Nidia, fiica lui Horia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei. „Nu pot să respir. Erai aerul meu!”

Moartea compozitorului Horia Moculescu a lăsat un gol imens în lumea muzicii românești, dar mai ales în sufletul fiicei sale, Nidia. La scurt timp după dispariția tatălui ei, aceasta a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online, o confesiune plină de durere și dor, care a emoționat profund pe cei care l-au cunoscut și iubit pe artist.

Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Artistul era internat de aproape o săptămână la Institutul „Matei Balș” din București, unde primea îngrijiri medicale pentru afecțiuni pulmonare.

„Erai aerul meu. Erai drumul meu!”

Într-un text publicat pe un grup de prieteni în mediul online, Nidia și-a exprimat suferința copleșitoare provocată de pierderea tatălui său. Mesajul este o mărturie poetică și tulburătoare despre legătura profundă dintre ei, despre sprijinul pe care Horia Moculescu l-a reprezentat în viața ei și despre absența care o sufocă acum.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu”, a scris Nidia, evocând cuvintele pe care tatăl ei i le spunea adesea: „Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă.”

Mesajul continuă cu o implorare sfâșietoare adresată tatălui său, în care Nidia cere un semn, o bătaie de inimă, un acord care să nu sune a despărțire. Își caută tatăl în fiecare vis, în fiecare adiere, în fiecare colț de tăcere, dar nu îl mai găsește.

„Trimite-mi tăticule, te implor, un acord care să nu sune a despărțire, o armonie care să mă țină dreaptă când lacrima apasă pe pedale, când vinilul lumii s-a zgâriat, iar muzica ta se tânguie pe repetiție, ca o rugăciune fără răspuns…”

În încheiere, Nidia îl descrie pe Horia Moculescu ca pe un stejar care i-a oferit adăpost, speranță și putere. Acum, că stejarul a căzut, ea se simte pierdută, fără lumină, fără direcție.

„Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină.”

Citeşte şi: Mariana Moculescu, prima reacție după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență în spital: „A fost un om vicios. A fumat enorm. A jucat jocuri de noroc”

Citeşte şi: Mariana Moculescu a dat-o în judecată pe fiica ei, Nidia, în timp ce Horia Moculescu este internat în spital: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”

Citeşte şi: Cine este Nidia Moculescu, fiica lui Horia Moculescu și a Marianei Moculescu. A avut conflicte uriașe cu mama ei. „Mi-a făcut plângere penală că mă droghez. Riscam pușcăria!”

Citeşte şi: Mariana Moculescu, declarații dure după ce a văzut imagini cu Horia Moculescu într-un scaun cu rotile. „Mă revoltă! Nu mă impresionează!” Ce acuze îi aduce

Horia Moculescu, internat la ATI la începutul lunii

Horia Moculescu a fost internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș” din București pe 5 noiembrie 2025, din cauza unor afecțiuni pulmonare severe și a unei stări generale de sănătate fragilizate. Artistul a fost intubat și supravegheat permanent în secția de Terapie Intensivă, unde o echipă multidisciplinară i-a monitorizat evoluția și tratamentul.

Compozitorul s-a aflat în secția ATI, iar starea sa era considerată critică: „Era internat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde era intubat și monitorizat în permanență de către o echipă medicală multidisciplinară”. În ultimele luni, sănătatea lui Horia Moculescu s-a deteriorat vizibil, fiind afectate mai multe organe. În vara anului 2025, artistul a fost văzut într-un scaun cu rotile, iar el a confirmat că urmează tratamente de ani de zile și că starea sa nu era bună.

Fiica sa, Nidia Moculescu, a confirmat public gravitatea situației: „Tata este însă la fel, cu sănătatea, se află tot internat, la ATI”.

Foto – arhivă

Internarea a durat aproape o săptămână, iar pe 12 noiembrie 2025, Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

Urmărește-ne pe Google News