  MENIU  
Home > Astro Fun > Se schimbă destinul la jumătatea anului! Previziunile lui Neti Sandu pentru perioada 21 iunie – 22 iulie

Se schimbă destinul la jumătatea anului! Previziunile lui Neti Sandu pentru perioada 21 iunie – 22 iulie

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 22.06.2026, 13:15
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mijlocul anului aduce o dinamică astrologică extrem de intensă, o adevărată „placă turnantă” care ne obligă pe toți să ne adaptăm din mers și să ne găsim echilibrul în momente de maximă presiune.

Neti Sandu a prezentat horoscopul complet pentru perioada cuprinsă între 21 iunie și 22 iulie, interval guvernat de zodia Racului. Această lună este marcată de fenomene cosmice de impact: Mercur își începe mișcarea retrogradă în Rac chiar în pragul unei Luni Pline, în timp ce Jupiter, Marele Benefic, părăsește zodia anterioară pentru a se instala, timp de un an, în semnul de foc al Leului.

Suntem într-un an guvernat de energia Calului de foc, cu o vibrație universală 1, ceea ce înseamnă că elementul aprins este potențat la maximum. Cu toate acestea, Mercur retrograd vine să tempereze lucrurile și să pună reflectorul pe tot ce am lăsat nerezolvat, nefinalizat sau greșit în trecut. Fie că este vorba despre relații, carieră, acte sau sănătate, această perioadă oferă șansa unică de a repara erorile anterioare pentru a obține, în final, un deznodământ fericit. Iată cum se reconfigurează destinul fiecărei zodii în parte.

Berbec

Pentru nativii Berbec, perioada aduce o atmosferă destul de bizară, dominată de retrogradarea lui Neptun începând cu data de 7 iulie, fenomen care se va întinde până în iarnă. Această energie mistică și cețoasă nu este deloc pe placul unui semn de foc guvernat de acțiune directă, fiind completată de prezența rigidă a lui Saturn. Berbecii vor avea senzația că trebuie să comunice într-o limbă complet necunoscută și vor fi obligați să treacă printr-un proces profund de resetare interioară pentru a face față acestor blocaje, conform previziunilor lui Neti Sandu făcute la stirileprotv.ro.

Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Recomandarea zilei

Salvarea vine însă de la Jupiter, care se instalează în casa dragostei și a creativității. Chiar dacă Saturn aduce cuburi de gheață, iar Neptun blurează peisajul, nativii au șanse uriașe să se îndrăgostească și să progreseze pe plan personal. Totuși, trebuie să rămână prudenți în exprimare, deoarece patronul lor, Marte, este extrem de tăios la limbă în această perioadă și poate genera conflicte inutile în cadrul noilor proiecte.

Taur

Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Recomandarea zilei

Taurii au parte de o activitate febrilă în sectorul financiar, acolo unde combinația explozivă dintre Marte și Uranus provoacă schimbări majore. Acest aspect indică oportunități excelente de câștig, contracte avantajoase și o dinamică ce poate garanta o stabilitate financiară pe termen lung. Cu toate acestea, aceeași energie aduce și un impuls uriaș de a cheltui, motiv pentru care nativii trebuie să își gestioneze bugetul cu multă maturitate.

Pe de altă parte, Mercur retrograd activează casa comunicării și a studiilor, obligându-i pe Tauri să rezolve probleme legate de acte sau să reia proiecte educaționale abandonate. Dacă până acum au amânat un masterat, un curs sau o formare profesională, astrele le oferă acum o ultimă șansă de upgrade. În paralel, Jupiter le luminează sectorul locuinței, aducând dorința de a investi masiv în confortul casei, fie prin renovări, fie prin extinderea spațiului locativ.

Gemeni

Gemenii sunt pregătiți să strălucească într-un mod spectaculos și intempestiv, datorită conjuncției dintre Marte și Uranus chiar în semnul lor naștal. Acest aspect funcționează ca un fitil gata să aprindă idei geniale, permițându-le nativilor să erupă profesional și să realizeze lucruri pe care nimeni nu le credea posibile. Singurul avertisment major din partea astrelor vizează sănătatea, sector care cere o atenție sporită pentru a evita epuizarea fizică.

În plan financiar, prezența lui Mercur cere o reevaluare la sânge a conturilor și a listei de cheltuieli, fiind momentul perfect pentru o reglare de conturi cu propria persoană. Ulterior, Jupiter se va instala pentru un an întreg în casa comunicării, un domeniu în care Gemenii excelează nativ. Acest tranzit promite un câștig uriaș de imagine, succes la școală și oportunitatea de a crea legături noi, spectaculoase, care le vor aduce o aură de super-intelectuali.

Rac

Nativii Rac se află în centrul atenției în această perioadă, deoarece Mercur retrogradează chiar în semnul lor, funcționând ca un robinet prin care ies la suprafață toate problemele nerezolvate din trecut. Fie că este vorba despre o singură problemă majoră sau despre detalii care s-au adunat pe repede înainte, Racii trebuie să facă bilanțul. Este momentul optim pentru a definitiva achiziția unei case, o mutare sau o schimbare de job care fusese anterior temporizată din lipsă de resurse.

Vestea excelentă este că, odată ce Mercur își încheie analiza, Jupiter intră în casa banilor și a contractelor, deschizând un an extrem de prosper. Racii vor începe să culeagă roadele muncii din ultimii ani, putând obține aprobarea unor credite bancare avantajoase sau pornirea unei afaceri de succes. Totuși, din cauza intrării lui Marte într-o zonă sensibilă, este recomandat ca nativii să nu ignore controalele medicale și să trateze din timp orice mică afecțiune.

Leu

Leii sunt marii favoriți ai noului context astral, având în vedere că după 12 ani de pelerinaj, Jupiter, marele benefic, ajunge în sfârșit în zodia lor. Venind dintr-un semn tot de foc, Jupiter potențează la maximum dorința Leului de a strălucească, de a conduce și de a începe afaceri de anvergură. Succesul este garantat, iar nativii au la dispoziție un an întreg pentru a deveni lideri incontestabili și pentru a-și spori considerabil averile.

Totuși, Neptun retrograd va aduce mici aliaje și va cere multă muncă în spatele cortinei. În plus, Mercur retrograd activează casa sănătății, avertizându-i pe Lei că este obligatoriu să își facă investigații amănunțite, precum ecografii sau RMN-uri. Dacă vor ignora aceste semnale, Jupiter le va taxa rapid neglijența, însă dacă sunt preventivi, parteneriatele noi aduse de Marte în Gemeni și banii atrași de Venus le vor asigura o perioadă glorioasă.

Fecioară

Pentru Fecioară, conjuncția dintre Marte și Uranus produce scântei în sfera carierei și a poziției sociale. Nativii se pot trezi peste noapte nominalizați pentru o funcție importantă, invitați să facă parte dintr-o comisie de prestigiu sau recompensați cu o distincție neașteptată. Este o perioadă a deciziilor radicale, iar dacă Fecioarele au în plan să schimbe locul de muncă sau să se mute în altă parte, începutul lunii iulie le va oferi curajul necesar pentru acest pas.

În schimb, patronul lor, Mercur, navighează în apele tulburi ale Racului, obligându-le să clarifice anumite relații de prietenie sau colaborări. Totodată, intrarea lui Jupiter în Leu anunță un an de investigații medicale discrete, un fel de scanare generală a organismului menită să prevină problemele viitoare. Din fericire, din 7 iulie, Venus intră în zodia lor, redându-le Fecioarelor pofta de viață, magnetismul și dorința de a ieși mai mult în societate.

Balanță

Balanțele se confruntă cu o perioadă mai rigidă în planul relațiilor profesionale sau personale, din cauza unui Saturn destul de neprietenos care aduce răceală și distanță din partea celor din jur. Din fericire, izolarea este combătută rapid de intrarea lui Jupiter în zodia Leului, aspect care le activează casa prietenilor și a protectorilor. Chiar dacă unii oameni pun ziduri glaciare în fața lor, vor apărea persoane providențiale care le vor deschide uși importante și le vor ridica moralul.

În sferă profesională, Mercur retrograd tulbură temporar apele și le forțează pe Balanțe să reevalueze deciziile legate de carieră. Dacă până acum erau extrem de hotărâte pe un anumit drum, schimbarea datelor problemei le va determina să gândească o nouă strategie de manifestare publică. Răbdarea va fi cheia, mai ales că spre finalul perioadei, Venus le va vizita zodia, aducând armonie și posibilitatea unor colaborări avantajoase la mare distanță.

Scorpion

Scorpionii își canalizează întreaga energie în zona investițiilor și a plasamentelor financiare, fiind stimulați să scoată banii din bănci pentru a-i multiplica rapid în proiecte sigure. Această mișcare curajoasă este susținută din plin de Jupiter, care se instalează în casa carierei, garantându-le nativilor o perioadă de succes răsunător și vizibilitate maximă pe plan profesional.

Deși la locul de muncă actual Saturn și Neptun aduc o atmosferă greoaie și sarcini dificile, stabilitatea nu le este amenințată, iar realizările din afacerile personale sau de familie vor compensa tot efortul. Pe de altă parte, Mercur retrograd în sectorul drumurilor lungi ar putea amâna sau modifica o călătorie în străinătate. Pentru că fenomenul se petrece într-un semn de apă, Scorpionii nu îl vor resimți negativ, ba chiar ar putea trage foloase de pe urma acestor reprogramări.

Săgetător

Săgetătorii beneficiază de o configurație astrală de excepție, fiind conectați direct la un triunghi echilateral de foc generat de intrarea lui Jupiter în Leu. Timp de un an, acești nativi vor primi un flux uriaș de energie, sponsorizări cosmice și oportunități de afirmare. Totuși, strălucirea acestui succes va cere efort, deoarece Saturn și Neptun impun o anumită rigoare și nu lasă lucrurile să vină fără o muncă temeinică în spate.

În plan relațional, conjuncția Marte-Uranus din Gemeni, poziționată exact vizavi de zodia lor, promite apariții intempestive și electrizante. Săgetătorii singuri pot începe o relație pasională peste noapte, în timp ce în plan profesional pot fi solicitați în proiecte complet noi și inedite. Mercur retrograd le cere însă prudență în zona investițiilor și a datoriilor vechi, obligându-i să își plătească restanțele sau ajutându-i să recupereze sume de bani pe care le credeau pierdute.

Citeşte şi: 4 zodii care pierd totul până la sfârșitul lunii iunie. Nimic nu va mai fi la fel pentru ele!

Citeşte şi: Transformări radicale pentru zodii la jumătatea lunii iunie. Avertismentul Cristinei Demetrescu

Capricorn

Pentru Capricorni, presiunea cosmică atinge cote maxime din cauza opoziției dintre Soare și Mercur retrograd în Rac și Luna Plină aflată chiar în semnul lor. Acest context astral funcționează ca un ultimatum care îi obligă pe nativi să ia decizii radicale, să „rupă pisica în două” și să finalizeze demersuri începute cu mult timp în urmă. Presiunile din zona partenerială îi vor determina fie să renunțe la colaborări toxice, fie să accepte în sfârșit compromisuri necesare.

După un an în care Jupiter a încercat să aducă armonie în căsnicie sau asocieri, Mercur vine acum să verifice dacă nativii și-au făcut temele sau dacă au omis semnarea unor acte esențiale. După ce această analiză se va încheia, Jupiter va intra în casa banilor proveniți din alte surse decât salariul, oferindu-le Capricornilor resurse excelente pentru investiții. Aceasta este tușa finală de care aveau nevoie pentru a lăsa trecutul în spate și a lansa proiecte profesionale complet noi.

Vărsător

Vărsătorii resimt o aliniere excelentă în planul ideilor și al creativității, datorită aspectelor armonioase formate de Marte și Uranus în semnul de aer al Gemenilor. Proiecte mai vechi, ținute la sertar, pot ieși acum la lumină într-o formă spectaculoasă, aducându-le nativilor nu doar satisfacții profesionale, ci și câștiguri financiare substanțiale. De asemenea, această energie aprinde flacăra în casa dragostei, unde poate apărea o persoană care să le resusciteze complet viața sentimentală.

Totuși, această idilă va trebui privită cu realism, deoarece tranzitul lui Jupiter în casa partenerială va testa pe parcursul unui an dacă este vorba despre o relație solidă sau doar despre un foc de paie. În paralel, Mercur retrograd în casa serviciului și a sănătății anunță mici încurcături la birou și necesitatea de a acorda mai multă atenție organismului. Luna Plină le poate goli buzunarele dacă ignoră micile probleme medicale, așa că prevenția devine cuvântul de ordine.

Pești

Nativii Pești se confruntă cu un impuls puternic de a schimba pe repede înainte ceva în mediul lor casnic, fiind stimulați de combinația Marte-Uranus să ia decizii bruște legate de o mutare sau o reorganizare a locuinței. În planul sentimentelor, Mercur retrograd le răscolește sufletul și le reîncarcă bateriile după o perioadă extrem de secătuitoare provocată de Saturn. Acest tranzit îi obligă să pună în balanță relația actuală, să descopere eventualele nereguli și să decidă dacă merită să investească în continuare.

Pe plan financiar, deși Jupiter intră într-o casă menită să le aducă reușite și noi surse de venit, prezența lui Saturn în Berbec nu oferă garanții că banii vor curge fără efort. Peștii vor fi învățați de către astre o lecție dură, dar necesară, a economisirii și a cumpătării, ei fiind recunoscuți pentru generozitatea lor. Trebuie să fie mai strânși la pungă în această perioadă pentru a asigura stabilitatea pe termen lung a noilor proiecte.

Foto – captură video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum și-a găsit un nou loc de muncă o femeie concediată după 20 de ani. Strategia care a ajutat-o după un an de eșecuri
Cum și-a găsit un nou loc de muncă o femeie concediată după 20 de ani. Strategia care a ajutat-o după un an de eșecuri
Fanatik
Un parior a pus 100 de dolari pe egal la toate cele 40 de meciuri jucate la Cupa Mondială. Ce profit surprinzător are
Un parior a pus 100 de dolari pe egal la toate cele 40 de meciuri jucate la Cupa Mondială. Ce profit surprinzător are
GSP.ro
Diana Munteanu a pus un pariu de cotă 17 la Cupa Mondială: „Promit să fac asta la TV, dacă nu trece de grupe!”
Diana Munteanu a pus un pariu de cotă 17 la Cupa Mondială: „Promit să fac asta la TV, dacă nu trece de grupe!”
Click.ro
Theo Rose și Anghel Damian au plecat cu copilul în Grecia! Aceștia au fost plimbați cu mașina VIP pe aeroport! Primele imagini cu familia reunită
Theo Rose și Anghel Damian au plecat cu copilul în Grecia! Aceștia au fost plimbați cu mașina VIP pe aeroport! Primele imagini cu familia reunită
TV Mania
Ramona Olaru a făcut senzație la piscină! Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a surprins fanii cu o apariție în costum de baie și un mesaj tranșant pentru cei care o critică online
Ramona Olaru a făcut senzație la piscină! Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a surprins fanii cu o apariție în costum de baie și un mesaj tranșant pentru cei care o critică online
Redactia.ro
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
Citește și...
Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu la Mamaia. A urmat un dialog incredibil: ”Tu ești sănătos la cap?” / ”Ce vrei să fac?”
Ce se întâmplă dacă lucrarea este anulată la Evaluarea Națională sau Bacalaureat. Timpul suplimentar pe care îl pot primi elevii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Comuniștii olteni despre Beatles: Boala, care se pare dăunează sistemului nervos, se numește beatlemanie
Horoscop 23 iunie 2026. Bat clopote de nuntă! O zodie va fi cerută în căsătorie
Horoscop 22 iunie 2026. Soare în Rac. Trădări și dezamăgiri. O zodie explodează și stârnește un scandal monstru!
Horoscop 21 iunie 2026. Solstițiu de vară. O zodie scapă de blestemele karmice. A trecut prin sacrificii enorme și acum învață să pună limite
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi unui polițist rutier atunci când te trage pe dreapta
Andreea Popescu strălucește după divorț. S-a pozat pentru prima dată în costum de baie, după ce a slăbit 14 kg, și arată de vis. S-a afișat în cel mai sexi mod de față cu Rareș Cojoc / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu aniversează 13 ani de căsnicie. Imagini rare de la cununia lor civilă din 2013: „La mulți ani nouă!”
Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu aniversează 13 ani de căsnicie. Imagini rare de la cununia lor civilă din 2013: „La mulți ani nouă!”
Andreea Bănică, lovită și jignită în aeroport: „Nu a vrut să se retragă”
Andreea Bănică, lovită și jignită în aeroport: „Nu a vrut să se retragă”
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Avantaje
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Radu Miruță avertizează după scandalul ploșnițelor de la metrou: „Cei responsabili vor pleca, vor plăti sau vor ajunge la Parchet”
Radu Miruță avertizează după scandalul ploșnițelor de la metrou: „Cei responsabili vor pleca, vor plăti sau vor ajunge la Parchet”
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
A1.ro
Horoscop săptămânal 22 iunie – 28 iunie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 22 iunie – 28 iunie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Oana Roman, apariție în costum de baie după ce a slăbit 10 kg. "E o stare de grație, de împăcare si bucurie!"
Oana Roman, apariție în costum de baie după ce a slăbit 10 kg. "E o stare de grație, de împăcare si bucurie!"
Olga Bălan și Dragoș Zaharia s-au căsătorit după opt ani de relație
Olga Bălan și Dragoș Zaharia s-au căsătorit după opt ani de relație
Mihaela Tatu, detalii neștiute despre fostul soț și fiica lor. Ce face Ioana și cu ce se ocupă
Mihaela Tatu, detalii neștiute despre fostul soț și fiica lor. Ce face Ioana și cu ce se ocupă
Cum arată viața lui Cabral după divorțul de Andreea. Prezentatorul a fost sincer: „Vă pot dezvălui că…”
Cum arată viața lui Cabral după divorțul de Andreea. Prezentatorul a fost sincer: „Vă pot dezvălui că…”
Observator News
Imagini cu bucata din tunel prăbuşită la metrou, la Magistrala 4. Circulaţia a fost oprită
Imagini cu bucata din tunel prăbuşită la metrou, la Magistrala 4. Circulaţia a fost oprită
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Redactia.ro
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Canicula poate afecta grav organismul. Medicii explică semnele de alarmă și cum te protejezi în zilele de căldură extremă
Canicula poate afecta grav organismul. Medicii explică semnele de alarmă și cum te protejezi în zilele de căldură extremă
Greșeala pe care o fac mulți părinți: certificatul CES nu este același lucru cu certificatul de handicap
Greșeala pe care o fac mulți părinți: certificatul CES nu este același lucru cu certificatul de handicap
Simptomul pe care o femeie de 33 de ani l-a confundat cu hemoroizii. Era cancer în stadiul 3
Simptomul pe care o femeie de 33 de ani l-a confundat cu hemoroizii. Era cancer în stadiul 3
Patru zodii vor primi o lovitură dură la final de iunie. Viața lor se poate schimba radical în următoarele zile
Patru zodii vor primi o lovitură dură la final de iunie. Viața lor se poate schimba radical în următoarele zile
TV Mania
Ramona Olaru a făcut senzație la piscină! Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a surprins fanii cu o apariție în costum de baie și un mesaj tranșant pentru cei care o critică online
Ramona Olaru a făcut senzație la piscină! Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a surprins fanii cu o apariție în costum de baie și un mesaj tranșant pentru cei care o critică online
Fanii au observat primul detaliu care i-a dat de gol! Florin Ristei nu se mai ascunde și pare pregătit să scrie un nou capitol în viața lui. Imaginile cu noua lui iubită au făcut furori pe internet
Fanii au observat primul detaliu care i-a dat de gol! Florin Ristei nu se mai ascunde și pare pregătit să scrie un nou capitol în viața lui. Imaginile cu noua lui iubită au făcut furori pe internet
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Libertatea
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi unui polițist rutier atunci când te trage pe dreapta
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi unui polițist rutier atunci când te trage pe dreapta
Baremul de corectare la limba română pentru Evaluarea Naţională 2026
Baremul de corectare la limba română pentru Evaluarea Naţională 2026
Cât economisesc la întreținere românii care stau în case verzi și în cât timp se pot recupera banii
Cât economisesc la întreținere românii care stau în case verzi și în cât timp se pot recupera banii
Top 7 cele mai frumoase plaje din Grecia, de la nisipul roz din Creta la peisajul selenar din Milos. Recomandările experților pentru vara 2026
Top 7 cele mai frumoase plaje din Grecia, de la nisipul roz din Creta la peisajul selenar din Milos. Recomandările experților pentru vara 2026
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton