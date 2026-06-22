O bucată de tunel s-a prăbușit la metrou, la Magistrala 4. Circulația trenurilor a fost oprită pentru o oră 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Circulația trenurilor a fost oprită temporar între stațiile 1 Mai – Jiului, începând cu ora 13:20. Începând cu ora 14:12, circulația trenurilor pe Magistrala 4 a fost reluată în condiții normale, conform Metrorex. Iată ce s- a întâmplat.

O bucată de tunel s-a prăbușit la metrou

O situație tehnică neprevăzută s-a petrecut în timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6.

Citește și: Radu Miruță, declarații despre scumpirea biletului la metrou. Ce a descoperit Corpul de Control: „Nu se mai pune problema amânării încă o lună”

Echipele se află pe teren și se ocupă de remedierea problemei identificate. Compania de transport a precizat că circulația trenurilor va fi reluată conform graficului normal, după ce se încheie intervențiile necesare.

O bucată bună din partea superioară a unui tunel s-a prăbușit peste șine și apa s-a infiltrat înăuntru, conform site-ului Clubferoviar, care a prezentat o filmare.

Lucrări la magistrala 6

De la stația 1 Mai și până la Aeroportul Otopeni se lucrează intens la noua Magistrală 6. Lucrările de pe întreg traseul includ săpături subterane și restricții de circulație. Magistrala 6 de metrou va realiza prima conexiune rapidă între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Ploșnițe la metrou. Angajații Metrorex acuză o infestare în spațiile de odihnă



Citește și: Ploșnițe la metrou. Angajații Metrorex acuză o infestare în spațiile de odihnă

Noua linie va avea o lungime de 14,2 km de cale dublă și 12 stații. Va deservi zone precum: 1 Mai; zona Romexpo; zona Gara Băneasa și Aeroportul Băneasa; zonele rezidenţiale, comerciale și de afaceri din lungul DN1 între București și Otopeni; orașul Otopeni; terminalele sosiri/plecări ale Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

Magistrala 6 va fi construită în două etape: secțiunea Sud, între 1 Mai și Tokyo, și secțiunea Nord, între Tokyo și Aeroportul Otopeni.

Noua linie de metrou va include 12 stații: 1 Mai (cu legătură la Magistrala M4), Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu și Aeroport Otopeni.

Urmărește-ne pe Google News