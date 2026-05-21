Un elev de 13 ani din Bacău a murit la școală, în timpul unei pauze. Băiatul s-a prăbușit sub privirile speriate ale colegilor

Un elev de 13 ani din Bacău a murit subit în curtea școlii, în timpul unei pauze, sub privirile speriate ale colegilor săi. Deși echipajele medicale au intervenit rapid, copilul nu a putut fi salvat.

Un elev din Bacău a murit la școală

Un moment tragic a zguduit o comunitate din județul Bacău, unde un elev de clasa a VIII-a și-a pierdut viața în mod neașteptat. Băiatul, în vârstă de doar 13 ani, s-a prăbușit brusc în curtea școlii, sub privirile îngrozite ale colegilor săi, în timpul unei pauze. Incidentul a declanșat o adevărată undă de șoc printre elevi, profesori și părinți.

Profesorii și personalul școlii au reacționat imediat, oferindu-i copilului primul ajutor și solicitând intervenția urgentă a unei ambulanțe. Potrivit martorilor, un prim echipaj medical a ajuns în scurt timp și, dată fiind gravitatea situației, un al doilea echipaj, însoțit de un medic, a fost trimis la fața locului. Din păcate, în ciuda încercărilor disperate de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul copilului.

„Băiatul nu avea probleme medicale cunoscute și nicio istorie care să indice un risc de acest fel”, au transmis reprezentanții școlii.

Poliția a deschis o anchetă

Imediat după incident, conducerea unității de învățământ a alertat autoritățile competente. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale decesului.

În acest sens, trupul neînsuflețit al elevului va fi supus unei autopsii medico-legale, o procedură esențială pentru elucidarea circumstanțelor acestui caz.

Inspectoratul Școlar Județean a confirmat incidentul și a asigurat că personalul școlii a respectat toate protocoalele de urgență până la sosirea ambulanțelor. Ancheta autorităților este în plină desfășurare, iar răspunsurile sunt așteptate cu nerăbdare de toți cei afectați de această pierdere dureroasă.

Primarul acuză ambulanța că a sosit prea târziu

Potrivit Știrile Pro TV, primarul acuză ambulanța că a sosit la două ore de la primul apel la numărul de urgență 112.

Pe de altă parte, reprezentanții serviciului de ambulanță spun că un echipaj cu asistent a ajuns primul la fața locului, în 30 de minute de la apelul de urgență, în lipsa unui echipaj cu medic disponibil, existând doar unul pe tot județul Bacău.

Un al doilea echipaj de ambulanță, cel cu medic, a ajuns după două ore, după ce s-a întors de la un alt caz medical.

