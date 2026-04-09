David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Legendarul star din „Baywatch” nu se mai poate deplasa fără ajutor

David Hasselhoff, starul legendar din Baywatch, a fost văzut pentru prima dată în ultimele luni în timpul unei drumeții în Calabasas, California, iar imaginile au stârnit îngrijorare în rândul fanilor. La 73 de ani, actorul a apărut vizibil slăbit și s-a sprijinit în bețe de trekking, în timp ce soția sa, Hayley Roberts, l-a asistat la fiecare pas.

O apariție fragilă, dar cu semne de progres

Hasselhoff a fost surprins mergând cu dificultate, iar la un moment dat Hayley i-a prins brațul pentru a-l stabiliza. Într-o altă secvență, ea a stat în spatele lui, cu mâinile pe laterale, pregătită să-l susțină. Actorul purta un tricou gri deschis și pantaloni sport închiși la culoare, în timp ce soția lui optase pentru un top alb scurt, colanți negri și o șapcă turcoaz.

Deși imaginea lui a părut fragilă, surse apropiate au transmis că starea lui de sănătate este, de fapt, în curs de îmbunătățire. Un reprezentant al actorului a confirmat că acesta a trecut recent prin intervenții de înlocuire a genunchiului și a șoldului, după ce fusese văzut în scaun cu rotile pe aeroportul din Los Angeles.

„David se recuperează bine și este concentrat pe refacere”, a declarat reprezentantul actorului pentru Daily Mail.

Prima apariție publică după luni de absență

Drumeția din California marchează prima ieșire publică a lui Hasselhoff din iulie anul trecut. Reapariția vine într-un moment în care o nouă generație de actori și influenceri filmează un reboot al celebrului Baywatch, serialul care l-a transformat într-un simbol al anilor ’90.

Chiar dacă mobilitatea lui este încă limitată, actorul și-a păstrat o siluetă surprinzător de suplă, în ciuda problemelor de sănătate și a vârstei înaintate.

Ani dificili, probleme de sănătate și lupta cu alcoolul

Hasselhoff a vorbit în trecut despre durerile de genunchi și despre planurile de operație, după ce fusese surprins șchiopătând în aeroport. În aceeași perioadă, o sursă declara că actorul „trăiește pe timp împrumutat” după ani de excese.

Starul a avut și un istoric complicat cu alcoolul. În 2007, o filmare realizată de fiica sa, Taylor Ann, îl arăta în stare de ebrietate, iar clipul a devenit viral. „A vrut să arate cum mă comport când sunt beat”, spunea actorul la vremea respectivă.

Un an marcat de pierdere personală

Apariția lui Hasselhoff vine la puțin peste un an de la moartea celei de-a doua soții, Pamela Bach, fostă colegă în Baywatch, care s-a stins la 62 de ani. Familia a transmis atunci un mesaj emoționant:

„Suntem profund îndurerați de pierderea Pamelei Hasselhoff. Vă mulțumim pentru sprijinul și compasiunea arătate în aceste momente dificile.”

Hasselhoff și Pamela au fost căsătoriți între 1989 și 2006 și au împreună două fiice. Actuala sa soție, Hayley Roberts, originară din Țara Galilor, îi este alături din 2011, iar cei doi s-au căsătorit în 2018, în Italia.

Foto – arhivă / Instagram

