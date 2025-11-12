Povestea de dragoste dintre Horia Moculescu și a patra soție, Mariana Moculescu. Ce diferență de vârstă era între ei și de ce au divorțat

Horia Moculescu a murit miercuri, 12 noiembrie, la 88 de ani, fără nicio parteneră alături de el, deși a fost căsătorit de patru ori. De a patra soție, fosta știristă Mariana Moculescu, a divorțat în anul 2000, după 11 ani de căsnicie. Descoperă în rândurile de mai jos povestea de dragoste dintre ei.

Povestea de dragoste dintre Horia Moculescu și a patra soție, Mariana Moculescu

Horia și Mariana Moculescu au fost căsătoriți între anii 1989 și 2000 și împreună au avut un copil, o fiică, Nidia Moculescu, acum în vârstă de 35 de ani.

Horia Moculescu a cunoscut-o pe a patra soție când ea avea 18 ani, iar el aproape 50. Între regretatul compozitor și fosta știristă Mariana Moculescu era o diferență de vârstă de 30 de ani.

În 2013, într-un interviu pentru Revista Tango, Horia Moculescu a mărturisit că s-a îndrăgostit de Mariana pentru că era frumoasă și talentată, cultivată și deșteaptă.

„Am devenit pentru ea un fel de Pygmalion…”

„În primul rând, era foarte frumușică, la vârstă respectivă. Cânta foarte bine la vioară, dar nu era violonistă, făcuse liceul de muzică. A vrut să facă muzică, dar după aceea, intrând într-o competiție absurdă, permanentă, cu Ana (a treia soție a lui – n.red.), care era actrița, n-a mai vrut să dea la Conservator, ci la Teatru. A trecut de probele eliminatorii de la Teatru, dar a căzut la Română, pentru că ea avea un punct de vedere, doar al ei, despre simboliști. Încăpățânată! Până la urmă a intrat la o facultate particulară și a terminat, cu licență la stat. Văzând atâtea calități în ea, căci era o fată cultivată – scrie, vorbește fără greșeli, ea e credibilă când o vezi pe post! – am devenit pentru ea un fel de Pygmalion…”, povestea Moculescu în 2013, pentru sursa citată.

Mitul lui Pygmalion este o poveste grecească despre un sculptor din Cipru, numit Pygmalion, care a devenit dezgustat de femeile din jurul său, pe care le considera imperfecte. El și-a dedicat viața creării unei statui perfecte din fildeș pe care a numit-o Galateea și, îndrăgostindu-se de creația sa, s-a rugat zeiței Afrodita (Venus) să îi dea viață sculpturii. Zeița i-a îndeplinit dorința, iar statuia a devenit o femeie adevărată, cu care Pygmalion s-a căsătorit.

Cum a cucerit-o Horia Moculescu pe Mariana

La rândul ei, în trecut, Mariana Moculescu a spus ce a atras-o la Horia Moculescu. Fosa știristă a fost impresionată de șarmul compozitorului, de profesionalismul lui și de cât de romantic era.

„L-am cunoscut când eram foarte tânără. Eram doar un copil, aveam 18 ani. (…) Îl admiram și îl admir ca profesionist. S-a luptat ca să își creeze profesia aceasta și pentru un bărbat e de admirat, el a făcut totul din nimic. Felul lui m-a făcut să mă îndrăgostesc de el, pentru că este un bărbat cu șarm. Avea 48 de ani când l-am cunoscut, iar eu 18. Era foarte romantic, venea la întâlniri cu flori, cu buchete mari de liliac în luna ianuarie. Mă aștepta în gară cu buchete imense de trandafiri. Îmi cumpăra cadouri care, copil fiind, mă înnebuneau. Erau lucruri micuțe din țări străine, care mă fascinau în acea perioadă a comunismului“, povestea Mariana Moculescu la Star Matinal, potrivit Spynews.ro.

Motivele divorțului dintre Horia și Mariana Moculescu

Horia și Mariana au divorțat în anul 2000, după 11 ani de căsnicie. Compozitorul a spus că divorțul lor s-a produs din cauza incompatibilității dar și a „mezalianței”, insinuând că fosta știristă s-a folosit de el pentru a-și atinge idealurile profesionale. Mariana l-a contrazis. „Eu singură mi-am îndrumat pașii, pentru că terminasem liceul de muzică și îmi doream foarte mult să am o intrare în showbiz”, spunea fosta știristă în trecut.

Din punctul Marianei Moculescu de vedere, divorțul dintre ea și compozitor s-a produs din cauza comportamentului lui. Mariana l-a acuzat pe compozitor de violență domestică. Fosta știristă spune că din cauza lui a rămas fără fiică, fără casă și s-a confruntat cu depresia.

„M-a sugrumat. M-a torturat psihic. M-a umilit public. M-a aruncat în depresie și spitale. Mi-a interceptat convorbirile și m-a bătut cu bestialitate fără să am nicio vină. M-a legat de mâini și de picioare cu cabluri telefonice gravidă în luna a VII-a și m-a fotografiat. Toate acestea și multe altele sunt depuse la procuratură. M-a dus în fața unei instanțe care i-a dat copilul și mi-a șters dreptul la maternitate, lăsându-mă pe drumuri. Sunt victimă a abuzurilor și tăcerii, fostă soție a unui om decorat de trei președinți și ocrotit de toate televiziunile”, a spus Mariana, în august 2025.

Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori

Din căsnicia cu Mariana, Horia are o fiică, Nidia, cu care are o relație foarte strânsă. Din cel de-al treilea mariaj, cu actrița Ana Maria Moculescu, compozitorul a mai avut un fiu, Ionuț, care a murit în 2008, la 31 de ani, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5 al apartamentului din Berlin în care locuia. Din partea lui Ionuț, Horia are un nepot, Leon.

Horia Moculescu a avut patru căsnicii în total. Cu primele două soții, Aurelia Moculescu și Ulla Britt, nu a avut copii.

