Jason Collins, primul jucător NBA care a recunoscut public că este homosexual, a murit la doar 47 de ani din cauza unei tumori cerebrale inoperabile. Familia sa a anunțat vestea tristă, onorându-i curajul și impactul asupra lumii sportului.

Lumea sportului este în doliu după vestea tristă a trecerii în neființă a lui Jason Collins, primul jucător NBA care a recunoscut deschis că este homosexual. La doar 47 de ani, fostul baschetbalist a pierdut lupta cu o boală cumplită.

Jason Collins a intrat în istorie în 2013 când, printr-o declarație curajoasă, a devenit primul jucător NBA care și-a făcut publică orientarea sexuală.

Acest gest a fost unul revoluționar, inspirând milioane de oameni să-și accepte identitatea fără teama de prejudecăți.

„Cancerul meu este inoperabil. Prognosticul mediu este de șase săptămâni până la trei luni de viață. Dacă acesta este timpul care mi-a mai rămas, îl voi folosi pentru a testa tratamente care ar putea deveni într-o zi standard. Nu mi-e frică, am jucat împotriva lui Shaq”, declara Jason în decembrie 2025, când a dezvăluit că suferă de glioblastom, o tumoare cerebrală agresivă.

O carieră remarcabilă

Cu o carieră de 13 ani în NBA, Jason Collins a jucat pentru echipe de top precum New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards și Brooklyn Nets, lăsând o amprentă puternică în lumea sportului. Deși s-a retras în 2014, numele său rămâne sinonim cu profesionalismul și curajul.

Anunțul despre pierderea lui Jason a fost făcut de familie, care i-a adus un omagiu emoționant.

„Cu inimile grele, anunțăm trecerea în neființă a lui Jason Collins, iubitul nostru soț, fiu, frate și unchi, după o luptă curajoasă cu glioblastomul. Jason a schimbat viețile atâtor oameni în moduri neașteptate și a fost o inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut și cei care l-au admirat de departe. Suntem recunoscători pentru revărsarea de dragoste și rugăciuni din ultimele opt luni și pentru îngrijirea medicală excepțională pe care Jason a primit-o de la medici și asistente. Familiei noastre îi va fi dor de el”, au transmis aceștia.

Pe lângă performanțele sale sportive, Jason Collins a fost un exemplu de curaj și autenticitate. Dincolo de teren, el a devenit un simbol al drepturilor și egalității, inspirând o generație să îmbrățișeze schimbarea.

