Directorul executiv al companiei Estée Lauder, mort în urma unor injectări cu botox și acid. Ce spun medicii despre aceste proceduri

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Kendal Ascher, care a fost director executiv al celebrei companiei Estée Lauder, a murit în luna februarie din cauza unei insuficiențe respiratorii acute provocate de o embolie pulmonară cauzată de material străin introdus în urma unor injecții cu fillere cosmetice. Informația a fost relatată inițial de New York Post. Moartea a fost clasificată drept accidentală. Acum, s-a ajuns la concluzia că motivul principal ar fi reprezentat de injecțiile cu botox și acid.

Kendal Ascher, mort după injecții cu botox și acid

Ascher, în vârstă de 56 de ani, a ocupat funcția de vicepreședinte senior pentru portofoliul de produse de lux și director general în cadrul Estée Lauder pentru America de Nord.

El a coordonat strategiile unor branduri precum La Mer, Tom Ford Beauty, Jo Malone London, Kilian Paris, Balmain Beauty și Frédéric Malle.

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Și-a început cariera în companie ca reprezentant de cont și a devenit ulterior vicepreședinte de marketing. Unul dintre cele mai importante rezultate ale sale în cei 25 de ani petrecuți la Estée Lauder a fost transformarea La Mer într-un lider al segmentului de produse de lux pentru îngrijirea pielii.

Dr. Elizabeth Zeitler, dermatolog la BZ Dermatology, a explicat că embolia pulmonară după injectarea fillerelor este un eveniment rar.

Potrivit acesteia, medicii sunt în mod special atenți la riscul apariției unui eveniment ischemic, adică reducerea fluxului de sânge și oxigen către anumite zone ale corpului. Unele regiuni ale feței sunt considerate mai sensibile, precum zona de lângă nări sau ridurile dintre sprâncene.

Injecțiile cu fillere pentru țesuturile moi se numără printre cele mai populare proceduri nechirurgicale de întinerire facială la nivel mondial.

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Un studiu medical publicat în 2024 arată că în 2014 au fost efectuate peste 5,5 milioane de astfel de proceduri. Acidul hialuronic este unul dintre cele mai utilizate materiale, peste 800.000 de americani apelând anual la aceste injecții datorită durabilității și costului relativ accesibil.

Medicii atrag atenția

Dr. Alan Matarasso, membru al Societății Americane a Chirurgilor Plastici, a subliniat că injectarea fillerelor este o procedură medicală și trebuie realizată exclusiv de profesioniști autorizați.

„Publicul consideră adesea că este o procedură cosmetică simplă, dar este un act medical. Există riscuri rare, dar foarte grave, inclusiv pierderea vederii. Fillerele pot pătrunde în vasele de sânge și pot ajunge la ochi, provocând orbire, sau la creier, provocând accidente vasculare cerebrale”, a explicat specialistul.

Acesta a atras atenția și asupra numărului mare de saloane și centre estetice care oferă astfel de servicii. Chiar dacă unele au personal autorizat, problemele pot apărea în afara programului de lucru.

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„Dacă apar complicații și ajungi la camera de gardă, medicii de acolo pot să nu știe exact ce substanță a fost injectată. În astfel de situații trebuie contactat specialistul care a efectuat procedura. Dacă apar dureri puternice, dificultăți de respirație sau probleme de vedere, trebuie să poți lua legătura cu medicul tău indiferent de oră”, a adăugat el, conform wwd.

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