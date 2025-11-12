Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu până în ultimul moment: „Știu că nu s-a chinuit. Am știut că mă va aștepta”

Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Compozitorul era internat în stare gravă la Institutul Matei Balș, pe secția ATI. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el, din păcate. Lângă marele compozitor a fost o femeie care i-a stat alături până în ultimul moment. Iată cine este persoana.

A vorbit cu el până în ultimul moment

Horia Moculescu se confrunta cu boala Morton, care îi măcina corpul. A ajuns la ATI în stare gravă la Institutul Matei Balș, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a îl ține în viață.

Horia Moculescu a ajuns în comă indusă și s-a stins din viață astăzi, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

El a plecat liniștit, simțindu-i pe cei apropiați alături. Printre aceștia s-a numărat și Alexandra Velniciuc, care îi era prietenă apropiată.

Cei doi aveau o prietenă strânsă, iar ea îl vedea ca pe un tată, motiv pentru care a venit să își ia rămas bun de la compozitor.

„Pentru mulți a murit un mare om și un mare artist. Pentru mine a murit un mare prieten. Ultima oară am vorbit în momentul în care el a plecat spre spital, atât cât a putut el.

Am fost la curent cu fiecare pas, cu fiecare demers medical, cu fiecare decizie. Din punctul ăsta de vedere, nu fac parte dintre cei care acum regretă că nu i-au dat un telefon. Am fost lângă el în fiecare moment, și atunci când era în comă indusă.

Mi-a dat semne că m-a auzit. Am știut că mă va aștepta, pentru că am fost plecată câteva zile și am știut că nu se va întâmpla nimic. Asta este viața!

Cumva, mă bucur că s-a eliberat. Știu că va pleca spre lumină și mă bucur că nu a fost îndurerat la plecare. Știu că nu s-a chinuit, cu excepția acelei perioade în care era tăios de lucid și vedea cum corpul nu îl mai ajută.”, a mărturisit Alexandra Velniciuc pentru CANCAN.RO

Alexandra Velniciuc și Nidia Moculescu se ocupă de înmormântare

Actrița a vorbit despre faptul că ea și fiica compozitorului, Nidia, se vor ocupa de demersurile necesare pentru înmormântare.

„Deocamdată, Nidia e bine. Am încercat să îi explic și să stau de vorbă cu ea. Suntem o mână de prieteni buni care o susținem și i-am fost aproape lui toată perioada asta. Dumnezeu să îl odihnească!

Încă nu știm amănunte de niciun fel. Acum vom organiza tot și vă vom anunța toate detaliile despre înmormântare.”, a mai spus Alexandra Velniciuc.

