Actrița Luna Jordan a murit la 25 de ani. Era cunoscută pentru curajul de a denunța abuzurile din industrie

Actrița Luna Jordan a murit la 25 de ani. Era cunoscută pentru curajul de a denunța abuzurile din industrie

Oana Savin
Luna Jordan, actriță premiată și voce a mișcării #MeToo în Germania, a murit brusc pe 13 mai, la 25 de ani. Aceasta urma să joace rolul fotografei Astrid Kirchherr într-un serial despre The Beatles.

Luna Jordan, o actriță premiată și o voce curajoasă pentru tinerii din industria cinematografică, a murit brusc și neașteptat pe 13 mai, la doar 25 de ani. Decesul său a fost confirmat pe 18 mai de agenții săi, fără a se preciza cauza morții.

Născută la Berlin, Luna și-a început cariera actoricească la o vârstă fragedă, devenind rapid o prezență remarcabilă pe scena filmului și televiziunii din Germania. A fost cunoscută pentru rolurile sale din serialele populare „Polizeiruf 110” și „Jenseits der Spree”, dar și din producții precum „Der Bergdoktor” și „Wild Republic”.

În 2022, a câștigat Premiul Austriac pentru Cel Mai Bun Rol Secundar pentru interpretarea sa impresionantă din drama „Fuchs im Bau” („Fox in a Hole”).

Cu doar câteva săptămâni înainte de moartea sa, Luna primise o veste extraordinară: fusese distribuită în rolul fotografei Astrid Kirchherr în seria biografică „Hamburg Days”, dedicată trupei The Beatles. Anunțul a fost primit cu entuziasm de fani și critici, iar mulți așteptau cu nerăbdare să o vadă în această producție promițătoare.

A fost o activistă vocală pentru drepturile actorilor

În afara talentului său artistic, Luna Jordan a fost și o activistă vocală pentru drepturile actorilor tineri.

În timpul discursului său de acceptare la Premiile Filmului Austriac, ea a făcut o mărturisire șocantă: „Am doar 20 de ani și am fost deja victima abuzului sexual pe platourile de filmare și în teatre de patru ori. Asta nu ar trebui să fie normal, dar este”.

Declarația ei curajoasă a atras atenția asupra problemelor adânc înrădăcinate din industrie.

Într-un documentar difuzat de NDR, „Copiii-actori – Prețul succesului”, Luna Jordan a vorbit deschis despre dificultățile și presiunile imense pe care le-au resimțit actorii tineri, mărturisind: „Uneori stăteam plângând pe podea timp de o jumătate de oră și nu știam ce este în neregulă cu mine. Nu mai pot să mă distrug pentru astfel de proiecte, altfel nu voi mai putea face această meserie la 25 de ani”.

Ironia amară a acestor cuvinte nu a trecut neobservată.

Luna Jordan a fost, de asemenea, cunoscută la nivel internațional datorită rolului său din thrillerul polițist Netflix „Schlafende Hunde” („Sleeping Dog”).

NDR a descris-o ca fiind „un talent extraordinar care a demonstrat o intensitate dramatică unică”.

