Se schimbă destinul la jumătatea anului! Previziunile lui Neti Sandu pentru perioada 21 iunie – 22 iulie

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mijlocul anului aduce o dinamică astrologică extrem de intensă, o adevărată „placă turnantă” care ne obligă pe toți să ne adaptăm din mers și să ne găsim echilibrul în momente de maximă presiune.

Neti Sandu a prezentat horoscopul complet pentru perioada cuprinsă între 21 iunie și 22 iulie, interval guvernat de zodia Racului. Această lună este marcată de fenomene cosmice de impact: Mercur își începe mișcarea retrogradă în Rac chiar în pragul unei Luni Pline, în timp ce Jupiter, Marele Benefic, părăsește zodia anterioară pentru a se instala, timp de un an, în semnul de foc al Leului.

Suntem într-un an guvernat de energia Calului de foc, cu o vibrație universală 1, ceea ce înseamnă că elementul aprins este potențat la maximum. Cu toate acestea, Mercur retrograd vine să tempereze lucrurile și să pună reflectorul pe tot ce am lăsat nerezolvat, nefinalizat sau greșit în trecut. Fie că este vorba despre relații, carieră, acte sau sănătate, această perioadă oferă șansa unică de a repara erorile anterioare pentru a obține, în final, un deznodământ fericit. Iată cum se reconfigurează destinul fiecărei zodii în parte.

Berbec

Pentru nativii Berbec, perioada aduce o atmosferă destul de bizară, dominată de retrogradarea lui Neptun începând cu data de 7 iulie, fenomen care se va întinde până în iarnă. Această energie mistică și cețoasă nu este deloc pe placul unui semn de foc guvernat de acțiune directă, fiind completată de prezența rigidă a lui Saturn. Berbecii vor avea senzația că trebuie să comunice într-o limbă complet necunoscută și vor fi obligați să treacă printr-un proces profund de resetare interioară pentru a face față acestor blocaje, conform previziunilor lui Neti Sandu făcute la stirileprotv.ro.

Salvarea vine însă de la Jupiter, care se instalează în casa dragostei și a creativității. Chiar dacă Saturn aduce cuburi de gheață, iar Neptun blurează peisajul, nativii au șanse uriașe să se îndrăgostească și să progreseze pe plan personal. Totuși, trebuie să rămână prudenți în exprimare, deoarece patronul lor, Marte, este extrem de tăios la limbă în această perioadă și poate genera conflicte inutile în cadrul noilor proiecte.

Taur

Taurii au parte de o activitate febrilă în sectorul financiar, acolo unde combinația explozivă dintre Marte și Uranus provoacă schimbări majore. Acest aspect indică oportunități excelente de câștig, contracte avantajoase și o dinamică ce poate garanta o stabilitate financiară pe termen lung. Cu toate acestea, aceeași energie aduce și un impuls uriaș de a cheltui, motiv pentru care nativii trebuie să își gestioneze bugetul cu multă maturitate.

Pe de altă parte, Mercur retrograd activează casa comunicării și a studiilor, obligându-i pe Tauri să rezolve probleme legate de acte sau să reia proiecte educaționale abandonate. Dacă până acum au amânat un masterat, un curs sau o formare profesională, astrele le oferă acum o ultimă șansă de upgrade. În paralel, Jupiter le luminează sectorul locuinței, aducând dorința de a investi masiv în confortul casei, fie prin renovări, fie prin extinderea spațiului locativ.

Gemeni

Gemenii sunt pregătiți să strălucească într-un mod spectaculos și intempestiv, datorită conjuncției dintre Marte și Uranus chiar în semnul lor naștal. Acest aspect funcționează ca un fitil gata să aprindă idei geniale, permițându-le nativilor să erupă profesional și să realizeze lucruri pe care nimeni nu le credea posibile. Singurul avertisment major din partea astrelor vizează sănătatea, sector care cere o atenție sporită pentru a evita epuizarea fizică.

În plan financiar, prezența lui Mercur cere o reevaluare la sânge a conturilor și a listei de cheltuieli, fiind momentul perfect pentru o reglare de conturi cu propria persoană. Ulterior, Jupiter se va instala pentru un an întreg în casa comunicării, un domeniu în care Gemenii excelează nativ. Acest tranzit promite un câștig uriaș de imagine, succes la școală și oportunitatea de a crea legături noi, spectaculoase, care le vor aduce o aură de super-intelectuali.

Rac

Nativii Rac se află în centrul atenției în această perioadă, deoarece Mercur retrogradează chiar în semnul lor, funcționând ca un robinet prin care ies la suprafață toate problemele nerezolvate din trecut. Fie că este vorba despre o singură problemă majoră sau despre detalii care s-au adunat pe repede înainte, Racii trebuie să facă bilanțul. Este momentul optim pentru a definitiva achiziția unei case, o mutare sau o schimbare de job care fusese anterior temporizată din lipsă de resurse.

Vestea excelentă este că, odată ce Mercur își încheie analiza, Jupiter intră în casa banilor și a contractelor, deschizând un an extrem de prosper. Racii vor începe să culeagă roadele muncii din ultimii ani, putând obține aprobarea unor credite bancare avantajoase sau pornirea unei afaceri de succes. Totuși, din cauza intrării lui Marte într-o zonă sensibilă, este recomandat ca nativii să nu ignore controalele medicale și să trateze din timp orice mică afecțiune.

Leu

Leii sunt marii favoriți ai noului context astral, având în vedere că după 12 ani de pelerinaj, Jupiter, marele benefic, ajunge în sfârșit în zodia lor. Venind dintr-un semn tot de foc, Jupiter potențează la maximum dorința Leului de a strălucească, de a conduce și de a începe afaceri de anvergură. Succesul este garantat, iar nativii au la dispoziție un an întreg pentru a deveni lideri incontestabili și pentru a-și spori considerabil averile.

Totuși, Neptun retrograd va aduce mici aliaje și va cere multă muncă în spatele cortinei. În plus, Mercur retrograd activează casa sănătății, avertizându-i pe Lei că este obligatoriu să își facă investigații amănunțite, precum ecografii sau RMN-uri. Dacă vor ignora aceste semnale, Jupiter le va taxa rapid neglijența, însă dacă sunt preventivi, parteneriatele noi aduse de Marte în Gemeni și banii atrași de Venus le vor asigura o perioadă glorioasă.

Fecioară

Pentru Fecioară, conjuncția dintre Marte și Uranus produce scântei în sfera carierei și a poziției sociale. Nativii se pot trezi peste noapte nominalizați pentru o funcție importantă, invitați să facă parte dintr-o comisie de prestigiu sau recompensați cu o distincție neașteptată. Este o perioadă a deciziilor radicale, iar dacă Fecioarele au în plan să schimbe locul de muncă sau să se mute în altă parte, începutul lunii iulie le va oferi curajul necesar pentru acest pas.

În schimb, patronul lor, Mercur, navighează în apele tulburi ale Racului, obligându-le să clarifice anumite relații de prietenie sau colaborări. Totodată, intrarea lui Jupiter în Leu anunță un an de investigații medicale discrete, un fel de scanare generală a organismului menită să prevină problemele viitoare. Din fericire, din 7 iulie, Venus intră în zodia lor, redându-le Fecioarelor pofta de viață, magnetismul și dorința de a ieși mai mult în societate.

Balanță

Balanțele se confruntă cu o perioadă mai rigidă în planul relațiilor profesionale sau personale, din cauza unui Saturn destul de neprietenos care aduce răceală și distanță din partea celor din jur. Din fericire, izolarea este combătută rapid de intrarea lui Jupiter în zodia Leului, aspect care le activează casa prietenilor și a protectorilor. Chiar dacă unii oameni pun ziduri glaciare în fața lor, vor apărea persoane providențiale care le vor deschide uși importante și le vor ridica moralul.

În sferă profesională, Mercur retrograd tulbură temporar apele și le forțează pe Balanțe să reevalueze deciziile legate de carieră. Dacă până acum erau extrem de hotărâte pe un anumit drum, schimbarea datelor problemei le va determina să gândească o nouă strategie de manifestare publică. Răbdarea va fi cheia, mai ales că spre finalul perioadei, Venus le va vizita zodia, aducând armonie și posibilitatea unor colaborări avantajoase la mare distanță.

Scorpion

Scorpionii își canalizează întreaga energie în zona investițiilor și a plasamentelor financiare, fiind stimulați să scoată banii din bănci pentru a-i multiplica rapid în proiecte sigure. Această mișcare curajoasă este susținută din plin de Jupiter, care se instalează în casa carierei, garantându-le nativilor o perioadă de succes răsunător și vizibilitate maximă pe plan profesional.

Deși la locul de muncă actual Saturn și Neptun aduc o atmosferă greoaie și sarcini dificile, stabilitatea nu le este amenințată, iar realizările din afacerile personale sau de familie vor compensa tot efortul. Pe de altă parte, Mercur retrograd în sectorul drumurilor lungi ar putea amâna sau modifica o călătorie în străinătate. Pentru că fenomenul se petrece într-un semn de apă, Scorpionii nu îl vor resimți negativ, ba chiar ar putea trage foloase de pe urma acestor reprogramări.

Săgetător

Săgetătorii beneficiază de o configurație astrală de excepție, fiind conectați direct la un triunghi echilateral de foc generat de intrarea lui Jupiter în Leu. Timp de un an, acești nativi vor primi un flux uriaș de energie, sponsorizări cosmice și oportunități de afirmare. Totuși, strălucirea acestui succes va cere efort, deoarece Saturn și Neptun impun o anumită rigoare și nu lasă lucrurile să vină fără o muncă temeinică în spate.

În plan relațional, conjuncția Marte-Uranus din Gemeni, poziționată exact vizavi de zodia lor, promite apariții intempestive și electrizante. Săgetătorii singuri pot începe o relație pasională peste noapte, în timp ce în plan profesional pot fi solicitați în proiecte complet noi și inedite. Mercur retrograd le cere însă prudență în zona investițiilor și a datoriilor vechi, obligându-i să își plătească restanțele sau ajutându-i să recupereze sume de bani pe care le credeau pierdute.

Citeşte şi: 4 zodii care pierd totul până la sfârșitul lunii iunie. Nimic nu va mai fi la fel pentru ele!

Citeşte şi: Transformări radicale pentru zodii la jumătatea lunii iunie. Avertismentul Cristinei Demetrescu

Capricorn

Pentru Capricorni, presiunea cosmică atinge cote maxime din cauza opoziției dintre Soare și Mercur retrograd în Rac și Luna Plină aflată chiar în semnul lor. Acest context astral funcționează ca un ultimatum care îi obligă pe nativi să ia decizii radicale, să „rupă pisica în două” și să finalizeze demersuri începute cu mult timp în urmă. Presiunile din zona partenerială îi vor determina fie să renunțe la colaborări toxice, fie să accepte în sfârșit compromisuri necesare.

După un an în care Jupiter a încercat să aducă armonie în căsnicie sau asocieri, Mercur vine acum să verifice dacă nativii și-au făcut temele sau dacă au omis semnarea unor acte esențiale. După ce această analiză se va încheia, Jupiter va intra în casa banilor proveniți din alte surse decât salariul, oferindu-le Capricornilor resurse excelente pentru investiții. Aceasta este tușa finală de care aveau nevoie pentru a lăsa trecutul în spate și a lansa proiecte profesionale complet noi.

Vărsător

Vărsătorii resimt o aliniere excelentă în planul ideilor și al creativității, datorită aspectelor armonioase formate de Marte și Uranus în semnul de aer al Gemenilor. Proiecte mai vechi, ținute la sertar, pot ieși acum la lumină într-o formă spectaculoasă, aducându-le nativilor nu doar satisfacții profesionale, ci și câștiguri financiare substanțiale. De asemenea, această energie aprinde flacăra în casa dragostei, unde poate apărea o persoană care să le resusciteze complet viața sentimentală.

Totuși, această idilă va trebui privită cu realism, deoarece tranzitul lui Jupiter în casa partenerială va testa pe parcursul unui an dacă este vorba despre o relație solidă sau doar despre un foc de paie. În paralel, Mercur retrograd în casa serviciului și a sănătății anunță mici încurcături la birou și necesitatea de a acorda mai multă atenție organismului. Luna Plină le poate goli buzunarele dacă ignoră micile probleme medicale, așa că prevenția devine cuvântul de ordine.

Pești

Nativii Pești se confruntă cu un impuls puternic de a schimba pe repede înainte ceva în mediul lor casnic, fiind stimulați de combinația Marte-Uranus să ia decizii bruște legate de o mutare sau o reorganizare a locuinței. În planul sentimentelor, Mercur retrograd le răscolește sufletul și le reîncarcă bateriile după o perioadă extrem de secătuitoare provocată de Saturn. Acest tranzit îi obligă să pună în balanță relația actuală, să descopere eventualele nereguli și să decidă dacă merită să investească în continuare.

Pe plan financiar, deși Jupiter intră într-o casă menită să le aducă reușite și noi surse de venit, prezența lui Saturn în Berbec nu oferă garanții că banii vor curge fără efort. Peștii vor fi învățați de către astre o lecție dură, dar necesară, a economisirii și a cumpătării, ei fiind recunoscuți pentru generozitatea lor. Trebuie să fie mai strânși la pungă în această perioadă pentru a asigura stabilitatea pe termen lung a noilor proiecte.

Foto – captură video

Urmărește-ne pe Google News