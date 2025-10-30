Lumea artistică este mai săracă, după ce Dani Apetroaiei s-a stins din viață. „Dahey”, așa cum mai era cunoscut, a murit la vârsta de 49 de ani. Vestea decesului a fost făcută publică de colegii săi de breaslă. Cei care l-au cunoscut au transmis mesaje de condoleanțe în mediul online.

Dani Apetroaiei a murit la 49 de ani

„Dahey” Dani Apetroaie a murit pe 23 octombrie 2025, la vârsta de doar 49 de ani. El și-a dedicat întreaga viață pasiunii pentru muzică și a fost cântăreț, compozitor și inginer de sunet, având o contribuție mare asupra muzicii românești.

Anunțul a fost făcut public de colegii de breaslă, spre surprinderea fanilor și a celor apropiați.

„Drum lin, Dahey Dani Apetroaiei, prieten drag! Îți mulțumim pentru că ne-ai făcut să ne simțim mereu ca acasă pe scenă, în studio și în preajma ta…”, au transmis prietenii artistului.

Avea o carieră impresionantă

„Dahey” Dani Apetroaiei a avut o carieră amplă și a fost apreciat de o mulțime persoane. A fost unul dintre fondatorii trupelor Rool LK și Vineri 13. Împreună cu Rool LK, a realizat videoclipurile pieselor Girl I Need You (1995) și Hold On (1996).

Alături de Vineri 13 a lansat mai multe albume precum Ne doare la Bass.K (Roton, 1998), Îngeri sau Demoni (A&A Records, 2000), Ambiguidibil X-tramorokarian (AMFM Productions, 2005) și Dependenți (AMFM Productions 2009).

Totodată, el a fost inginer de sunet și a lucrat la mai multe studiouri precum: Studio Voices și VoltArt Studio, dar și la studioul său, Dahey Sound Studio (DSS).

El a colaborat cu artiști importanți precum Laura Lavric, Răzvan Fodor, Andre, Grasu XXL, Maximilian, Mihai Mărgineanu, Victor Lavric, Bere Gratis, Voltaj și mulți alții.

