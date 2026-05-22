Home > Astro Fun > Horoscop săptămânal 25 – 31 mai 2026. Norocul îi întoarce spatele. O zodie e lovită de ghinion. Astrele i-au pregătit lecții karmice

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
Horoscop săptămânal 25 – 31 mai 2026. O săptămână ce poate aduce tensiuni emoționale și o stare de agitație interioară pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în penultima săptămână a lunii iunie 2026. Previziuni pentru toate zodiile.

Norocul pare să își retragă complet sprijinul în această săptămână pentru Raci, iar contextul astral activează o serie de lecții karmice care nu mai pot fi evitate. Energia perioadei este instabilă, cu situații care se răstoarnă brusc și cu decizii aparent simple care generează efecte mai complicate decât era anticipat. Pentru această zodie, senzația dominantă este că lucrurile nu mai curg natural, iar obstacolele apar exact în zonele unde exista cea mai mare încredere.

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Săptămâna 25 – 31 mai 2026 vine pentru Berbeci cu provocări intense, dar și cu oportunități importante de afirmare și evoluție. Cuadratura dintre Marte în Taur și alte influențe tensionate ale săptămânii îți testează răbdarea și capacitatea de autocontrol, mai ales în plan profesional și financiar. Pot apărea conflicte legate de bani, orgolii sau decizii luate în grabă, motiv pentru care diplomația devine esențială. Profesional, ai tendința de a forța lucrurile, însă succesul vine doar dacă înveți să îți temperezi impulsivitatea. Pluto în Vărsător activează schimbări în cercul social și îți arată cine îți este cu adevărat aliat. În dragoste, tensiunile ascunse pot ieși la suprafață, dar sinceritatea poate salva relațiile fragile. Luna Plină în Săgetător din 31 mai îți aduce claritate, dorință de libertate și o revelație importantă legată de viitorul tău. Este o perioadă bună pentru călătorii, studiu și planuri noi. Finalul săptămânii vine cu o energie de eliberare și curaj.

Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Pentru Tauri, săptămâna aceasta este una dintre cele mai intense ale lunii, deoarece Marte aflat în semnul tău formează aspecte tensionate care îți pot amplifica nervozitatea și dorința de control. Ai impresia că trebuie să duci singur toate responsabilitățile, iar asta poate genera oboseală și conflicte cu oamenii apropiați. Profesional, apar provocări care îți testează răbdarea și rezistența psihică, însă determinarea ta te ajută să depășești obstacolele. Financiar, este nevoie de mai multă prudență, mai ales în privința cheltuielilor impulsive sau a investițiilor riscante. Pluto în Vărsător începe să producă transformări importante în carieră și în modul în care ești perceput de ceilalți. În plan sentimental, relațiile au nevoie de stabilitate și comunicare sinceră pentru a evita tensiunile inutile. Luna Plină în Săgetător scoate la suprafață frici, gelozii sau probleme financiare ascunse. Totuși, această energie te poate ajuta să închizi definitiv un capitol toxic. Spre finalul săptămânii, începi să vezi mai clar ce trebuie schimbat în viața ta.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Gemenii intră într-o săptămână agitată, dar extrem de productivă și plină de oportunități. Energia astrală îți stimulează comunicarea, creativitatea și dorința de afirmare, iar oamenii sunt atrași de ideile și entuziasmul tău. Profesional, pot apărea colaborări importante sau discuții care îți deschid uși spre proiecte avantajoase. Totuși, cuadratura lui Marte în Taur îți poate aduce stres mental și oboseală acumulată, motiv pentru care ai nevoie de mai multă organizare și odihnă. Pluto în Vărsător îți schimbă perspectiva asupra viitorului și te împinge să ieși din tiparele vechi. În dragoste, lucrurile devin mai intense, iar conversațiile sincere pot aprofunda relațiile existente. Cei singuri pot avea parte de întâlniri surprinzătoare și atracții puternice. Luna Plină în Săgetător activează sectorul relațiilor și poate aduce decizii importante legate de parteneriate sau angajamente. Finalul săptămânii vine cu revelații și clarificări importante în plan personal.

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

În plan profesional, pot apărea întârzieri, blocaje administrative sau neînțelegeri cu persoane de autoritate. Nimic nu avansează în ritmul dorit, iar progresul se obține doar cu efort dublu și răbdare testată la limită. Financiar, prudența devine obligatorie, deoarece riscul de pierderi sau decizii neinspirate este crescut. Nu este o perioadă pentru speculații sau asumarea de angajamente riscante.
Pe fond emoțional, Racul resimte mai intens presiunea evenimentelor, ceea ce poate amplifica tendința de retragere și supraanaliză. Relațiile personale pot deveni tensionate dacă emoțiile nu sunt gestionate matur, iar comunicarea este filtrată prin frustrare sau oboseală psihică. Lecțiile acestei săptămâni țin de limite, responsabilitate și renunțarea la așteptări nerealiste.
Deși perioada este dificilă, influențele astrale au un rol clar de recalibrare. Universul forțează acest semn să își restructureze prioritățile și să învețe unde trebuie să renunțe la control. Finalul săptămânii nu aduce neapărat rezolvări rapide, dar oferă o formă de claritate necesară pentru a reconstrui mai solid mai departe.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Leii au parte de o săptămână intensă în plan profesional și social, cu multe provocări, dar și oportunități de afirmare. Cuadratura lui Marte în Taur poate genera conflicte cu superiorii sau tensiuni legate de autoritate și control. Este important să îți alegi cu atenție bătăliile și să nu reacționezi impulsiv atunci când lucrurile nu ies exact cum îți dorești. Profesional, ambiția ta este uriașă, iar Pluto în Vărsător începe să transforme relațiile și colaborările importante din viața ta. Unele parteneriate se pot rupe, în timp ce altele devin mai solide și mai mature. În dragoste, relațiile sunt puse la încercare, iar orgoliile pot crea distanță între parteneri. Luna Plină în Săgetător aduce pasiune, romantism și dorința de libertate emoțională. Creativitatea este la cote maxime și poți avea parte de succes în proiectele personale. Spre finalul săptămânii, apar clarificări importante legate de ceea ce îți dorești cu adevărat.

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Fecioarele traversează o săptămână aglomerată, în care organizarea și disciplina devin esențiale. Marte în Taur îți susține ambițiile, dar aduce și tendința de a deveni prea critic sau rigid în relațiile cu ceilalți. Profesional, ai șansa să faci progrese importante dacă îți păstrezi calmul și nu încerci să controlezi fiecare detaliu. Pluto în Vărsător începe să producă schimbări majore în rutina ta și în modul în care îți gestionezi timpul și sănătatea. Financiar, este o perioadă bună pentru planuri pe termen lung și pentru reevaluarea unor investiții sau cheltuieli. În dragoste, sinceritatea și răbdarea sunt cheia echilibrului. Luna Plină în Săgetător activează sectorul casei și al familiei, aducând discuții importante sau decizii legate de locuință și stabilitate emoțională. Unele tensiuni familiale pot ieși la suprafață, dar și adevăruri necesare. Finalul săptămânii îți oferă ocazia să închizi capitole care te-au consumat emoțional.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Pentru Balanțe, săptămâna aceasta vine cu transformări importante în plan sentimental și financiar. Marte în Taur poate genera tensiuni legate de bani, datorii sau atașamente toxice care nu mai pot fi ignorate. Profesional, trebuie să fii atent la colaborări și la oamenii care încearcă să îți impună propriile interese. Pluto în Vărsător îți reactivează creativitatea și dorința de libertate, dar și nevoia de a trăi relații autentice și intense. În dragoste, pasiunea crește, însă și geloziile sau neînțelegerile pot deveni mai evidente. Cei singuri pot avea parte de întâlniri karmice sau conexiuni puternice și neașteptate. Luna Plină în Săgetător aduce vești, conversații importante și revelații legate de viitor. Comunicarea devine cheia succesului în toate domeniile. Este o perioadă excelentă pentru negocieri, examene, călătorii scurte sau proiecte creative. Finalul săptămânii vine cu mai multă claritate și curaj în luarea deciziilor.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Scorpionii traversează o săptămână intensă și transformatoare, în care relațiile și parteneriatele devin tema centrală. Cuadratura lui Marte în Taur creează tensiuni directe în raport cu oamenii apropiați și poate scoate la suprafață conflicte mai vechi, frustrări sau lupte pentru control. Profesional, ai nevoie de diplomație și răbdare pentru a evita rupturile sau confruntările inutile. Pluto în Vărsător produce schimbări profunde în zona familiei și a stabilității emoționale, obligându-te să renunți la tipare care nu mai funcționează. În plan sentimental, relațiile devin mai intense și mai greu de ignorat. Unele legături se transformă radical, iar altele pot ajunge la un punct critic. Financiar, apar discuții importante legate de bunuri comune, investiții sau cheltuieli mari. Luna Plină în Săgetător din 31 mai activează sectorul banilor și al valorilor personale, aducând clarificări importante legate de siguranță și priorități. Finalul săptămânii te ajută să înțelegi cine și ce merită cu adevărat energia ta.

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Pentru Săgetători, săptămâna 25 – 31 mai 2026 este una extrem de importantă, mai ales că Luna Plină din semnul tău aduce revelații, schimbări și decizii decisive. Este momentul în care multe adevăruri ies la suprafață și nu mai poți ignora ceea ce simți sau ceea ce trebuie schimbat. Marte în Taur creează stres și agitație în zona profesională și a sănătății, motiv pentru care trebuie să îți gestionezi mai bine energia și programul. Pluto în Vărsător îți transformă modul de gândire și îți schimbă complet perspectiva asupra viitorului. Profesional, apar oportunități importante, dar și provocări care te obligă să ieși din zona de confort. În dragoste, relațiile pot deveni mai intense și mai sincere, iar unii nativi pot lua decizii radicale legate de viitorul sentimental. Cei singuri au șansa unor întâlniri surprinzătoare și pline de pasiune. Luna Plină îți oferă curajul de a închide capitole care nu te mai reprezintă. Finalul săptămânii vine cu un sentiment puternic de eliberare și restart emoțional.

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Capricornii au parte de o săptămână solicitantă, în care responsabilitățile profesionale și problemele personale se împletesc într-un mod obositor. Marte în Taur îți amplifică ambiția și dorința de control, dar poate genera și tensiuni în relațiile sentimentale sau în raport cu copiii și familia. Profesional, ești concentrat pe rezultate și vrei să demonstrezi că poți gestiona orice provocare, însă ai nevoie de mai mult echilibru pentru a evita suprasolicitarea. Pluto în Vărsător începe să transforme profund sectorul financiar și modul în care îți administrezi resursele. În plan sentimental, relațiile au nevoie de mai multă răbdare și sinceritate. Unele tensiuni ascunse pot ieși la suprafață și cer rezolvare imediată. Luna Plină în Săgetător aduce nevoia de retragere, introspecție și odihnă emoțională. Este momentul să lași în urmă oboseala acumulată și oamenii care îți consumă energia inutil. Finalul săptămânii favorizează vindecarea și clarificarea unor frământări interioare mai vechi.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Pentru Vărsători, această săptămână vine cu transformări puternice și dorința de a schimba radical anumite aspecte din viață. Pluto aflat în semnul tău îți intensifică nevoia de libertate, autenticitate și reconstrucție personală. Simți că nu mai poți accepta compromisuri sau situații care te limitează. Marte în Taur creează tensiuni în familie sau legate de locuință și poate aduce conflicte cu persoane apropiate. Profesional, apar idei noi și oportunități interesante, însă trebuie să îți gestionezi mai atent impulsivitatea și reacțiile. În dragoste, relațiile devin mai intense și mai imprevizibile. Cei singuri pot fi atrași de persoane diferite, misterioase sau greu de înțeles. Luna Plină în Săgetător activează sectorul social și aduce clarificări legate de prietenii, colaborări sau proiecte de viitor. Unele relații se pot încheia brusc, în timp ce altele devin mult mai solide. Finalul săptămânii îți oferă șansa să îți redefinești obiectivele și direcția de viață.

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 25 – 31 mai 2026

Peștii traversează o săptămână sensibilă și încărcată emoțional, în care intuiția și creativitatea ating cote foarte ridicate. Marte în Taur îți agită zona comunicării și poate genera conflicte sau discuții tensionate dacă reacționezi impulsiv. Profesional, ai nevoie de concentrare și răbdare pentru a evita greșelile sau neînțelegerile. Pluto în Vărsător activează frici ascunse și procese profunde de vindecare emoțională, obligându-te să renunți la anumite atașamente sau iluzii. În dragoste, relațiile devin mai intense și mai sensibile, iar sinceritatea este esențială pentru menținerea echilibrului. Cei singuri pot avea parte de întâlniri neașteptate care le răscolesc complet emoțiile. Luna Plină în Săgetător luminează sectorul carierei și al imaginii publice, aducând schimbări importante sau decizii profesionale majore. Este posibil să închei un proiect sau să începi o nouă etapă profesională. Finalul săptămânii vine cu claritate, maturizare și dorința de a construi ceva stabil și autentic.

