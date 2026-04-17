O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, joi noaptea. A fost RO-ALERT în Turcia. Ce spune MaPN

O dronă lansată de Rusia a pătruns în spațiul aerian românesc, la 16 kilometri sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone care nu este locuită. A fost emis un mesaj de tip RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea, în urma detectării și monitorizării a două drone. O echipă a Ministerului Apărării verifică zona.
Rusia a lansat un nou atac aerian în noaptea de joi spre vineri, 16 spre 17 aprilie, asupra Ucrainei, la granița cu România. În urma atacului, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc.
„În noaptea de 16 spre 17 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a brațului Chilia.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT la ora 00:43.
Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră. Una dintre acestea a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, contactul radar fiind pierdut la 16 kilometri sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.
Alerta aeriană a încetat la ora 02:48”, a declarat Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN.
IGSU a transmis RO-ALERT după miezul nopții
Conform sursei citate, atacul a vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 00:43, a fost trimis un mesaj RO-ALERT.
Două ținte aeriene au fost monitorizate de sistemele de apărare antiaeriene, iar una dintre ele a pătruns în spațiul aerian al României. Contactul radar cu acesasta s-a pierdut la 16 km sud-est de Chilia Veche, precizează MaPN.