Mariana Moculescu a dat-o în judecată pe fiica ei, Nidia, în timp ce Horia Moculescu este internat în spital: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”

Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, a dat-o în judecată pe Nidia (35 ani), în timp ce compozitorul se află în stare gravă la spital. Femeia încearcă să obțină o sumă de bani de la propria fiică, procesul fiind deschis în urmă cu câteva zile.

Mariana Moculescu a dat-o în judecată pe Nidia

În timp ce Horia Moculescu luptă pentru viața lui la ATI, la Institutul „Matei Balș” din București, fosta lui soție, Mariana Moculescu, a dat-o în judecată pe fiica fostului cuplu, Nidia. Femeia vrea astfel să își facă dreptate chiar în sala de judecată.

Relația celor două a fost una tensionată de-a lungul timpului, iar acum, deși păreau că au ajuns la sentimente mai bune și în sfârșit se înțeleg, Mariana a decis să o ducă în instanță pe fiica sa.

Procesul are ca obiect „pensie de întreținere” care, potrivit legii, nu se dă doar pentru copii, ci și pentru părinți. Astfel, fosta soție a compozitorului cere prin instanță ca fiica ei să o ajute financiar, potrivit Spynews.

Legea din România permite părinților să solicite pensie de întreținere copiilor lor în momentul în care nu se pot întreține singuri, au probleme financiare sau medicale, iar copiii au posibilitatea să îi ajute.

Astfel, Mariana Moculescu, care în ultima perioadă a vorbit public despre problemele ei financiare și a solicitat ajutor public pentru a nu fi dată afară din apartamentul în care stătea cu chirie, a decis să o oblige în instanță pe Nidia să o ajute cu bani.

Primele declarații ale Marianei Moculescu

După ce s-a aflat că și-a acționat fiica în instanță, Mariana Moculescu a explicat pe pagina sa de Facebook ce s-a întâmplat. Aceasta susține că a ales să facă acest pas nu pentru bani, ci pentru că, susține ea, Nidia a uitat-o.

„Nu am dat-o în judecată pe fiica mea pentru bani. Am făcut-o pentru adevăr, pentru memorie și pentru conștiință. O mamă are dreptul să fie recunoscută, mai ales când a fost uitată. Legea nu e o armă – e un pod între generații”, a afirmat fosta soție a lui Horia Moculescu.

„Când un copil uită de mama lui, mama nu se răzbună. Mama doar își cere dreptul de a exista cu demnitate. Uneori, dreptatea nu se cere pentru a câștiga, ci pentru ca sufletul să nu mai tacă!”, a scris Mariana Moculescu în mediul online.

Horia Moculescu, internat la ATI

În timp ce Mariana Moculescu și-a dat în judecată fata, Horia Moculescu, de care a divorțat în urmă cu 30 de ani, a ajuns de urgență la spital. Compozitorul a fost internat în urmă cu câteva zile, la Institutul „Matei Balș” din București, confruntându-se cu probleme pulmonare.

În ultimii ani, acesta a avut mai multe probleme de sănătate care, din cauza vârstei înaintate s-au accentuat.

Potrivit unui cadru medical, Horia Moculescu este intubat, iar starea lui este gravă.

„Este internat în stare gravă”, a precizat medicul pentru Fanatik.

De asemenea, o altă sursă medicală a declarat pentru Libertatea: „Nu este bine. Problemele de fond, cu vârsta, din păcate, își spun cuvântul. Noi facem tot ce este omenește posibil”.

