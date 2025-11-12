Parlamentul a adoptat astăzi, 11 noiembrie, legea Nordis, la un an de la scandalul care a implicat compania Nordis și zborurile unor lideri PSD cu avioane închiriate de la acest grup. Legea adoptată acum este menită să protejeze cumpărătorii de locuințe.

Legea Nordis, adoptată de Parlament

Parlamentul a adoptat, cu unanimitate de voturi, legea „Nordis”, inspirată de o investigație Recorder.

Miercuri, 12 noiembrie, Camera Deputaților a votat pentru Legea Nordis cu 301 voturi pentru, niciunul împotrivă și nicio abținere, notează HotNews.

Dacă nu va fi contestată la Curtea Constituțională, legea va merge la președintele Nicușor Dan, care, la rândul său, va putea fie să promulge legea, fie să sesizeze CCR, fie să o trimită în Parlament pentru reexaminare.

Ce prevede noua lege:

Înscrierea în cartea funciară a promisiunilor obligatorii. Prin această nouă prevedere, nu va mai exista posibilitatea ca un dezvoltator să poată să promită un apartament mai multor persoane.

Avansul dat de cumpărător poate fi de cel mult 25% pentru partea de rezistență a clădirii și poate fi achitat abia după finalizarea acesteia, iar pentru partea de instalații este prevăzut un avans de cel mult 20%.

Avansul se depune într-un cont bancar, iar aceste sume pot fi folosite doar pentru proiectul imobiliar.

Proiectul de lege, înregistrat la Senat în ianuarie 2025

Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat în 31 ianuarie 2025, iar inițiatorii, parlamentari de la PSD și PNL, au cerut adoptarea în procedură de urgență. Totuși, legea a ajuns să fie adoptată de Senat pe 14 aprilie.

În forma adoptată de Senat, modificată între timp la Camera Deputaților, se limita avansul general la 15%, iar următoarele sume care puteau fi achitate drept avans erau de maxim 25% la finalizarea structurii și alți 25% la finalizarea instalațiilor.

Luni a avut loc o dezbatere la Camera Deputaților, moment în care reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice, inclusiv AUR, USR și SOS România, au anunțat că votează în favoarea legii, dar nu au ratat ocazia de a lansa critici la adresa partidelor de guvernare.

„Este o lege bună, putea să vină mai repede. Noi, grupul USR, am depus un astfel de proiect primii la Cameră și am fi sperat să fi fost adoptat mai devreme, dat fiind caracterul de urgență. Nu este nicio problemă, votăm cu inima deschisă acest proiect inițiat de PSD-PNL”, a spus deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Scandalul Nordis, după o investigație Recorder

Scandalul legat de firma Nordis a izbucnit în toamna anului trecut, după o investigație Recorder, intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”. Atunci au apărut mai multe informații privind implicarea mai multor oameni politici, dar şi numărul mare de păgubiţi.

Coform procurorilor, compania controlată de omul de afaceri Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fost deputat PSD și președinte al Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, ar fi încasat milioane de euro de la clienţi în contul apartamentelor pe care urma să le construiască, fără ca proiectele promise să fie realizate. În singura clădire finalizată, un hotel din Mamaia, jurnaliștii au descoperit indicii că unele apartamente ar fi fost vândute de mai multe ori.

După izbucnirea scandalului, Laura Vicol și-a dat demisia din funcția de președinte al Comisiei juridice și ulterior din PSD.

În noiembrie 2024, alte informații publicate în presă indicau că lideri social-democrați, printre care Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, ar fi călătorit cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, alături de soții Vicol-Ciorbă.

Sursă foto: Shutterstock

