescu, după decesul lui Ion Iliescu. Fostul președinte avea un venit impresionant

„Cred cu siguranță că atunci când aveam 20 de ani, încă mă descopeream pe mine însumi – acum mă simt suficient de confortabil pentru a putea vorbi despre asta”, a împărtășit el.

Reflectând asupra călătoriei sale, Lukas Radovich a adăugat: „Ultimii cinci ani au fost o călătorie destul de mare pentru mine; în primul rând, datorită serialului, dar și pentru a-mi descoperi propria identitate – pur și simplu pentru a mă simți confortabil, cred.”

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lukas Radovich și Liam Forcadilla

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News