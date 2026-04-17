Chantelle Thompson, însărcinată la un an de la moartea lui Joe Thompson. Femeia va aduce pe lume al treilea copil al regretatului fotbalist

Chantelle Thompson, văduva fotbalistului Joe Thompson, dezvăluie că este însărcinată în 26 de săptămâni cu copilul regretatului său soț, datorită unui embrion congelat și tratamentului FIV. Aceasta a mărturisit că, înainte de a deceda, soțul ei a vis-o cu un bebeluș în brațe, iar acum femeia este sigură că va avea un băiat.

Chantelle Thompson, însărcinată cu soțul ei decedat

Chantelle Thompson, soția regretatului fotbalist Joe Thompson, a dezvăluit o poveste incredibilă de speranță și dragoste care a depășit granițele vieții și ale morții. Pe 18 aprilie 2026, la exact un an de la pierderea soțului său, femeia în vârstă de 36 de ani anunță că este însărcinată în 26 de săptămâni cu copilul lor – conceput prin fertilizare in vitro (FIV) cu ajutorul unui embrion congelat.

„Cu șase luni înainte ca Joe să plece, mi-a spus că m-a văzut în grădină, aruncând în sus un băiețel”, povestește Chantelle.

„A spus: „Chan, l-am văzut. Era un băiat”. După ce am pierdut un băiat în 2021 și am avut-o pe fetița noastră Athena, Joe mi-a spus: «L-am văzut – este aici. Nu trebuie să-ți faci griji. El va veni»”, a povestit ea, citată de The Mirror.

Joe Thompson, fost mijlocaș pentru Rochdale, a fost mai mult decât un fotbalist de succes. A fost un luptător, diagnosticat pentru prima dată cu limfom Hodgkin în 2013 și apoi, din nou, în 2017. După două remisiuni, cancerul a recidivat în aprilie 2024, extinzându-se la plămâni. La doar 36 de ani, Joe a pierdut bătălia, dar nu înainte de a lăsa o moștenire emoționantă: speranța unei noi vieți.

Chantelle Thompson, fondatoare a unui brand de frumusețe și mamă a două fete, Lula (12 ani) și Athena (3 ani), a povestit în cadrul podcastului „Think Deepa” despre drumul dificil al familiei lor.

„Ne-am dorit întotdeauna mai mulți copii”, a mărturisit ea.

„Dacă n-ar fi fost diagnosticul lui Joe, probabil că am fi avut o casă plină de copii”, a subliniat ea.

După ce Joe a trecut printr-un transplant de celule stem în 2018, medicii le-au spus că șansele de a concepe natural sunt nule, iar cuplul a început călătoria FIV.

Tânăra este sigură că va avea un băiat

Chantelle Thompson și-a amintit o conversație esențială avută la clinica de FIV cu Joe: „Am semnat hârtiile care ne permiteau să folosim sperma lui sau ovulele mele dacă unul dintre noi ar fi trecut în neființă. Știam că vreau să avem mai mulți copii. Era doar o chestiune de moment”.

Prima încercare de FIV a fost un proces dureros, care a durat trei ani și s-a soldat cu pierderea bebelușului lor, Dre, cu doar o săptămână înainte de termen. Însă soarta avea alte planuri: în mod miraculos, Chantelle a rămas însărcinată în mod natural cu Athena.

„Era ca și cum totul era menit să fie”, a spus ea, descriind vestea ca pe un miracol.

Acum, la un an de la pierderea lui Joe, Chantelle Thompson spune că simte o conexiune profundă cu el. Este sigură că este însărcinată cu un băiat, bazându-se pe viziunea soțului ei.

„Știm că e băiat, pentru că Joe ne-a spus”, afirmă ea cu încredere.

Chiar și în ultimele săptămâni ale vieții sale, Joe Thompson a vorbit cu Chantelle despre viziunea sa.

„Cu trei săptămâni înainte să plece, mi-a spus că și-a dat seama că acea imagine cu mine și băiețelul era reală, dar că el nu era acolo”, a povestit ea cu lacrimi în ochi.

În ciuda pierderii devastatoare, Chantelle Thompson găsește confort în venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor: „Această sarcină este un dar. Să pot aduce pe lume încă un copil al lui Joe este ceva minunat”.

Sursă foto: Instagram

