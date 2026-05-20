Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre incidentul care a avut loc marți, 19 mai, în spațiul aerian al Estoniei, când un F-16 românesc a doborât o dronă militară. Oficialul a lăudat România pentru intervenția promptă.

Șeful NATO, cuvinte de laudă pentru România

Mark Rutte a vorbit despre incidentul de marți, când în timpul unei misiuni de poliție aeriană din cadrul NATO, o dronă militară a pătruns în spațiul aerian estonian, iar un avion de luptă românesc F-16 a doborât-o.

Șeful NATO a spus că aceste situații sunt exact cele pentru care Alianța s-a pregătit pe fondul invaziei declanșate de Rusia în Ucraina.

Citește și: O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, joi noaptea. A fost RO-ALERT în Turcia. Ce spune MaPN

„Ce s-a întâmplat în ultimele zile este exact pentru ce ne-am pregătit. A fost un răspuns de decisiv. Dacă dronele au venit din Ucraina, nu au venit pentru că Ucraina a vrut să le trimită în țările baltice, ci din cauza războiului ilegal iscat de Rusia. Așa cum am văzut, avioanele românești F-16 au doborât o dronă în spațiul aerian al Estoniei. Exact pentru asta ne-am pregătit”, a declarat Mark Rutte, în cadrul unei conferințe de presă.

Ministrul Apărării din Estonia a spus că ar fi fost vorba despre o dronă ucraineană care a fost afectată de sistemele de bruiaj rusești.

În plus, pilotul român a fost propus pentru decorare, în urma doborârii dronei.

Ministerul Apărării din România a spus că drona a fost observată de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO de la IUDEM. Aceasta a intrat prin zona de sud-est a Estoniei și două aeronave F-15 ale detașamentului Viperele Carpatice s-au ridicat în aer și au interceptat drona în zona lacului Vorț.

Cum a fost doborâtă drona

Unul dintre piloții români a reușit să țintească drona și a primit aprobarea să o doboare. El a tras o singură rachetă și a nimerit aeronava fără pilot. Resturile au căzut într-o zonă de pe malul lacului nepopulată, fără să producă pagube.

Citește și: Ursula von der Leyen, reacție după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României: „O încălcare a suveranității UE”

Acum, urmează ca o comisie de experți să expertizeze resturile.

Pilotul român a fost felicitat de reprezentanții Estoniei și cei ai României.

„Este un exemplu bun despre cum trebuie să funcționeze apărarea comună NATO. Sunt foarte mândru de felul în care s-a acționat. Încă analizăm cele întâmplate, dar, la o primă vedere, pare că totul a funcționat cum ar trebui, avem o bună integrare la nivelul capabilităților de apărare din Țările Baltice și a misiunilor de poliție aeriană”, a declarat general Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa 23.

Mark Rutte a spus că Alianța este mai puternică decât acum un an, mai ales că statele membre și-au luat angajamentele să cheltuie mai mult pe bugetele de apărare.

Urmărește-ne pe Google News