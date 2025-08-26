Doi dintre tinerii care au murit în accidentul din Munții Iezer-Păpușa, înmormântați împreună. Erau logodiți și planificau nunta

Accidentul de mașină din Munții Iezer-Păpușa, soldat cu 4 morți, a cutremurat întreagă țară. În mașină erau 5 tineri și doar unul singur a supraviețuit. Conform autorităților, șoferul, un tânăr de 20 de ani, ar fi încercat să vadă puterea mașinii, dar a pierdut controlul volanului și mașina a căzut în râpă. Băiatul care a supraviețuit era conștient când au ajuns la el salvamontiștii. În mașină se aflau și Ștefan și Ștefania, un cuplu de tineri care plănuia să se căsătorească curând. Din păcate, nu au mai apucat.

Zi de coșmar pentru familiile celor doi tineri care au murit în Munții Iezer și care planificau să se căsătorească

Ștefan și Ștefania aveau o relație încă de când erau adolescenți și erau logodiți, urmând să facă nunta. Din păcate, planurile celor doi nu au mai ajuns să prindă contur, pentru că ambii au murit într-un accident de mașină groaznic. Cei au fost înmormântați împreună, în satul natal Lerești, după dorința părinților lor.

Întreaga comunitate este șocată de tragedie și i-a condus pe cei doi pe ultimul drum astăzi, 26 august. Ștefan Berevoianu și Ștefania Boteanu au murit în urmă cu patru zile, când mașina în care erau a alunecat de pe șosea și a căzut de la peste 200 de metri într-o prăpastie, pe un traseu montan din Argeș.

Alături de cei doi tineri erau și alți trei prieteni. Doi dintre aceștia au murit pe loc, iar singurul supraviețuitor a fost Costin Bulgaru, un tânăr de 23 de ani.

Cei cinci tineri au mers cu mașina pe un traseu off road din Argeș, iar Ștefan era cel care conducea autoturismul, o mașină pe care o avea de doar câteva zile. Tânărul ar fi vrut să testeze puterea mașinii în momentul alunecării de pe șosea.

Astăzi, comunitatea din Argeș s-a strâns pentru a îi conduce pe cei doi tineri pe ultimul drum. Părinții lor au decis ca aceștia să fie înmormântați împreună, din respect față de iubirea pe care și-o purtau unul altuia și față de logodna celor doi.

Rudele, prietenii și cunoscuții au mers să le ducă celor doi un ultim omagiu la biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gabriel din Lerești, unde au fost depuse sicriele celor doi tineri. Zeci de coroane cu flori au fost depuse la biserică.

Primarul din Lerești a anunțat zi de doliu în întreaga localitate astăzi.

Dragi lereșteni, durerea acestor zile este una imposibil de descris. Comuna noastră a pierdut doi tineri care abia își începeau drumul în viață. Boteanu Ștefania Diana și Berevoianu Ștefan Matei erau la început de drum, un drum plin de vise, de gânduri frumoase și de iubire.

Tragedia de la Portăreasa ne-a sfâșiat sufletele și ne-a adunat acum într-o tăcere mult prea apăsătoare, în care lacrimile spun tot ceea ce cuvintele nu pot rosti.

În semn de respect pentru familiile greu încercate și pentru amintirea celor plecați mult prea devreme, marți, 26 august, în ziua înmormântării ce va avea loc la Biserica Sfinții Arhangeli Mihail și Gavril, comuna Lerești declară ZI DE DOLIU LOCAL”, a transmis primarul din Lerești.

Ce a spus singurul supraviețuitor

Conform salvamontiștilor, singurul supraviețuitor a fost găsit conștient și a reușit să spună salvatorilor ce s-a întâmplat.

„Supraviețuitorul l-am întrebat și mi-a zis că șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă. Au căzut aproximativ 250 de metri într-o prăpastie. Am scos victima, supraviețuitorul, l-am scos din prăpastie, l-am predat elicopterului SMURD și după aceea am chemat în sprijin și ceilalți colegi de acasă”, a spus Cristian Toma, salvamont din Argeș.

Tânărul a fost dus la spital, unde a fost operat de urgență, fiind în stare foarte gravă la momentul salvării.

