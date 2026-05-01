Fost fotbalist, împușcat mortal într-un club din Peru. Crima, surprinsă de camerele de supraveghere

Fostul fotbalist peruan Wilfredo Velarde Puma a fost împușcat mortal pe 25 aprilie 2026, într-un club de noapte din Juliaca. Atacul, surprins de camerele de supraveghere, pare a fi o reglare de conturi, iar ancheta este în desfășurare.

Fost fotbalist, ucis în club

Fostul fotbalist Wilfredo Velarde Puma, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost împușcat mortal într-un club de noapte din orașul Juliaca, regiunea Puno. Incidentul s-a petrecut rapid, în noaptea de 25 aprilie 2026, și a fost surprins de camerele de supraveghere.

Atacul a avut loc sub privirile șocate ale numeroșilor clienți prezenți la fața locului.

Un bărbat înarmat a pătruns în club cu o atitudine amenințătoare, conform imaginilor video analizate de autorități. Martorii povestesc că acesta l-a identificat rapid pe Velarde ca fiind ținta sa și, fără ezitare, a deschis focul.

„Văzându-l atât de relaxat, atacatorul a tras focuri de armă către podea, după care a îndreptat arma spre pieptul lui Velarde și l-a împușcat”, notează presa locală.

Potrivit aztecasinaloa.com, în mod șocant, Velarde, fost jucător al echipelor Diablos Rojos și American Star, nu a părut inițial afectat de prezența agresorului. Martorii spun că acesta „a continuat să-și bea berea, aparent netulburat de atac”. Din păcate, reacția sa calmă pare să fi înfuriat și mai mult atacatorul.

Medicii nu i-au mai putut salva viața

După atac, Wilfredo Velarde a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Fostul fotbalist, care după retragerea din sport lucra ca taximetrist în oraș, a fost declarat decedat la sosirea în unitatea medicală.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile analizează toate pistele. Primele informații indică posibilitatea unei răzbunări țintite, dar până în prezent nu au fost publicate concluzii oficiale.

În urma incidentului, autoritățile locale au început controale mai stricte și iau în considerare măsuri suplimentare pentru a reduce riscurile unor astfel de tragedii.

Sursă foto: Facebook

