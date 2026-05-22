Jason Lewis din „Sex and the City” revine în atenția publică după 3 ani. Ce face și cum arată „Smith Jerrod” la 54 de ani

După ani de absență, Jason Lewis, celebrul Smith Jerrod din „Sex and the City”, revine în atenția publicului. La 54 de ani, actorul lucrează la un proiect creativ misterios, anunțat printr-un videoclip surprinzător.

Jason Lewis, actorul care a cucerit publicul în rolul lui Smith Jerrod din „Sex and the City”, revine în atenția fanilor la 54 de ani, după o pauză îndelungată.

Pentru milioane de fani ai „Sex and the City”, Smith Jerrod rămâne unul dintre cele mai îndrăgite personaje masculine ale serialului. Rolul acestui chelner atrăgător, devenit actor aspirant și partener loial al Samanthei Jones, a marcat o epocă. Relația lor, definită de sprijinul necondiționat în momente dificile precum lupta Samanthei cu cancerul la sân, a fost o lecție de iubire și solidaritate.

Jason Lewis și-a continuat cariera post-serial în producții precum „Charmed”, „House” sau „How I Met Your Mother”. Cu toate acestea, în ultimii ani, actorul a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. În 2023, și-a șters contul de Instagram, declanșând speculații despre motivul dispariției sale.

Revenirea pe Instagram și planurile pentru viitor

Surprinzător, în mai 2026, Jason Lewis a reapărut pe Instagram cu un videoclip filmat pe o plajă tropicală. Într-un mesaj sincer, actorul a explicat pauza sa: „În 2023 am ales să tac. Nu pentru că nu aveam nimic de spus, ci pentru că aveam ceva de făcut”.

Acesta a dezvăluit că s-a dedicat în ultimii trei ani unui proiect creativ ambițios: „Este genul de proiect care trebuie să își găsească oamenii. Încă lucrez la el, dar am ajuns suficient de departe încât am simțit că e timpul să reapar și să arăt la ce am lucrat”.

Deși actorul nu a dat detalii despre natura proiectului, mesajul său a intrigat și a entuziasmat fanii, care au remarcat că imaginea lui Jason Lewis rămâne la fel de fermecătoare ca în anii 2000. Videoclipul său s-a încheiat cu o promisiune: „Urmează și altele”.

Reapariția actorului a reînviat amintirile legate de „Sex and the City” și povestea dintre Samantha și Smith, considerată una dintre cele mai memorabile relații ale serialului.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

