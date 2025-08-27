  MENIU  
Incendiu puternic la Dragonul Roșu. O icoană a scăpat ca prin minune din calea flăcărilor

Oana Savin
27.08.2025, 11:56

Un incendiu puternic a avut loc marți seară, 26 august, în complexul Dragonul Roșu din București. Structura clădirii afectate s-a prăbușit parțial. Pompierii au anunțat că nu au existat locuințe în zona de manifestare a incendiului. Ca prin minune, flăcările care au devastat locul s-au oprit la o icoană care îl reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul de la COmplexul Dragonul Roșu duppă ce flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 3.800 metri pătrați, iar la stingerea incendiului au acționat 28 de autospeciale, potrivit ISU București-Ilfov.

Forțele de intervenție au fost suplimentate cu echipaje chemate din turele libere pentru a sprijini pompierii aflați deja în misiune.

Acest lucru a fost necesar pentru stingerea incendiului, protecția vecinătăților și alimentarea permanentă cu apă din afara obiectivului afectat”, au anunțat oficialii ISU.

În dimineața zilei de miercuri, 27 august, pompierii au rămas la fața locului pentru a stinge ultimele focare.

Acțiunile de intervenție vor continua astăzi pentru îndepărtarea elementelor care au ars, sens în care vor fi utilizate buldoexcavatoare pentru a realiza accesul la focarele acoperite de pereții prăbușiți ai depozitului”, a explicat ISU.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis și un mesaj Ro-ALERT pentru locuitorii din București.

Icoana care s-a salvat din calea flăcărilor

Flăcările au distrus tot la Dragonul Roșu, dar s-au oprit la o icoană care îl înfățișa pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Icoana a scăpat aproape intactă, iar imaginea cu aceasta a devenit virală în mediul online. Potrivit fotografiilor, focul s-a oprit fix înainte de a atinge chipul Mântuitorului.

Potrivit Fanatik.ro, o minune asemănătoare s-a produs la Săcele, județul Brașov, când un incendiu puternic a distrus complet trei case. Pompierii au descoperit atunci, printre ruine, o icoană cu Maica Domnului și Pruncul Iisus, neatinsă de foc.

„În cursul zilei de ieri (n.r. luni, 28 aprilie), pompierii braşoveni au intervenit la un incendiu devastator în municipiul Săcele, care a cuprins rapid trei locuinţe învecinate. Din nefericire, una dintre case a fost distrusă în proporţie de 90%. Flăcările au mistuit aproape totul: acoperişul, mobilierul, amintirile… Şi, totuşi, în mijlocul cenuşii, o icoană cu Maica Domnului şi Pruncul Sfânt a rămas neatinsă de foc, înconjurată de scrum, dar întreagă. O imagine care ne aduce aminte că, uneori, chiar și în cele mai grele momente, există o protecție divină care ne veghează. Pentru noi, salvatorii, este un simbol de speranţă”, a scris ISU Braşov pe Facebook, la momentul respectiv.

Sursă foto: Facebook

