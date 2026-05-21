Reporter, jefuit în direct, în timpul unei transmisiuni. Agresorul l-a amenințat cu arma

Fernando Vargas, un reporter mexican, a fost jefuit sub amenințarea armei în timpul unei transmisiuni live din mașina sa, unde comenta un meci de baschet. Hoțul i-a luat telefonul, portofelul și mașina, lăsându-l pe acesta traumatizat.

Reporter, jefuit în direct

Un moment incredibil a avut loc în Mexic, unde un jurnalist sportiv a fost jefuit sub amenințarea armei chiar în timpul unei transmisiuni în direct. Incidentul, surprins integral de camerele de filmare, scoate în evidență vulnerabilitatea celor aflați în prima linie a relatărilor.

Fernando Vargas, reporter cunoscut pentru comentariile sale sportive, se afla în mașina personală și analiza live un meci de baschet când a fost atacat.

Un individ îmbrăcat într-un hanorac a deschis brusc portiera și, cu o armă în mână, i-a cerut să predea toate bunurile. În fundal, meciul continua, iar cei din studio priveau neputincioși scena dramatică.

Reacția jurnalistului

„Calmează-te, calmează-te”, a fost replica disperată a jurnalistului, care a încercat să evite escaladarea conflictului.

Reporterul l-a implorat pe atacator să îi lase măcar actele de identitate, dar răspunsul agresorului a fost ferm: totul trebuia predat.

Jurnalistul a fost forțat să coboare din mașină, rămânând fără telefon, portofel, ceas și, în cele din urmă, fără automobilul său, furat de atacator. Imaginile incidentului au devenit virale, stârnind indignare.

Deși Vargas nu a suferit răni fizice, traumele emoționale ale momentului sunt evidente.

„Este o experiență pe care nu o doresc nimănui”, a declarat el ulterior.

În ciuda vizibilității cazului, autoritățile mexicane nu au identificat până acum un suspect.

Sursă foto: Captură video

