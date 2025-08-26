Doi călugări din zona Moldovei, dintre care unul era stareț de mănăstire, au fost filmați în timp ce consumau substanțe interzise și fumând la bară. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. La scurt timp, Biserica a avut o reacție oficială, în care a condamnat acțiunile acestora.
Călugări din Moldova, filmați în timp ce dansau la bară și se drogau
Un clip în care doi monahi din Moldova dansau la bară și fumau iarbă au ajuns virale în mediul online, lucru care a făcut Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să aibă rapid o reacție publică. Instituția bisericească a anunțat că cei doi nu mai slujesc și urmează să fie judecați de Consistoriul monahal.
În imagini se vede cum unul dintre călugări dansează la bară într-un club, în timp ce altul fumează un joint în timp ce ascultă manele. Clipul s-a răspândit rapid, astfel că faptele monahilor au ajuns în atenția superiorilor lor.
După viralizarea imaginilor, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis un comunicat în care a anunțat ce se va întâmpla cu cei doi călugări.
„Având în vedere tulburarea iscată în spațiul public prin postările repetate ale lui Ciprian Mega și pentru a păstra liniștea sufletească a credincioșilor care vor participa mâine la Sfânta Liturghie, vă aducem la cunoștință faptul că slujitorii menționați au fost opriți de la slujire, schimbați din ascultări și trimiși spre judecată Consistoriului monahal. În acest context s-a deschis o anchetă internă, iar hotărârea finală va fi făcută publică de îndată ce va fi luată”, au anunțat reprezentanții Bisericii citați de SpyNews.
De asemenea, reprezentanții Arhiepiscopiei au precizat că „Biserica Ortodoxă din Bucovina „rămâne statornică în păstrarea credinței autentice și a disciplinei duhovnicești” și că „orice abatere de la rânduială este condamnabilă și tratată cu responsabilitate și discernământ”.