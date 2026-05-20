Adrian Bumbescu, fostul mare fundaș central al Stelei și al echipei naționale, a fost transportat de urgență la Spitalul Militar Central din Capitală, în cursul acestei după-amiezi. În vârstă de 66 de ani, actualul consilier tehnic al clubului din Ghencea a acuzat o stare de rău subită și amețeli chiar în timp ce se afla la stadion.

Deși suspiciunea inițială a cadrelor medicale a fost de accident vascular cerebral (AVC) minor, primele investigații complexe au infirmat acest diagnostic.

Intervenția de urgență

Problemele de sănătate ale fostului sportiv s-au manifestat acut în incinta complexului sportiv din Ghencea. Bumbescu a solicitat sprijin la cabinetul medical al bazei, unde personalul de gardă a constatat o valoare foarte scăzută a tensiunii arteriale

Din cauza tabloului clinic și a stărilor de amețeală raportate, medicii au luat în calcul ipoteza unui AVC minor. Fostul fotbalist a rămas conștient și a urcat pe cont propriu în ambulanța sosită la fața locului, fiind transferat imediat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU).

Verdictul preliminar al medicilor de la Spitalul Militar

Odată preluat de specialiștii de la Spitalul Militar Central, „Colonelul” a fost supus unor examinări amănunțite pentru stabilirea unui diagnostic corect. Reprezentanții instituției medicale au oferit detalii de ultimă oră cu privire la starea de sănătate a pacientului, oferind asigurări că parametrii vitali nu indică o afecțiune neurologică severă.

„Este în UPU, Unitatea de Primiri-Urgențe. Analizele sunt rezonabile, neurologic nu pare accident vascular cerebral. Este încă în investigații, dar neurologic nu se sugerează AVC. Se vor lua măsuri, nici nu știm dacă e de internat. Am văzut și probele cardiace, care sunt rezonabile”, au transmis reprezentanții Spitalului Militar, potrvit gsp.ro.

Istoricul medical al fostului internațional

Acest incident medical vine în contextul în care Adrian Bumbescu s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și în urmă cu doi ani. În toamna anului 2024, fostul mare fundaș a fost supus unei intervenții chirurgicale la nivelul unui membru inferior, petrecând o săptămână pe patul de spital.

La acea vreme, legendarul fotbalist oferea detalii despre starea sa și despre procesul dificil de recuperare pe care a fost nevoit să îl urmeze după externare.

„Abia am ieșit din spital. Am avut probleme de sănătate. Am fost la spitalul militar, abia am ieșit. Am fost vreo cinci zile internat. Am avut o problemă la un picior. Acum, sunt ok, dar am piciorul în ghips și trebuie să stau la pat. Mi-a apărut o tumoare mică la picior, dar a fost extirpată. Am fost operat și acum sunt la pat. Merg cu cârje, cu cadru. În două săptămâni mă fac bine. În total, cu o săptămână cât am stat în spital”, declara Adrian Bumbescu în septembrie 2024, potrivit prosport.ro.

O carieră marcată de performanțe istorice

Adrian Bumbescu rămâne un nume de referință în istoria fotbalului românesc, fiind pilonul defensivei Stelei în perioada de glorie a clubului. De-a lungul celor opt sezoane petrecute în tricoul roș-albastru (1984-1992), el a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, Supercupa Europei în 1987, cinci titluri de campion și patru Cupe ale României.

De asemenea, el deține performanța rară de a fi câștigat campionatul național cu trei echipe diferite: Universitatea Craiova (1980), Dinamo București (1982) și Steaua București. Pentru echipa națională a României, Bumbescu a bifat 15 selecții oficiale. În prezent, fostul sportiv se află în continuare sub monitorizare la UPU, urmând ca echipa medicală să decidă dacă se impune spitalizarea sa.

