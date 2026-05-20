Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv o proprietate pentru a scăpa de executarea silită

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gelu Voican Voiculescu, controversatul politician implicat în dosarul evenimentelor din 1989 și cel al Mineriadei, a admis într-un proces intentat fiicei sale că i-a vândut fictiv un conac, doar pentru a nu fi executat silit de stat.

Gelu Voican Voiculescu recunoaște că a vândut fictiv o proprietate fiicei sale

Povestea se întâmpla în 2017, când Gelu Voican Voculescu a refuzat să plătească chiria RA-APPS pentru vila de protocol din cartierul Primăverii din București, motiv pentru care a fost dat în judecată de instituție.

Prima instanță l-a obligat pe politician să plătească aproximativ 200.000 de euro către RA-APPS, sumă care reprezenta aproximativ 80.000, însă acesta a ajuns în final la executare silită.

Citește și: Georgică Cornu, victorie în instanță. Marina Almășan trebuie să-i dea 200.000 de euro

Până să ajungă la decizia definitivă, Gelu Voican Voiculescu și-a vândut proprietățile către apropiați, ca să nu poată fi executat silit. Aceștia i-au promis că îi vor restitui proprietățile, conform jurnaliștilor de la Turnul Sfatului.

Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată, însă instanța nu i-a dat câștig de cauză.

Conform Tribunalului Sibiu, Gelu Voican Voiculescu a declarat în fața judecătorilor că proprietatea din Apoldu de Sus a fost vândută fictiv, doar în acte.

Citește și: Ce a cerut Mirel Dragomir, călăul tinerei de 22 de ani de la Medicină, din spatele gratiilor. Tatăl Andreei Morega: „Este dovada că nu regretă ceea ce a făcut”

Politicianul a spus că a făcut acest lucru la sfatul fiicei sale, care este avocat.

Fiica politicianului a vândut proprietatea

Se pare că proprietatea în cauză a fost vândută inițial unui partener de afaceri al fiicei, apoi a ajuns în proprietatea femeii, care la rândul ei a vândut-o unei alte persoane.

Gelu Voican Voiculescu a mai declarat în fața instanței că nu și-a primit banii prevăzuți în contractul de vânzare către fiica lui și a acuzat-o pe aceasta că a orchestrat o schemă juridică.

Fiica politicianului și partenerul ei de afaceri au respins acuzațiile acestuia și au spus că prima tranzacție a fost acoperită cu bani cash, pentru că Gelu Voican Voiculescu nu avea conturi bancare la acel moment.

Cererea fostului politician a fost respinsă de Tribunalul Sibiu ca nefondată, pentru că magistrații spun că nu se poate demonstra caracterul fictiv al vânzărilor.

Urmărește-ne pe Google News