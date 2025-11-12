Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu până în ultimul moment: „Știu că nu s-a chinuit. Am știut că mă va aștepta”

Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Compozitorul era internat în stare gravă la Institutul Matei Balș, pe secția ATI. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el, din păcate. Lângă marele compozitor a fost o femeie care i-a stat alături până în ultimul moment. Iată cine este persoana.
Am fost la curent cu fiecare pas, cu fiecare demers medical, cu fiecare decizie. Din punctul ăsta de vedere, nu fac parte dintre cei care acum regretă că nu i-au dat un telefon. Am fost lângă el în fiecare moment, și atunci când era în comă indusă.
Mi-a dat semne că m-a auzit. Am știut că mă va aștepta, pentru că am fost plecată câteva zile și am știut că nu se va întâmpla nimic. Asta este viața!
Cumva, mă bucur că s-a eliberat. Știu că va pleca spre lumină și mă bucur că nu a fost îndurerat la plecare. Știu că nu s-a chinuit, cu excepția acelei perioade în care era tăios de lucid și vedea cum corpul nu îl mai ajută.”, a mărturisit Alexandra Velniciuc pentru CANCAN.RO
Alexandra Velniciuc și Nidia Moculescu se ocupă de înmormântare
Actrița a vorbit despre faptul că ea și fiica compozitorului, Nidia, se vor ocupa de demersurile necesare pentru înmormântare.