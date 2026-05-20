Ce s-a întâmplat la notar în ziua în care Rareș Cojoc și Andreea Popescu au divorțat. „Nu știu cum sună asta, dar eu…” Dezvăluirile neașteptate ale dansatorului

Rareș Cojoc a vorbit deschis și fără ocolișuri despre unul dintre cele mai dureroase capitole din viața sa: divorțul de Andreea Popescu.

Invitat în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță, artistul a făcut dezvăluiri neașteptate despre culisele despărțirii, despre modul în care s-au desfășurat lucrurile în biroul notarului, dar și despre caruselul de emoții care l-a încercat în momentul în care a semnat actele definitive.

Deși separarea a lăsat urme adânci, Rareș Cojoc a recunoscut că semnarea actelor a adus cu sine o paletă de stări contradictorii, de la tristețe profundă până la un sentiment bizar de ușurare.

Procedura legală și tensiunea celor 30 de zile de așteptare

Divorțul pe cale amiabilă nu este un proces care se rezolvă de pe o zi pe alta, iar dansatorul a explicat în detaliu cum funcționează legislația din România în aceste cazuri. Acesta a povestit că prima vizită la biroul notarial reprezintă doar începutul unui drum tensionat, în care foștii parteneri primesc un timp de reflecție pentru a analiza dacă decizia lor este una definitivă sau dacă mai există șanse de reconciliere.

„Ideea este că legea din România, tu în momentul în care mergi la notar, ai o lună. Tu practic semnezi cererea de divorț. Stabilești toată viața, practic, tu stai și îți creionezi viața în acel moment, însă în acel moment, notarul îți dă 30 de zile la dispoziție pentru a lua hotărârea finală și abia atunci, prin prezența în fața notarului, mai semnezi o încheiere, încheierea se publică la Registrul de Evidența Persoanelor, după care stai în birou până este publicată și gata”, a dezvăluit Rareș Cojoc.

Momentul în care s-a întors în birou după expirarea celor 30 de zile a fost unul de o încărcătură emoțională extremă. Chiar dacă amândoi știau clar ce au de făcut, semnătura finală a declanșat trăiri intense.

„A fost un cumul de trăiri. Bineînțeles, e o ruptură, pentru că se produce o ruptură, chiar dacă este doar un act. Am simțit deopotrivă și o eliberare. Nu știu cum sună asta, dar eu am simțit-o în acel moment. A fost greu și da, am simțit o eliberare. Eram foarte siguri”, a mai mărturisit dansatorul.

Lupta disperată pentru salvarea căsniciei: „M-a luat pe nepregătite”

Rareș Cojoc a ținut să precizeze că decizia de a pune punct mariajului nu a pornit de la el și că ideea unei separări definitive l-a luat complet prin surprindere. Acesta a subliniat că a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru a readuce căldura în relație în momentul în care a simțit că lucrurile încep să se răcească între el și Andreea Popescu, dorind în primul rând să aibă conștiința împăcată în fața propriilor copii.

„Dinamica lucrurilor s-a schimbat puțin. Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșez că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a mărturisit cu regret artistul.

Retragerea sa din această luptă a venit abia în momentul în care a înțeles că eforturile sale sunt unilaterale și că dragostea nu poate fi menținută cu forța sau doar de ochii lumii.

„La un moment dat, mi-am dat seama că dacă nu există sentimente și nu există reciprocitate, bineînțeles cred că a fost treaba mea să mă retrag, să fac un pas înapoi. Este normal. Nu cred că un om trebuie sau merită să trăiască într’o căsnicie, într-o relație, fără a fi iubit, doar de dragul copiilor sau pentru că la un moment dat și-au jurat iubire eternă”, a adăugat el.

Durerea unui tată singur și gustul amar al trădării

Pentru dansator, familia a reprezentat întotdeauna pilonul central al existenței sale, motiv pentru care realitatea actuală este una greu de acceptat. Rareș Cojoc a recunoscut în fața lui Cătălin Măruță că se simte profund rănit și dezamăgit de modul în care s-au terminat lucrurile, simțind că toate sacrificiile și implicarea sa din timpul anilor de căsnicie au fost pur și simplu ignorate.

„Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume”, a spus artistul.

În ciuda suferinței evidente prin care trece în postura de părinte singur, Rareș Cojoc a ales să își păstreze credința și să privească spre viitor cu speranța că această încercare grea face parte dintr-un plan mult mai mare, menit să îi aducă liniștea pe termen lung.

„De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a concluzionat acesta.

Foto – Facebook

