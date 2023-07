Fiica lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia, a vorbit despre povara numelui pe care îl poartă: „Întotdeauna am avut o viață atipică”

Lidia Vadim Tudor, fata cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, a făcut mărturisiri emoționante în emisiunea „În oglindă” de la Kanal D2.

Invitată în emisiunea găzduită de Mihai Ghiță, care se va difuza sâmbătă de la 22:30, Lidia Vadim a vorbit despre tatăl ei și despre povara numelui pe care îl poartă. A împărtășit detalii despre copilăria ei, precum și o altă imagine mai puțin cunoscută a tatălui Corneliu Vadim Tudor.

Lidia Vadim: „Tata ne-a oferit tot ceea ce el a considerat ca avem nevoie”

„Am avut o copilărie foarte fericită! A fost specială pentru că tata a fost persoană publică încă de când m-am născut. Eu nu îl știu pe tata altfel decât persoană publică, făcând poze cu oamenii pe stradă, dând autografe, sacrificând vacanțe sau timp cu noi pentru a merge la muncă. Cu toate astea, am avut o copilărie foarte fericită. Tata ne-a oferit tot ce a considerat că avem nevoie. Tata a fost un geniu”, a povestit Lidia Vadim, în emisiunea „În oglindă”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Citește și: Lidia Vadim, fata cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, detalii cutremurătoare despre ultimele clipe din viața tatălui: „A făcut 22 de infarcturi!”

Lidia Vadim coordonează revista „România Mare”, pe care Corneliu Vadim Tudor a lăsat-o moștenire familiei. Publicația este o importantă sursă de venit pentru Lidia, sora ei, Eugenia, și mama lor, Doina. Revista de istorie, politică și cultură se publică de peste 32 de ani neîntrerupt în întreaga țară, cu ajutorul colaboratorilor și, acum, sub coordonarea Lidiei.

Lidia Vadim: „Noi întotdeauna am avut o viață atipică, am avut gardă de corp”

Deși viața de familie i-a fost plină de amintiri frumoase, perioada școlii a fost dificilă pentru Lidia, care a fost discriminată de unii dintre profesorii ei din cauza numelui Vadim.

„Noi întotdeauna am avut o viață atipică. Am avut gardă de corp, niciodată nu eram singure. Am resimțit chestia asta, plus numele. La școală, de exemplu, nu era același lucru, mai ales pentru cei care nu îl plăceau pe tata. Impactul negativ venea mai ales din partea profesorilor. Mi-am auzit și: «Ești fiica lui Vadim, la mine nu treci clasa!». Îmi luam rigla la palmă tot pentru că eram fiica lui Vadim”, a mai povestit Lidia Vadim.

Citește și: Lidia, fiica lui Corneliu Vadim Tudor, ar fi rămas văduvă după trei luni de la căsătorie

Corneliu Vadim Tudor și soția lui, Doina, au fost căsătoriți timp de 28 de ani înainte ca politicianul să se stingă din viață. Împreună au avut două fiice, Lidia și Eugenia.

În emisiunea „În oglindă” de sâmbătă Lidia Vadim își va împărtăși experiențele personale și va oferi o perspectivă unică asupra regretatului ei tată, Corneliu Vadim Tudor.

Foto: Kanal D2; Facebook