Lidia Vadim Tudor, mesaj vehement de la mormântul tatălui său, Corneliu Vadim Tudor. „Am dreptul la respect!” Cuvintele sale au stârnit un val de reacții

Cu doar câteva săptămâni înainte de împlinirea unui deceniu de la dispariția lui Corneliu Vadim Tudor, fiica sa cea mare, Lidia Vadim Tudor, a transmis un mesaj puternic și plin de emoție din fața mormântului „Tribunului”.

Declarația, postată pe rețelele de socializare, marchează o schimbare de ton în modul în care aceasta va gestiona comentariile legate de memoria tatălui său.

„Nu voi mai accepta comentarii pline de ură!”

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Lidia Vadim Tudor a anunțat că va impune limite stricte în spațiul online, pentru a proteja imaginea tatălui său de atacuri gratuite și insulte.

„În curând, se vor împlini 10 ani de când tatăl meu, Corneliu Vadim Tudor, a plecat la Domnul. Am luat decizia să nu mai permit, pe paginile mele de socializare, niciun fel de jigniri care să-i întineze memoria.”

Ea a subliniat că este deschisă la opinii și critici, dar acestea trebuie să respecte un cadru decent:

„Fiecare are părerile lui, dar există limite, iar de astăzi acele limite vor fi impuse strict. Sunt femeie, sunt om politic, sunt fiica lui și am dreptul la respect!”

Lidia Vadim Tudor a vorbit deschis despre rolul său public și despre responsabilitatea pe care o simte în apărarea memoriei tatălui său. Într-un ton hotărât, ea a afirmat: „Sunt om politic, sunt femeie, sunt fiica lui și am dreptul la respect.”

Această declarație vine într-un context în care discursul agresiv din mediul online afectează tot mai multe figuri publice, iar Lidia Vadim Tudor a decis să nu mai rămână pasivă. În același mesaj, ea a transmis mulțumiri celor care dau dovadă de respect și empatie:

„Le mulțumesc tuturor celor care dau dovadă de decență față de mine și față de memoria tatălui meu, omul care m-a format, m-a iubit și care m-a învățat să nu mă tem de nimeni și de nimic. Cu excepția bunului Dumnezeu!”

Cauza morții lui Corneliu Vadim Tudor

Corneliu Vadim Tudor, fondatorul Partidului România Mare și una dintre cele mai controversate figuri ale scenei politice post-decembriste, s-a stins din viață pe 14 septembrie 2015, la vârsta de 65 de ani. Moartea sa a survenit în urma unui infarct miocardic, la scurt timp după ce fusese internat la Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei din București. Potrivit relatărilor, soția sa l-a dus de urgență la spital după ce i se făcuse rău, însă starea i s-a agravat rapid, iar decesul a fost declarat în aceeași seară, în jurul orei 18:30.

Deși era cunoscut pentru energia și prezența sa constantă în spațiul public, Vadim suferea de diabet, boală pe care, conform unor apropiați, a refuzat să o trateze corespunzător. Academicianul Mircea Ifrim a declarat ulterior că această alegere ar fi contribuit decisiv la deteriorarea stării sale de sănătate.

„Moartea lui Corneliu Vadim Tudor a fost un fenomen natural, adică de așteptat, pentru că el nu dorea să țină regimul respectiv având diabet. Cum era de așteptat, diabetul i-a atacat vasele. Atacând vasele, a ajuns la Spitalul Militar. Corneliu Vadim Tudor era foarte încăpățânat, un mare om de cultură, incontestabil, un talent, dar aici a făcut o greșeală pentru că nu a ținut cont de ce trebuia să facă”, a declarat academicianul Mircea Ifrim, potrivit Libertatea.

