Lidia Tudor, una dintre cele două fiice ale fostului politician, scriitor și publicist Corneliu Vadim Tudor, a vorbit în cadrul podcast-ului “După faptă, și răsplată”, moderat de Cristina Șișcanu, despre ultimele clipe din viața tatălui ei.

Controversatul om politic s-a stins din viață pe 14 septembrie 2015, la Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, în urma unui infarct.

„Lumea ne-a spus că l-a văzut vânăt la față!”

Lidia, fata cea mare a tribunului, a povestit în detaliu ce s-a întâmplat cu tatăl ei în ultimele zile de viață. Ea spune că primele semne că are probleme grave de sănătate au apărut cu patru zile înainte de deces.

„A început totul cu câteva zile înainte. Într-o joi noapte, i-a fost rău, dar nu a vrut să fie dus la spital. Noi credem că atunci a făcut el primul infarct. Vineri și-a continuat programul în mod obișnuit. Sâmbătă a avut o ședință la partid, unde toată lumea ne-a spus că l-a văzut vânăt la față. Și nu era în apele lui. A fost la un concert al corului armatei ruse și acolo s-a simțit rău.

Apoi, sâmbătă, pe 12 septembrie, a stat acasă și a lucrat pentru revistă. Noaptea s-a simțit din nou rău. Și i-am spus să mergem la spital. Nu a vrut. Pentru el asta (n.r. – mersul la spital) era un semn de slăbiciune. El nu concepea să fie slab. Și știa că vor exista oameni care se vor bucura de răul lui.

Am încercat să-i spunem că presa nu va afla, că orice om are dreptul al un control la medic etc. A spus că va merge duminică seara sau luni dimineața” – i-a dezvăluit Lidia Cristinei Șișcanu.

În noaptea de duminică spre luni, starea lui Vadim Tudor s-a agravat, iar spre dimineață a hotărât să meargă la spital. Fostul politican acuza stări de rău și probleme cu respirația. Lidia a povestit că tatăl ei se simțea atât de rău, încât ea și mama ei nu au mai aștepta ambulanța și l-au dus la spital cu mașina personală. Pe drum, Vadim repeta că simte că se sufocă și era foarte speriat, a mai spus Lidia.

“Mamă, eu astăzi vin la tine!”

Luni dimineața, m-a trezit mama la ora 6 să-mi spună că tata vrea, în sfârșit, să meargă la spital. Știu că el era pe marginea patului, cu geamul deschis și nu avea aer. Am coborât cu el pe scări eu singură… Nici nu știu cum, tata avea 100 și ceva de kilograme și peste 1.80 m înălțime…

El ne spunea că simte că face infarct și că trebuie să ajungă la spital. I-am spus să așteptăm Ambulanța, dar a zis că nu, pentru că nu mai are aer. A spus să vină șoferul cu mașina în fața curții.

A ieșit din holul casei, și-a pus mâinile pe cadrul ușii și a spus “Mamă, eu astăzi vin la tine! Astăzi este ultima mea zi.”

Când a urcat în mașină, Smurd-ul era la colț, dar mi-am dat seama că nu mai este timp. El se sufoca… Eram pe bancheta din spate cu el și cu mama, îl țineam de mână. Și îi era atât de frică… se sufoca. Nu am văzut nciodată pe nimeni în starea aceea! – a completat fiica tribunului.

„A făcut 22 de stopuri cardiace”

Au urmat apoi ultimele ore din viața lui Vadim Tudor. Fiica lui spune că a făcut 22 de infarcturi, la care a fost martoră, iar apoi a intrat în moarte cerebrală.

Noi știam că el e în moartea cerebrală și așteptam orice semn de la medici, eram la spital. Țin minte că era deja ora 18:00, mama intrase la el în jurul orei 16:00. Avea tensiunea foarte scăzută, îi făcuseră masaj la picioare, încercau să-l facă să simtă că noi suntem acolo. Am intrat și eu la el, în decursul acelei zile.

Noi am ajuns cu el (n.r – la spital) la 6 jumătate dimineața. Când am intrat cu el la camera de gardă, în decurs de câteva minute, a făcut 22 de stopuri cardiace. Lucru pe care eu l-am văzut, am trăit asta pe viu. În momentul în care l-au scos din camera de resuscitări era în comă, dar noi nu știam.

Credeam că l-au adormit ca să-l liniștească. El era foarte panicat pentru că nu avea aer. Și era foarte, foarte speriat. Am crezut că l-au adormit să-l liniștească și să-l ducă undeva, într-un salon, să-l stabilizeze – a mai relatat Lidia Tudor.

Din păcate, medicii nu au mai putut să-l stabilizeze și a survenit decesul:

Apoi au trecut câteva ore în care nu am știut de el. Noi am stat la ușa secției de Terapie Intensivă. Medicii ne spuneau că este în stare gravă, că nu se știe când și cum o să-și revină. Că a intrat în moarte cerebrală, iar din punctul acela nu va mai fi la fel. Nu am conștientizat pe moment ce se întâmplă.

Foto – Facebook