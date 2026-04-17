O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, joi noaptea. A fost RO-ALERT în Turcia. Ce spune MaPN

O dronă lansată de Rusia a pătruns în spațiul aerian românesc, la 16 kilometri sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone care nu este locuită. A fost emis un mesaj de tip RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea, în urma detectării și monitorizării a două drone. O echipă a Ministerului Apărării verifică zona.

Alertă de dronă în spațiul aerian românesc

Rusia a lansat un nou atac aerian în noaptea de joi spre vineri, 16 spre 17 aprilie, asupra Ucrainei, la granița cu România. În urma atacului, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc.

„În noaptea de 16 spre 17 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a brațului Chilia.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT la ora 00:43.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră. Una dintre acestea a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, contactul radar fiind pierdut la 16 kilometri sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Citește și: Prezentare de modă inedită în Arabia Saudită: Manechinele, înlocuite cu drone VIDEO

Alerta aeriană a încetat la ora 02:48”, a declarat Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN.

IGSU a transmis RO-ALERT după miezul nopții

Conform sursei citate, atacul a vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 00:43, a fost trimis un mesaj RO-ALERT.

Două ținte aeriene au fost monitorizate de sistemele de apărare antiaeriene, iar una dintre ele a pătruns în spațiul aerian al României. Contactul radar cu acesasta s-a pierdut la 16 km sud-est de Chilia Veche, precizează MaPN.

Citește și: Ursula von der Leyen, reacție după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României: „O încălcare a suveranității UE”

Alerta aeriană a încetat la ora 22:48, iar o echipă a plecat de dimineață într-o misiune de cercetare în zona respectivă conform comunicatului.

„Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional”, se mai arată în comunicat.

