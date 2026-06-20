  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 21 iunie 2026. Solstițiu de vară. O zodie scapă de blestemele karmice. A trecut prin sacrificii enorme și acum învață să pună limite

Horoscop 21 iunie 2026. Solstițiu de vară. O zodie scapă de blestemele karmice. A trecut prin sacrificii enorme și acum învață să pună limite

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 21 iunie 2026. O zi cu răsturnări de destin pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Solstițiul de vară din 21 iunie aduce o energie aparte, asociată cu renașterea, conștientizarea și încheierea unor cicluri importante. Pentru una dintre zodii, această zi marchează un moment de eliberare profundă și de vindecare a unor răni acumulate de-a lungul anilor. Este vorba despre Pești, semnul care a fost nevoit să îndure numeroase încercări, dezamăgiri și sacrificii făcute de dragul celor din jur. Astrele indică faptul că nativii acestei zodii încep să se desprindă de tiparele karmice care i-au ținut captivi în relații dezechilibrate și situații care le-au consumat energia.

Horoscop 21 iunie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Energia Solstițiului de vară îți amplifică ambiția și dorința de a face schimbări importante în viața ta. Astăzi, vei simți că ai mai multă claritate în privința obiectivelor pe termen lung. În plan profesional, apar oportunități interesante care merită analizate cu atenție. Este un moment favorabil pentru a iniția proiecte noi sau pentru a relua unele planuri abandonate. În relațiile personale, sinceritatea și deschiderea vor consolida legăturile existente. O persoană apropiată îți poate oferi un sfat valoros sau un sprijin neașteptat. Din punct de vedere financiar, este recomandat să eviți cheltuielile impulsive. Spre seară, vei simți nevoia să te relaxezi și să petreci timp alături de cei dragi. Astrele te îndeamnă să ai încredere în intuiția ta și să privești cu optimism spre viitor.

Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Solstițiul de vară îți aduce o stare de echilibru și dorința de a pune mai mult accent pe stabilitate. Astăzi, vei fi preocupat de aspectele practice și de siguranța materială. În plan profesional, răbdarea și perseverența te vor ajuta să faci progrese importante. Este posibil să primești vești bune legate de bani sau de un proiect aflat în desfășurare. În relațiile cu cei apropiați, diplomația va fi cheia succesului. O conversație sinceră poate clarifica o situație care te preocupa de ceva timp. Ai grijă să nu te suprasoliciți și să îți acorzi suficient timp pentru odihnă. Energia acestei zile favorizează armonia și reconectarea cu valorile tale autentice. Seara poate aduce momente plăcute și motive de recunoștință.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Ziua de 21 iunie marchează pentru tine începutul unei perioade pline de oportunități și schimbări benefice. Solstițiul de vară îți amplifică dorința de a comunica și de a cunoaște oameni noi. În plan profesional, ideile tale vor fi apreciate, iar unele discuții se pot dovedi extrem de profitabile. Este o zi favorabilă negocierilor și activităților care implică creativitate. În dragoste, spontaneitatea și sinceritatea vor întări legăturile afective. Dacă ești singur, există șanse să cunoști o persoană care îți trezește interesul. Evită însă să îți asumi prea multe responsabilități simultan. Spre finalul zilei, vei avea nevoie de momente de liniște pentru a-ți pune ordine în gânduri. Astrele îți recomandă să profiți de energia pozitivă care te înconjoară.

Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Solstițiul de vară are o semnificație specială pentru tine și aduce o perioadă favorabilă dezvoltării personale. Astăzi, vei simți nevoia să te apropii mai mult de familie și de oamenii care îți oferă siguranță emoțională. În plan profesional, este posibil să apară oportunități care îți pot schimba direcția de viitor. Intuiția va fi unul dintre cele mai importante atuuri ale tale. În dragoste, tandrețea și răbdarea vor contribui la consolidarea relațiilor existente. O veste primită în a doua parte a zilei îți poate reda optimismul. Ai grijă să nu lași grijile să îți consume energia. Activitățile relaxante și timpul petrecut în natură îți vor face foarte bine. Universul îți transmite că este momentul să ai mai multă încredere în propriile forțe.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Energia Solstițiului de vară îți oferă un plus de vitalitate și încredere în tine. Astăzi, vei avea ocazia să te remarci prin ideile și inițiativele tale. În plan profesional, unele proiecte încep să se miște într-o direcție favorabilă. Este o zi excelentă pentru a lua decizii importante și pentru a-ți afirma punctul de vedere. În relațiile personale, vei avea nevoie de mai multă atenție și apreciere din partea celor din jur. O persoană apropiată îți poate face o surpriză plăcută. Din punct de vedere financiar, se recomandă prudență și evitarea cheltuielilor inutile. Spre seară, vei avea ocazia să te bucuri de momente speciale alături de familie sau prieteni. Astrele favorizează curajul și inițiativele inspirate.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Solstițiul de vară te îndeamnă să încetinești ritmul și să analizezi mai atent direcția în care te îndrepți. Astăzi, organizarea și disciplina vor fi principalele tale avantaje. În plan profesional, poți rezolva cu succes probleme care păreau complicate. Este o zi potrivită pentru a pune la punct detalii importante și pentru a face planuri pe termen lung. În relațiile cu cei dragi, răbdarea și empatia vor contribui la menținerea armoniei. O persoană apropiată îți poate cere sprijinul sau sfatul. Ai grijă să nu neglijezi odihna și să eviți suprasolicitarea. Spre finalul zilei, vei simți nevoia să te retragi și să îți încarci bateriile. Energia acestei zile te ajută să îți regăsești echilibrul interior.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Solstițiul de vară aduce pentru tine o energie favorabilă schimbărilor și redescoperirii echilibrului interior. Astăzi, vei simți nevoia să te înconjori de oameni pozitivi și să lași în urmă situațiile care îți consumă energia. În plan profesional, colaborările și comunicarea eficientă pot deschide uși importante. Este un moment bun pentru a pune bazele unor proiecte de viitor sau pentru a clarifica anumite neînțelegeri. În dragoste, armonia și sinceritatea vor juca un rol esențial. O persoană apropiată îți poate demonstra că se poate baza pe tine și că apreciază sprijinul tău. Din punct de vedere financiar, se recomandă prudență și o mai bună organizare a cheltuielilor. Spre seară, vei avea parte de momente plăcute și de o stare de liniște sufletească. Astrele te încurajează să ai mai multă încredere în alegerile tale.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Energia Solstițiului de vară îți amplifică ambiția și dorința de a face progrese importante. Astăzi, vei avea ocazia să îți demonstrezi abilitățile și să atragi atenția unor persoane influente. În plan profesional, este posibil să apară noi responsabilități, dar și șanse de afirmare. Intuiția ta va fi extrem de puternică și te va ajuta să iei decizii inspirate. În viața sentimentală, sinceritatea și răbdarea vor contribui la consolidarea relațiilor importante. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate stârni interesul. Din punct de vedere financiar, este recomandat să analizezi cu atenție fiecare decizie. Spre finalul zilei, vei simți nevoia să petreci mai mult timp cu familia sau să te ocupi de propriile pasiuni. Universul îți oferă șansa de a începe un nou capitol.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Ziua de 21 iunie vine cu un val de optimism și dorință de aventură. Solstițiul de vară te inspiră să privești cu mai multă încredere spre viitor și să îți urmezi idealurile. În plan profesional, creativitatea și entuziasmul te pot ajuta să obții rezultate remarcabile. Este o zi favorabilă pentru negocieri, călătorii sau activități care implică învățarea unor lucruri noi. În dragoste, atmosfera este mai caldă și mai armonioasă decât în ultimele zile. O discuție sinceră poate întări relația cu persoana iubită. Din punct de vedere financiar, este indicat să eviți riscurile inutile și să gândești pe termen lung. Spre seară, te vei bucura de o stare de bine și de mai multă claritate în privința unor decizii importante. Astrele îți recomandă să profiți de toate oportunitățile care apar.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Solstițiul de vară te determină să îți reevaluezi prioritățile și să te concentrezi asupra lucrurilor cu adevărat importante. Astăzi, vei avea ocazia să rezolvi situații care te-au preocupat în ultima perioadă. În plan profesional, seriozitatea și perseverența îți pot aduce recunoaștere și apreciere. Unele proiecte încep să dea rezultate, iar acest lucru îți va reda încrederea în propriile forțe. În relațiile personale, vei avea nevoie de stabilitate și sinceritate. O persoană dragă îți poate oferi susținerea de care ai nevoie. Din punct de vedere al sănătății, este important să nu neglijezi odihna și momentele de relaxare. Seara favorizează discuțiile importante și apropierea de familie. Energia acestei zile te ajută să construiești pe baze solide.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Solstițiul de vară îți aduce dorința de schimbare și nevoia de a ieși din rutină. Astăzi, vei fi inspirat să explorezi idei noi și să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită. În plan profesional, originalitatea și spiritul inovator te vor ajuta să te remarci. Este posibil să primești o propunere interesantă sau să apară o oportunitate neașteptată. În dragoste, sinceritatea și comunicarea deschisă vor contribui la menținerea armoniei. Dacă ești singur, există șanse să cunoști o persoană care îți împărtășește valorile și interesele. Situația financiară este stabilă, însă se recomandă prudență în privința investițiilor. Spre finalul zilei, vei avea nevoie de mai mult timp pentru tine și pentru activitățile care îți aduc bucurie. Astrele favorizează schimbările constructive și noile începuturi.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 21 iunie 2026

Peștii au avut tendința de a pune întotdeauna nevoile altora înaintea propriilor dorințe. Au oferit sprijin, înțelegere și afecțiune chiar și atunci când nu au primit același lucru în schimb. De multe ori, au acceptat mai mult decât ar fi trebuit, convinși că răbdarea și sacrificiul vor fi răsplătite într-un final. Totuși, lecțiile ultimilor ani i-au obligat să privească realitatea cu mai multă luciditate și să înțeleagă că iubirea și devotamentul nu trebuie să însemne renunțarea la sine.
Energia Solstițiului de vară acționează asemenea unui punct de cotitură pentru Pești. Universul îi împinge să închidă capitole dureroase și să se desprindă de poveri emoționale care nu le mai servesc evoluției. Mulți nativi vor realiza că nu mai pot salva pe toată lumea și că nu sunt responsabili pentru alegerile celor din jur. În schimb, vor începe să își protejeze mai bine timpul, sufletul și liniștea interioară.
Această perioadă marchează și începutul unei transformări importante. Peștii învață să spună „nu” fără să se simtă vinovați, să își exprime nevoile și să nu mai accepte compromisuri care îi rănesc. Deși această schimbare poate părea dificilă la început, ea reprezintă una dintre cele mai importante lecții karmice pe care acești nativi trebuie să le asimileze.
Din punct de vedere sentimental, mulți Pești vor renunța la relații toxice sau la atașamente care le-au adus mai multă suferință decât fericire. În plan profesional, vor deveni mai conștienți de propria valoare și nu vor mai accepta situații în care eforturile lor sunt trecute cu vederea. Chiar și în relațiile de familie, granițele sănătoase vor deveni esențiale.
Solstițiul de vară le transmite Peștilor un mesaj puternic: nu mai este timpul sacrificiilor fără sfârșit, ci al respectului de sine și al vindecării. După o perioadă marcată de încercări și lecții dificile, această zodie începe să se elibereze de poverile trecutului și să pășească spre un nou capitol. Un capitol în care pacea sufletească și echilibrul interior devin priorități, iar karma îi răsplătește pentru tot ceea ce au oferit cu generozitate de-a lungul timpului.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Un șofer a călcat un cormoran cu mașina pe plajă și apoi s-a filmat cum l-a chinuit: „Ce frână? Direct accelerație”
Un șofer a călcat un cormoran cu mașina pe plajă și apoi s-a filmat cum l-a chinuit: „Ce frână? Direct accelerație”
Fanatik
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
GSP.ro
A fugit de Mondial și a încins atmosfera pe insula milionarilor! Iuliana Pepene, escapadă în Mykonos: „Tu ești campioana”
A fugit de Mondial și a încins atmosfera pe insula milionarilor! Iuliana Pepene, escapadă în Mykonos: „Tu ești campioana”
Click.ro
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
TV Mania
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant despre Felix Baumgartner. Dezvăluirea care i-a impresionat pe fani: „Întotdeauna în inima mea”
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant despre Felix Baumgartner. Dezvăluirea care i-a impresionat pe fani: „Întotdeauna în inima mea”
Redactia.ro
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Citește și...
FIFA pregătește în secret un spectacol de închidere istoric pentru finala Campionatului Mondial 2026
Noua destinație de vacanță care le face concurență insulelor grecești. Tot mai mulți români o aleg în 2026
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mihaela Tatu revine la Acasă TV după 19 ani. Va fi invitată într-o ediție specială
Horoscop săptămânal 22 - 28 iunie 2026. Reușite pe bandă rulantă. O zodie e favorizată de astre. Recompense financiare, succes în carieră și noroc în dragoste
Horoscop 20 iunie 2026. Fericirea își face loc în viața ei! O zodie trece printr-o transformare spectaculoasă. Un val de noroc le schimbă viață
Horoscop 19 iunie 2026. E urmărită de ghinion. O zodie rămâne fără loc de muncă chiar înainte de concediu
Ce ar fi cauzat moartea actriței Ece Irtem. Noi detalii ies la iveală. Familia acesteia rupe tăcerea. „Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet”
Surpriză! Cine este, de fapt, tatăl Elizei Iliescu. Dr. Marinescu a dezvăluit totul înainte de a muri

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Detalii neștiute din familia Danielei Gyorfi! Ce relație are, de fapt, Maria cu copiii lui George Tal din fosta căsnicie: "Sunt mari, au 20 și ceva de ani!"
Detalii neștiute din familia Danielei Gyorfi! Ce relație are, de fapt, Maria cu copiii lui George Tal din fosta căsnicie: "Sunt mari, au 20 și ceva de ani!"
Anne Hathaway este însărcinată cu al treilea copil la 43 de ani. „Nu m-am simțit pe deplin prezentă până când nu am devenit mamă”
Anne Hathaway este însărcinată cu al treilea copil la 43 de ani. „Nu m-am simțit pe deplin prezentă până când nu am devenit mamă”
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Avantaje
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Radu Miruță avertizează după scandalul ploșnițelor de la metrou: „Cei responsabili vor pleca, vor plăti sau vor ajunge la Parchet”
Radu Miruță avertizează după scandalul ploșnițelor de la metrou: „Cei responsabili vor pleca, vor plăti sau vor ajunge la Parchet”
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
A1.ro
Horoscop săptămânal 22 iunie – 28 iunie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 22 iunie – 28 iunie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Ce spune Denise Rifai despre calitatea din dosarul DNA privind jocurile de noroc: „Beneficiez de prezumţia de nevinovăţie”
Ce spune Denise Rifai despre calitatea din dosarul DNA privind jocurile de noroc: „Beneficiez de prezumţia de nevinovăţie”
Ce tarif are Alexandra Căpitănescu pentru un concert după succesul de la Eurovision 2026
Ce tarif are Alexandra Căpitănescu pentru un concert după succesul de la Eurovision 2026
Fiica lui Răzvan Lucescu, dărâmată de moartea bunicului Mircea Lucescu: „Nu poate trece peste această perioadă”
Fiica lui Răzvan Lucescu, dărâmată de moartea bunicului Mircea Lucescu: „Nu poate trece peste această perioadă”
Cătălin Bordea, despre infidelitate la trei ani de la divorț. Ce a spus despre fosta lui soție și Spike
Cătălin Bordea, despre infidelitate la trei ani de la divorț. Ce a spus despre fosta lui soție și Spike
Observator News
Reacția unor turiști germani, după ce au descoperit o "comoară" la 20 de kilometri de București
Reacția unor turiști germani, după ce au descoperit o "comoară" la 20 de kilometri de București
Libertatea pentru Femei
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Redactia.ro
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnul ascuns din inimă care poate anunța cancerul cu mulți ani înainte de apariția simptomelor
Semnul ascuns din inimă care poate anunța cancerul cu mulți ani înainte de apariția simptomelor
Horoscop săptămânal, 22-28 iunie 2026. Vești neașteptate pentru zodii, cine profită de cele mai mari oportunități
Horoscop săptămânal, 22-28 iunie 2026. Vești neașteptate pentru zodii, cine profită de cele mai mari oportunități
Neurolog: 3 suplimente care pot reduce riscul de Parkinson. Unul dintre ele este consumat zilnic de milioane de oameni
Neurolog: 3 suplimente care pot reduce riscul de Parkinson. Unul dintre ele este consumat zilnic de milioane de oameni
Boala transmisă de căpușe care poate provoca inflamația creierului și sechele severe în câteva zile. Semne de alarmă
Boala transmisă de căpușe care poate provoca inflamația creierului și sechele severe în câteva zile. Semne de alarmă
TV Mania
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant despre Felix Baumgartner. Dezvăluirea care i-a impresionat pe fani: „Întotdeauna în inima mea”
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant despre Felix Baumgartner. Dezvăluirea care i-a impresionat pe fani: „Întotdeauna în inima mea”
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
„Parcă mai ieri îi legam șireturile…” Vedetele au trăit emoții uriașe la final de an școlar
„Parcă mai ieri îi legam șireturile…” Vedetele au trăit emoții uriașe la final de an școlar
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23 de ani și o carieră surprinzătoare
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23 de ani și o carieră surprinzătoare
Libertatea
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Ce ar fi cauzat moartea actriței Ece Irtem. Noi detalii ies la iveală. Familia acesteia rupe tăcerea. „Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet”
Ce ar fi cauzat moartea actriței Ece Irtem. Noi detalii ies la iveală. Familia acesteia rupe tăcerea. „Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet”
Imagini cu cea mai mare casă din lume. Palatul are 1.788 de camere și 257 de băi. Cine locuiește în reședința spectaculoasă
Imagini cu cea mai mare casă din lume. Palatul are 1.788 de camere și 257 de băi. Cine locuiește în reședința spectaculoasă
Cum să te antrenezi pentru examenele naționale ca un adevărat campion. Psihologul lotului olimpic de gimnastică, sfaturi pentru elevii care se pregătesc de Evaluare și Bac. „Aceste tehnici pe care le aplic sportivelor elimină orice blocaj mental”
Cum să te antrenezi pentru examenele naționale ca un adevărat campion. Psihologul lotului olimpic de gimnastică, sfaturi pentru elevii care se pregătesc de Evaluare și Bac. „Aceste tehnici pe care le aplic sportivelor elimină orice blocaj mental”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton