A murit Viorel Zgardan, solist al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Republica Moldova

Scena lirică din Republica Moldova este în doliu după pierderea unuia dintre cei mai devotați artiști ai săi. Viorel Zgardan, solist de o înaltă ținută artistică al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, s-a stins din viață, lăsând în urmă o moștenire culturală impresionantă, clădită de-a lungul a peste trei decenii de activitate neîntreruptă pe marile scene ale lumii.

Trei decenii în slujba operei naționale

Cariera lui Viorel Zgardan s-a confundat, timp de mai bine de 30 de ani, cu însăși istoria teatrului muzical din Chișinău. Artistul a fost un pilon central al instituției, contribuind decisiv la menținerea standardelor de excelență ale operei naționale. Repertoriul său a cuprins roluri de o complexitate vocală și dramatică deosebită în producții universale care au încântat generații de spectatori.

Interpretările sale din „Nunta lui Figaro”, „Aida”, „Rigoletto”, „Carmen” sau „Traviata” au rămas întipărite în memoria publicului. De-a lungul anilor, solistul a creat parteneriate scenice memorabile alături de coloșii operei, precum Maria Bieșu, Mihail Munteanu și Vladimir Dragoș, fiind un ambasador cultural de prestigiu în turneele efectuate în Italia, Spania, Marea Britanie, Franța și Germania.

O pierdere ireparabilă pentru cultura muzicală

Reprezentanții Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” au reacționat cu profundă tristețe la aflarea veștii, subliniind golul imens lăsat de plecarea artistului. Într-un mesaj oficial, instituția a pus accent pe devotamentul total al solistului față de vocația sa și pe caracterul său nobil.

„Astăzi, cultura muzicală națională rămâne mai săracă fără un artist de aleasă ținută artistică și profesională, iar Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” pierde un coleg prețuit, un interpret valoros și un artist devotat vocației sale. Exprimăm sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, l-au prețuit și l-au aplaudat”, se menționează în comunicatul transmis de instituția de cultură.

Ultimul omagiu pentru un mare maestru

Comunitatea artistică și iubitorii de muzică clasică vor avea ocazia să își ia rămas-bun de la maestru în cadrul unei ceremonii solemne. Trupul neînsuflețit va fi depus miercuri, 13 mai, chiar în inima instituției căreia i-a dedicat întreaga viață, oferind astfel publicului șansa unei ultime plecăciuni în fața talentului său.

Ceremonia de rămas-bun va avea loc în foaierul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, urmând ca, la ora 11:00, cortegiul funerar să pornească spre Cimitirul Central, locul unde artistul își va găsi liniștea eternă. Dispariția lui Viorel Zgardan marchează sfârșitul unei ere, însă vocea și prezența sa rămân vii în arhiva de aur a culturii basarabene.

Foto – Facebook / Teatrul National de Opera si Balet Maria Biesu

