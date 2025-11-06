Cum au arătat ultimele ore din viața lui Emeric Ienei. Ce s-a întâmplat la UPU. Dezvăluirile medicului

Moartea lui Emeric Ienei a venit ca un șoc pentru comunitatea sportivă din România și nu numai. Acesta era numit cel mai bun antrenor, iar foști jucători care au fost antrenați de el s-au arătat extrem de afectați de vestea privind moartea acestuia. Acum, a ieșit la iveală ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața fostului antrenor.

Emeric Ienei era în stare gravă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să moară

Emeric Ienei a avut probleme grave de sănătate. El a fost internat încă de luna trecut în Spitalul Județean din Oradea, însă starea lui s-a degradat treptat.

Medicii au făcut tot posibilul să îl stabilizeze și să îl pună pe picioare, însă corpul fostului antrenor nu a mai putut lupta.

”A fost internat, prin serviciul nostru, în data de 16 octombrie, cu afectare respiratorie care, în contextul său medical – cu multe probleme anterioare – era într-o formă gravă”, a explicat dr. Hadrian Borcea, șeful UPU Oradea.

Emeric Ienei fusese externat după o săptămână de tratament, însă era extrem de slăbit și nu a mai rezistat. La doar câteva zile de la revenirea acasă, fostul antrenor a murit în locuința lui din Oradea.

Totul s-a întâmplat după o comoție cerebrală, în ziua de 5 noiembrie, 2025, la vârsta de 88 de ani.

Decesul a fost confirmat de un apropiat al acestuia.

Marele antrenor fusese internat și anul trecut la Institutul Inimii din Cluj, unde i s-a implantat un stimulator cardiac, după o problemă privind ritmul inimii.

„După implantarea stimulatorului, clinic, a fost net mai bine, hemodinamic mai bine. Dacă înainte era țintuit la pat, ulterior s-a plimbat pe coridoare și în câteva zile a plecat acasă”, a declarat dr. Horia Roșianu, medic primar cardiolog, la acea vreme.

Ultimul meci văzut a fost al echipei locale

Antrenorul văzuse ultima oară un meci pe stadion la FC Bihor și vorbea, la 88 de ani, cu iubire despre fotbalul românesc.

„Mi-aș dori ca fotbalul românesc să se dezvolte, să crească în așa fel încât să ne putem bate cu ăia din Europa”, spunea el într-un interviu din 2018.

În 2017, antrenorul fusese decorat de către președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Steaua României”. El a obținut cea mai mare performanță a fotbalului românesc: cucerirea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București, la Sevilla.

