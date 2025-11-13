O mireasă a murit în ziua nunții. Femeia a lăsat în urmă un soț îndurerat și cinci copii

O mireasă a murit chiar în ziua nunții ei, la câteva ore după ce i-a spus „Da” bărbatului cu care avea o relație de 19 ani și cinci copii. Jade Tebrar fusese diagnosticată cu cancer la stomac în stadiu avansat și a vrut să devină doamna Adam Kemp înainte de a se stinge.

O mireasă a murit în ziua nunții

O mireasă proaspăt căsătorită a murit tragic în brațele iubirii vieții ei, la doar câteva ore după ce s-a căsătorit, pe 3 noiembrie 2025. Jade Tebrar, în vârstă de 37 de ani, se lupta cu cancerul la stomac în momentul ceremoniei, după ce primise cruntul diagnostic în august 2023.

Jade și partenerul ei, Adam Kemp, în vârstă de 42 de ani, erau împreună de 19 ani și aveau cinci copii. În timpul ultimei sarcini, Jade a început să sufere de dureri oribile de stomac și pierdere în greutate, medicii atribuind acest lucru presiunii suplimentare la care era supus corpul ei.

Deși a născut un băiat sănătos în februarie 2023, problemele ei au persistat, iar diagnosticul inițial de cancer la stomac în stadiul 2 a progresat la stadiul 4 în doar câteva săptămâni.

Din păcate, cancerul lui Jade s-a răspândit la uter și ovare în septembrie, progresând la stadiul 4 în câteva săptămâni.

„Era atât de puternică. Și-a făcut o listă de dorințe și tot ce își dorea era să se asigure că toți copiii aveau cel mai bun Crăciun. Dar, în adâncul sufletului, știa că nici măcar nu va ajunge la Crăciun”, a spus Adam Kemp, soțul femeii, potrivit LadBible.

Au mutat data nunții

În ciuda planurilor de a se căsători pe 21 noiembrie 2026, data celei de-a 20-a aniversări a lor, cuplul a decis să facă pasul cel mare anul acesta.

Prietenii, împreună cu echipa de îngrijiri paliative, au muncit din greu pentru a rezolva actele, un ofițer de stare civilă, un tort și un bufet pentru ziua lor cea mare.

„Am spus «Da», iar ea s-a întins, mi-a șters lacrimile și mi-a spus «Nu plânge, te iubesc». Toți cei prezenți erau în lacrimi și au spus că nu au mai văzut niciodată o nuntă plină de atâta dragoste”, a povestit mirele.

Adam a luat-o pe Jade, obosită, să se odihnească pe canapea și, după ce a plecat toată lumea, s-a întins lângă ea. Au depănat amintiri și au râs.

„Apoi respirația ei s-a schimbat. Am sunat la Willen Hospice și au venit, au verificat-o și mi-au spus că nu mai are mult. Am știut atunci că îmi voi pierde sufletul pereche în ziua în care m-am căsătorit cu ea. M-a privit în ochi și a spus că este atât de bucuroasă că poate fi doamna Kemp și că are familia noastră”, a continuat el.

„Apoi i s-a lăsat capul în jos și am știut că sufletul ei plecase. Ea plecase”, a mai spus Adam Kemp îndurerat.

Jade a decedat în ziua aceea la ora 22:45, lăsându-și în urmă proaspătul soț și cei cinci copii.

