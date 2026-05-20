  MENIU  
Home > Știri > Legea salarizării și tăierea sporurilor. Cine sunt românii care vor avea salarii mai mari în 2027

Legea salarizării și tăierea sporurilor. Cine sunt românii care vor avea salarii mai mari în 2027

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Guvernul României se află contra cronometru pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, un jalon critic în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Executivul a promis ferm că nicio leafă din sectorul public nu va scădea, însă realitatea economică impune limite stricte.

În timp ce termenul limită de la finalul lunii august presează autoritățile sub amenințarea pierderii a 700 de milioane de euro din fondurile europene, viitoarea legislație aduce o abordare extrem de prudentă, creșteri salariale moderate și o restructurare profundă a modului în care sunt remunerați angajații statului.

Miliarde calculate cu prudență pentru anul viitor

Ministerul Finanțelor a stabilit deja limitele clare în care se poate mișca noua schemă de salarizare, alocând o sumă fixă pentru majorările programate. Autoritățile recunosc că contextul economic actual nu permite excese bugetare, iar fondurile au fost stabilite la o valoare care să asigure stabilitatea fiscală a țării.

„Este adevărat că am transmis o adresă la Ministerul Muncii legată de anvelopa pentru Legea salarizării, care într-adevăr se înregistrează în jurul cifrei de 7,2 miliarde de lei pentru anul viitor”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, la Antena 3.

„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
Recomandarea zilei

Acesta a subliniat că prudența este cuvântul de ordine în elaborarea acestui buget, pe fondul incertitudinilor care planează asupra economiei în perioada următoare.

„Este o anvelopă prudentă pentru 2027, având în vedere foarte multele incertitudini care planează asupra închiderii programului PNRR, continuării anumitor proiecte la sfârșit de an, a investițiilor care se vor derula inclusiv în 2027 și a traiectoriei fiscal-bugetare din acest an”, a mai precizat Alexandru Nazare.

Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Avocatul familiei Andei, primele declarații după ce Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață: „Familia trăiește temeri intense”

Citeşte şi: Schimbări la Evaluarea Națională. Anunțul ministrului Educației pentru elevi. „Este nevoie!” Cum se va face admiterea la liceu

Citeşte şi: David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Legendarul star din „Baywatch” nu se mai poate deplasa fără ajutor

Dispar sporurile tradiționale, rămân doar banii europeni

Una dintre cele mai mari modificări aduse de noul proiect de lege este legată de modul de calcul al veniturilor lunare. Sistemul stufos de sporuri care funcționează în prezent în administrația publică va fi desființat în forma actuală. Potrivit unor surse citate de Digi24, Toate sumele acordate sub formă de sporuri, inclusiv indemnizația sau norma de hrană, vor fi integrate direct în salariul de bază al angajaților,

Singura excepție majoră acceptată de noua legislație vizează stimularea personalului care lucrează direct la atragerea de capital extern. Astfel, singurul spor care va supraviețui acestei reforme este cel acordat pentru gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene, stimulent care va putea ajunge până la un procent de 40% din salariul de bază.

Conform analizelor interne, această reașezare a veniturilor va face ca doar puțin peste jumătate dintre angajații din sectorul public să beneficieze efectiv de creșteri salariale nete în cursul anului 2027, restul urmând să rămână la nivelul actual, prin transformarea sporurilor în salariu fix.

Dezechilibrul major dintre sectorul public și cel privat

Premierul Ilie Bolojan a explicat public motivele pentru care România nu își mai poate permite creșteri salariale generalizate sau substanțiale în sectorul bugetar, indicând o prăpastie tot mai mare între veniturile de la stat și cele din mediul privat, dar și o pondere alarmantă a cheltuielilor de personal în totalul încasărilor statului.

„Azi avem cheltuieli disproporționat de mari raportat la veniturile bugetare. Avem politici salariale decuplate de dinamica productivității muncii. Decalajul de salarizare dintre privat și public se adâncește. Avem o situație în care România are printre cele mai mici venituri fiscale din UE dar va procent cele mai mari cheltuieli salariale ca pondere în veniturile fiscale, de 40%”, a explicat Ilie Bolojan, citat de Hotnews.

Șeful Executivului a pus pe masă opțiunile dure pe care România le are în acest moment pentru a menține echilibrul macroeconomic, avertizând că resursele actuale sunt limitate.

„Azi avem 166 de miliarde de lei cheltuieli de salarii, adică 8,1%. Nu avem decât două posibilități reale: o creștere de amplitudine mică sau dacă se doresc creșteri mai mari, singura soluție este să reducem personalul acolo unde nu se justifică”, a reafirmat Ilie Bolojan.

Negocieri politice intense la nivel înalt

Proiectul de lege, a cărui primă formă a fost finalizată de Ministerul Muncii sub coordonarea ministrului interimar Dragoș Pîslaru și trimisă Guvernului, se confruntă însă cu o provocare majoră de ordin politic. Cabinetul Bolojan fiind demis, actul normativ nu poate fi adoptat prin asumarea răspunderii sau ordonanță de urgență cu puteri depline, ci are nevoie de o susținere parlamentară solidă și rapidă.

Pentru a debloca impasul și a asigura adoptarea textului înainte de termenul limită din august, s-a activat un mecanism de mediere la cel mai înalt nivel. Procesul de negociere politică între partidele parlamentare a fost asumat direct de președintele Nicușor Dan, care colaborează în acest demers cu Radu Burnete, consilierul prezidențial pentru Politici Economice și Sociale, în încercarea de a obține consensul necesar pentru salvarea fondurilor din PNRR.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Despre ce e „Fjord”, filmul cu Sebastian Stan, regizat de Cristian Mungiu și aplaudat 10 minute la Cannes
Despre ce e „Fjord”, filmul cu Sebastian Stan, regizat de Cristian Mungiu și aplaudat 10 minute la Cannes
Fanatik
MM Stoica îl taxează dur pe Bogdan Andone după negocierile cu Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Sunt dezamăgit! A uitat când a plecat fără să spună nimic”
MM Stoica îl taxează dur pe Bogdan Andone după negocierile cu Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Sunt dezamăgit! A uitat când a plecat fără să spună nimic”
GSP.ro
A fost căsătorită cu Ioan Timofte, s-a iubit cu Adrian Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
A fost căsătorită cu Ioan Timofte, s-a iubit cu Adrian Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
Click.ro
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
TV Mania
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Citește și...
De unde are Daniel Pancu oferte din străinătate! CFR Cluj și Rapid și-ar putea lua gândul de la el
Locuințele care se scumpesc din nou în România si apartamentele la care tot mai mulţi români renunţă. Schimbări importante pe piața imobiliară
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Înălțarea Domnului, tradiții și interdicții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai. Preotul Vasile Ioana: "Cel mai important lucru!"
Avocatul familiei Andei, primele declarații după ce Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață: „Familia trăiește temeri intense”
Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după negocierile de la Cotroceni: „E un fel de zombie politic care se agață de funcții”
Cum va împărți Dumbo premiul de 150.000 de euro câștigat la „Desafio: Aventura” 2026, cu cei trei colegi finaliști. „O lecție de omenie celor care l-au judecat greșit”
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dumbo, câștigătorul Desafio: Aventura, premiu de 150.000 de euro: "O parte din bani îi voi da colegilor". Ce vrea să facă cu restul / Exclusiv
Dumbo, câștigătorul Desafio: Aventura, premiu de 150.000 de euro: "O parte din bani îi voi da colegilor". Ce vrea să facă cu restul / Exclusiv
Actrița Luna Jordan a murit la 25 de ani. Era cunoscută pentru curajul de a denunța abuzurile din industrie
Actrița Luna Jordan a murit la 25 de ani. Era cunoscută pentru curajul de a denunța abuzurile din industrie
Proiecte speciale
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Libertatea.ro
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Dacia. Cu un profit de aproape 30 de miliarde de lei în 2025, compania nu mai vrea să investească în România
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Dacia. Cu un profit de aproape 30 de miliarde de lei în 2025, compania nu mai vrea să investească în România
Avantaje
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Vladimir Drăghia a dezvăluit câți bani îi revin, de fapt, lui Dumbo, după câștigarea primului sezon „Desafio: Aventura”: „Va împărți premiul”
Vladimir Drăghia a dezvăluit câți bani îi revin, de fapt, lui Dumbo, după câștigarea primului sezon „Desafio: Aventura”: „Va împărți premiul”
Steve Ant a uitat de Ramona Olaru. Afaceristul a apărut la brațul Alinei Oprea, fosta iubită a lui Cătălin Bordea
Steve Ant a uitat de Ramona Olaru. Afaceristul a apărut la brațul Alinei Oprea, fosta iubită a lui Cătălin Bordea
Dumbo, marele câștigător „Desafio: Aventura”. Concurentul a plecat acasă cu 150.000 de euro
Dumbo, marele câștigător „Desafio: Aventura”. Concurentul a plecat acasă cu 150.000 de euro
Reacția Maiei Sandu după scandalul de la Eurovision! Ce spune după ce juriul de la Chișinău a oferit un punctaj mic României
Reacția Maiei Sandu după scandalul de la Eurovision! Ce spune după ce juriul de la Chișinău a oferit un punctaj mic României
Observator News
O companie din România cu peste 6.000 de angajați se pregătește să taie 30% din salariile a sute de oameni
O companie din România cu peste 6.000 de angajați se pregătește să taie 30% din salariile a sute de oameni
Libertatea pentru Femei
Știrea momentului! Celebrul bărbat, ridicat acum de poliție, sub suspiciunea că și-a ucis tatăl! Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă!
Știrea momentului! Celebrul bărbat, ridicat acum de poliție, sub suspiciunea că și-a ucis tatăl! Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă!
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Rusia amenință un stat NATO. Acuzații privind drone ucrainene în zona baltică
Rusia amenință un stat NATO. Acuzații privind drone ucrainene în zona baltică
Mihai Voropchievici dezvăluie zodia triplu-binecuvântată de rune la final de mai: Explozie de noroc pentru acești nativi!
Mihai Voropchievici dezvăluie zodia triplu-binecuvântată de rune la final de mai: Explozie de noroc pentru acești nativi!
Când ești obligat să declari copilul la asociația de proprietari și ce riști dacă NU o faci
Când ești obligat să declari copilul la asociația de proprietari și ce riști dacă NU o faci
„Am fost diagnosticată cu cancer la colon la 38 de ani și nu ar fi trebuit să ignor niciodată acest simptom”
„Am fost diagnosticată cu cancer la colon la 38 de ani și nu ar fi trebuit să ignor niciodată acest simptom”
TV Mania
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
„Dumnezeu știe că erai îndrăgostită...” Cu ce bărbat celebru îl compară Andreea Esca pe fiul ei, Aris
„Dumnezeu știe că erai îndrăgostită...” Cu ce bărbat celebru îl compară Andreea Esca pe fiul ei, Aris
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
CSID.ro
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Libertatea
Evaluare Națională 2026, clasa a IV-a. Azi are loc proba de Matematică și Științe. În ce condiții pot fi trecute notele în catalog
Evaluare Națională 2026, clasa a IV-a. Azi are loc proba de Matematică și Științe. În ce condiții pot fi trecute notele în catalog
Cât costă să faci o salată de vara cu roșii românești și castraveți din Piața Amzei, Obor sau Rahova
Cât costă să faci o salată de vara cu roșii românești și castraveți din Piața Amzei, Obor sau Rahova
Un bărbat va primi 2.000 de euro pe lună până în 2031 fără să muncească, după ce i-au ieșit șase numere la loterie, în Austria
Un bărbat va primi 2.000 de euro pe lună până în 2031 fără să muncească, după ce i-au ieșit șase numere la loterie, în Austria
Cum va împărți Dumbo premiul de 150.000 de euro câștigat la „Desafio: Aventura” 2026, cu cei trei colegi finaliști. „O lecție de omenie celor care l-au judecat greșit”
Cum va împărți Dumbo premiul de 150.000 de euro câștigat la „Desafio: Aventura” 2026, cu cei trei colegi finaliști. „O lecție de omenie celor care l-au judecat greșit”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton