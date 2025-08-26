Accidentul rutier de sâmbătă de pe drumul forestier din Munții Iezer-Păpușa a zguduit comunitatea locală și a ridicat semne de întrebare privind responsabilitatea la volan. Cinci tineri se aflau într-un autoturism care s-a prăbușit într-o prăpastie de aproximativ 250 de metri, soldându-se cu moartea a patru dintre ei. Singurul supraviețuitor, un băiat de 21 de ani, a fost salvat în ultima clipă și transportat de urgență la spital.

„A încercat să vadă puterea mașinii”

Potrivit declarațiilor oferite salvatorilor montani, șoferul — un tânăr de 20 de ani din Brașov — ar fi încercat să testeze capacitățile mașinii pe terenul accidentat. În acel moment, a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a prăbușit în gol. Cristian Toma, reprezentant Salvamont Argeș, a relatat, potrivit digi24.ro: „Supraviețuitorul l-am întrebat și mi-a zis că șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă. Au căzut aproximativ 250 de metri într-o prăpastie.”

Salvamontiștii au intervenit rapid, reușind să extragă victima din prăpastie și să o predea echipajului SMURD. Tânărul era conștient, dar în stare critică, și a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Județean Brașov.

Operație de urgență și anchetă penală

La sosirea în Unitatea de Primiri Urgențe, medicii au decis să-l opereze imediat. Corina Ciubotaru, medic primar de medicină de urgență Brașov, a confirmat gravitatea situației: „Este vorba despre un pacient în vârstă de 21 de ani, care a fost adus în UPU, Spitalul Județean Brașov, pe cale aeriană, cu elicopterul.”

Între timp, polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Marius Rizea, purtător de cuvânt al IPJ Argeș, a declarat: „Din primele verificări, cele 5 persoane se deplasau spre vârful Iezer, pe un drum forestier, atunci când autoturismul condus de un tânăr de 20 de ani, din Brașov, s-ar fi răsturnat. Polițiștii au întocmit un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere și vătămare corporală din culpă.”

Ancheta continuă, iar supraviețuitorul va fi audiat de polițiști imediat ce medicii vor considera că este apt. În lipsa unor măsuri de siguranță și a unei conduite responsabile la volan, astfel de drame continuă să se repete, lăsând în urmă familii îndurerate și comunități marcate de durere.

