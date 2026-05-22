Alina Pavalache a murit. Pianista avea 63 de ani și locuia la Paris

Pianista Alina Pavalache a încetat din viață la vârsta de 63 de ani. Tristul anunț a fost făcut de Asociația Culturală Arta Sonoră prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele sociale.

Alina Pavalache a încetat din viață pe data de 20 mai, lăsând în urmă o carieră dedicată scenei muzicale, dar și a formării noilor generații de artiști.

Pianista, apreciată pentru contribuția sa la promovarea creației lui George Enescu, a fost și vocal coach, precum și doctor în interpretare muzicală.

„Există oameni care trec prin lume lăsând zgomot. Și există oameni care lasă rezonanță. Alina Pavalache a fost unul dintre acei oameni rari care au transformat sensibilitatea în limbaj, muzica în refugiu și prezența umană într-o formă de lumină discretă. Ca pianistă, avea nu doar tehnică și rafinament, ci acel lucru imposibil de predat: capacitatea de a face oamenii să simtă adevărul unei note. Nu interpreta doar partituri – le dădea respirație, memorie și suflet… Moartea oprește mâinile unui pianist, dar nu poate opri ecoul. Iar ecoul Alinei Pavalache va rămâne în oamenii pe care i-a format, i-a inspirat, i-a iubit și i-a atins prin muzică și prin felul ei de a fi. Odihnă veșnică! Nu te vom uita niciodată!”, a fost mesajul făcut public de Asociația Culturală Arta Sonoră.

Cine a fost Alina Pavalache

Alina Pavalache s-a născut pe data de 8 iulie 1962 și provenea dintr-o familie în care muzica ocupa un loc central. Mama sa a fost solistă la Opera din Iași, iar tatăl, dirijor, influențe care i-au modelat încă din copilărie parcursul artistic și relația profundă cu arta.

Și-a început studiile muzicale la Iași, continuându-și formarea la Conservatorul „George Enescu” din București.

„M-am născut și am crescut în aceste povești spuse cu pasiune de părinții mei, părinți care au continuat menirea pe care au avut-o, pentru că fiecare dintre ei a ajuns la muzică pe căi un pic întortocheate, tata plecând de la seminar, iar pe mama a auzit-o cineva cântând la biserică”, spunea pianista, în urmă cu ceva timp, într-un interviu acordat Radio România Cultural.

