Valentin Sanfira, mesaj după tot ce s-a spus despre divorțul de Codruța Filip: „Nu mai vorbiți de mine”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a șocat lumea mondenă din România. Cântăreața a vorbit deschis despre suferința prin care a trecut când a aflat că este înșelată, chiar de Crăciun. Vedeta și-a făcut bagajele și a plecat la părinții ei, iar anul acesta s-a aflat că a divorțat și care a fost motivul. La rândul său, Valentin Sanfira a fost surprins plecând din țară și petrecând timp alături de noua lui iubită. El a vorbit despre divorț, însă într-un alt mod.

Valentin Sanfira, mesaj după declarațiile Codruței Filip privind divorțul

Valentin Sanfira s-a abținut din a face declarații publice după anunțul divorțului. El a părut luat prin surprindere de faptul că fosta soție a spus public despre separare și a precizat că nu știe nimic despre asta.

Totuși, lucrurile păreau a fi tranșante încă de la finalul anului trecut. De atunci, Valentin Sanfira nu a mai făcut nicio declarație oficială.

În schimb, el a ales să transmită mai multe mesaje cu subînțeles prin melodiile sale pe care le postează pe rețelele sociale.

El a postat de curând o melodie a cărei versuri vorbesc despre modestie și despre cum lumea vorbește despre el.

„Se laudă unii în cântece

Că cică ar fi ajuns sus,

Dar mă uit în jurul meu și nu-s,

Oare unde or fi ajuns?

Ați uitat de modestie

Și vă credeți cine știe

Dar e mult până departe

Mă uit și vă văd în spate

Mai lăsați nasul în jos că nu-i bine

Și nu mai vorbiți de mine

Că eu am muncit din greu

Și știu bine locul meu”, sunt versurile pe care Valentin Sanfira le-a postat și care fac parte din melodia lui.

Codruța Filip, mesaj de mulțumire pentru fani

Pe de altă parte, Codruța Filip a ținut să le mulțumească oamenilor pentru toate mesaje frumoase primite după ce aceasta și-a exprimat suferința printr-o piesă care vorbește despre despărțire.

„Dragilor, vă mulțumesc din toată inima pentru mesajele frumoase, pentru reacțiile pe care le-am primit la piesa lansată. Este deja pe locul 6 în topul susținerii, ceea ce este extraordinar. Mă simt onorată să primesc dragostea voastră. Mă bucur că vă place, este din suflet. Așa cum am scris și în mesaj, așa îmi cântă inima acum.

Poate deși nu am reușit să răspund fiecăruia în parte, pentru că sunt foarte multe mesaje, ele mă emoționează, le citesc și mă încarcă cu foarte multă energie pozitivă. Mă ajută enorm, le apreciez foarte tare. Vă mulțumesc! Să fiți fericiți și să faceți ceea ce vă bucură în viață”, a scris Codruța Filip.

Urmărește-ne pe Google News