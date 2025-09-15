Ursula von der Leyen, reacție după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României: „O încălcare a suveranității UE”

O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile sale asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05, și a fost interceptată de două avioane de vânătoare F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a dat o declarație tranșantă despre incident.

Ursula von der Lyen, reacție fermă privind drona rusească pătrunsă în spațiul aerian românesc

Sâmbătă, 13 septembrie, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României. Drona a orbitat timp de aproximativ 50 de minute, din nord-estul localității Chilia Veche până în sud-vestul orașului Ismail, părăsind spațiul aerian național în apropierea localității Pardina, îndreptându-se spre Ucraina.

Aeronavele F-16 au avut contact vizual și radar intermitent cu ținta, urmărind-o pe toată durata evoluției sale.

Piloții au primit autorizația de a deschide focul asupra țintei, însă, în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu tragă.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, „drona a survolat zona timp de aproximativ 50 de minute, deplasându-se de la nord-est de Chilia Veche, pe teritoriul României, către sud-vest de Izmail, în regiunea Odesa, Ucraina, și a ieșit din spațiul aerian național în apropierea localității Pardina, continuându-și traiectoria spre Ucraina”.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a reacționat duminică, condamnând incidentul.

„Incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României reprezintă încă o dată o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă la adresa securității regionale”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe contul său de X.

„Lucrăm îndeaproape cu România și cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul UE. Suntem solidari cu România”, a transmis Ursula von der Leyen.

Incident cu dronă rusească în spațiul aerian românesc – alertă în zonă

O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României în timpul unui atac al Rusiei asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

Autoritățile române au emis o alertă pentru zona de nord a județului Tulcea. Oamenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să se adăpostească.

Aeronave de luptă F-16 au fost mobilizate ca să monitorizeze situația aeriană la graniță cu Ucraina.

La doar două ore distanță a fost emisă o nouă alertă în zonă. Două aeronave Eurofighter Typhoon de la baza Kogălniceanu au fost ridicate în aer ca să monitorizeze situația.

