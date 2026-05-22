Un bărbat a fost atacat de urs în Bistrița-Năsăud. Victima, transportată la spital cu plăgi multiple

Un bărbat de 72 de ani a fost atacat de un urs în pădurile din apropierea localității Bidigiu, Bistrița-Năsăud. Salvatorii l-au găsit conștient, dar cu răni grave, și l-au transportat de urgență la spital.

Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost victima unui atac de urs, petrecut într-o zonă greu accesibilă din apropierea localității Bidigiu, județul Bistrița-Năsăud.

Incidentul a avut loc în timp ce acesta se deplasa printr-un areal izolat, iar echipajele de intervenție au întâmpinat dificultăți în localizarea și salvarea sa din cauza semnalului slab de telefonie mobilă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), la fața locului au fost trimise un echipaj de prim-ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă, precum și reprezentanți ai Jandarmeriei și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU).

Bărbatul a fost transportat la spital

Salvatorii au găsit bărbatul conștient, dar cu multiple răni grave.

„Victima este conştientă şi cooperantă, prezintă o plagă la membrul inferior stâng şi multiple plăgi la nivelul membrelor superioare, abdomenului şi spatelui. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani. Echipajul de paramedici îi acordă primul ajutor în vederea pregătirii pentru evacuare din zonă”, au declarat reprezentanții ISU, citați de Știrile ProTV.

După acordarea primului ajutor, victima a fost transportată de urgență la spital și internată pe secția de chirurgie generală. Potrivit personalului medical, starea de sănătate a bărbatului este acum stabilă.

Un nou atac în aceeași regiune

Incidentul vine la doar două săptămâni după o tragedie similară care a zguduit localitatea Bichigiu. Pe 8 mai, o femeie declarată dispărută de familie a fost găsită fără viață pe un câmp. Necropsia a confirmat că decesul a survenit în urma unui atac violent al unui animal sălbatic, cel mai probabil un urs.

Autoritățile îndeamnă populația să evite deplasările în zonele izolate fără a fi însoțiți și să anunțe imediat autoritățile în cazul întâlnirii cu animale sălbatice.

