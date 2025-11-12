Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori. Cine sunt cele patru soții și de ce a divorțat de ele: „Divorțul este un act mai onest decât căsătoria”

Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori. Compozitorul, care a murit miercuri, 12 noiembrie, la 88 de ani, a divorțat de toate cele patru soții, ultimii ani din viață petrecându-i singur.

Cine au fost cele patru soții ale lui Horia Moculescu

Horia Moculescu a avut o viață sentimentală tumultuoasă. Compozitorul a fost căsătorit cu patru femei, însă ultimii ani din viață și i-a trăit singur.

După divorțul de a patra soție, din anul 2000, Horia Moculescu nu s-a mai afișat cu nicio altă femeie la braț. Despre compozitor s-a speculat că ar fi format un cuplu cu actrița Alexandra Velniciuc, însă între cei doi nu a fost decât o relație de prietenie.

Horia Moculescu a avut patru căsnicii. Cu primele două soții, Aurelia Moculescu și Ulla Britt, nu a avut copii. Din următoarele două mariaje, cu Ana Maria Moculescu, de profesie actriță, și cu Mariana, de profesie știristă, a avut câte un copil. Horia a avut un fiu, Ionuț Moculescu, din căsnicia cu Ana Maria, și o fiică, Nidia Moculescu, din a patra căsnicie cu Mariana. Fiul compozitorului a murit în 2008, la 31 de ani, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5 al unei clădiri.

Citește și: Horia Moculescu, comentariu acid despre „Vocea României”: „O emisiune făcută pentru juriu, nu despre talente!”. În ce condiții excepționale se uită compozitorul la show-ul de la PRO TV

De ce a divorțat de cele patru soții

Horia Moculescu spunea în 2013 că divorțul i se pare un act mai onest decât căsătoria. Compozitorul era de părere că divorțul este un act de curaj.

„Divorțul este un act chiar mai onest decât căsătoria dintre un bărbat și o femeie. E important să ai curaj să divorțezi, să-ți recunoști o greșeală în fața instanței, pentru că divorțul acolo se produce. Căsătoria poate fi din dragoste, dar poate fi conjuncturală din mai multe puncte de vedere. Sentimentele pot să fie valabile o perioadă foarte scurtă de timp. Cel mai greu se plătesc mezalianțele, dar nu comentăm asta acum… Eu am fost căsătorit 34 de ani de ani în total, deci o medie de 8 ani pe căsătorie e destul de bine, nu?…”, spunea Horia Moculescu în 2013, pentru Revista Tango.

În cadrul aceluiași interviu, compozitorul a dezvăluit de ce a divorțat de cele patru soții.

Citește și: Cine este Nidia Moculescu, fiica lui Horia Moculescu și a Marianei Moculescu. A avut conflicte uriașe cu mama ei. " Mi-a făcut plângere penală că mă droghez. Riscam pușcăria!”

Aurelia Moculescu

De prima soție, Aurelia, a divorțat din cauza geloziei. „Am fost atât de geloasă, insuportabil de geloasă”, a admis Aurelia, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Se ajunsese la conflicte mari – nu fizice sau contondente, nu. Țin minte că m-am îmbolnăvit de rinichi, și m-am mutat la mătușa-mea, pentru că noi nu aveam gaz dincolo – asta în ’66, și a venit Reli și mi-a lăsat două geamantane, a sunat la ușa și a fugit. Așa s-a terminat. Dar, în rest, am avut o relație excepțională cu ea, și o am și acum. N-am suferit, pentru că-mi erodase sentimentele, din cauza geloziei. Ne-am despărțit în ’66, iar divorțul s-a pronunțat abia în ’71”, a povestit Moculescu, pentru Revista Tango.

Citește și: Mariana Moculescu, declarații dure după ce a văzut imagini cu Horia Moculescu într-un scaun cu rotile. „Mă revoltă! Nu mă impresionează!” Ce acuze îi aduce

Ulla Britt

De a doua soție, Ulla Btritt, compozitorul a povestit că a divorțat din cauză că nu erau deloc compatibili.

„De a două nevastă am divorțat, până la urmă, din motive de incompatibilități de toate felurile. Am stat cu ea din ’66 până în ’75, dar căsătoriți am fost mai puțin timp, din cauza acelor aprobări, a actelor de care aveam nevoie la început. Ea era foarte inteligență și avea un umor excepțional. Avea o fetiță, pe care eu i-am crescut-o de la 3 ani la 12 ani. De aici, de la copil, au început primele mari conflicte între mine și Ulla. Ei au altă mentalitate. Există în cultura nordicilor un libertinaj. Amoralitatea femeilor din Suedia, acceptată în cazul fetelor tinere de către părinți și în cazul femeilor măritate de către soți, este în 90% din cazuri lipsită de interes material. E un interes sexual. Dar, revenind, cum spuneam, încet, încet, incompatibilitățile noastre s-au amplificat, rezultatele incompatibilităților s-au înmulțit…”, a explicat Moculescu, pentru sursa citată.

Ana Maria Moculescu

De a treia soție, Ana Maria, Horia a divorțat după ce actrița a decis să se mute în Germania, unde se afla cu un contract. Compozitorul a refuzat și l-a crescut o perioadă singur pe fiul lor, Ionuț Moculescu, până când acesta a primit actele necesare pentru a se muta din țară.

„Pentru băiat nu-mi dădeau viza de Germania, deși maică-să căpătase statut de cetățean român stabilit în străinătate. Ea și-a mai văzut copilul abia pe dată de 3 ianuarie 1990, după Revoluție, la Viena. Înainte de revoluție, oricum, divorțaserăm”, a explicat Horia.

Ionuț Moculescu a murit în 2008, la vârsta de 31 de ani, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5 al apartamentului din Berlin în care locuia.

„Peste moartea tatei și a fiului meu nu am trecut niciodată. Sunt lucruri peste care nu se poate trece, sunt ireversibile. Trăiești rău, dar înveți să trăiești cu ele”, spunea Horia, în 2023.

Mariana Moculescu

În ciuda faptului că avea trei mariaje eșuate în palmares, Horia Moculescu a mai dat o șansă iubirii când a cunoscut-o pe Mariana, care era cu 31 de ani mai tânără decât el. Despre acest mariaj, compozitorul a spus că nu a funcționat tot din cauza incompatibilității.

„Din aceeași noțiune de incompatibilitate, la care se adaugă și ceea ce-ți spuneam despre mezalianța. Mezalianța nu ține neapărat de diferențele sociale, poate să țină și de vârstă, dar și de declararea publică a lipsei mijloacelor prin care puteai să-ți realizezi dezideratele”, a spus.

Fosta știristă l-a acuzat pe Horia că a torturat-o în timpul căsniciei, lucruri pe care el le-a negat.

„M-a sugrumat. M-a torturat psihic. M-a umilit public. M-a aruncat în depresie și spitale. Mi-a interceptat convorbirile și m-a bătut cu bestialitate fără să am nicio vină. M-a legat de mâini și de picioare cu cabluri telefonice gravidă în luna a VII-a și m-a fotografiat. Toate acestea și multe altele sunt depuse la procuratură. M-a dus în fața unei instanțe care i-a dat copilul și mi-a șters dreptul la maternitate, lăsându-mă pe drumuri. Sunt victimă a abuzurilor și tăcerii, fostă soție a unui om decorat de trei președinți și ocrotit de toate televiziunile”, a spus Mariana, în august 2025.

Mariana are o fiică, Nidia Moculescu, din mariajul cu compozitorul.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News