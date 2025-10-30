Lumea artistică este mai săracă, după ce Dani Apetroaiei s-a stins din viață. „Dahey”, așa cum mai era cunoscut, a murit la vârsta de 49 de ani. Vestea decesului a fost făcută publică de colegii săi de breaslă. Cei care l-au cunoscut au transmis mesaje de condoleanțe în mediul online.
„Dahey” Dani Apetroaie a murit pe 23 octombrie 2025, la vârsta de doar 49 de ani. El și-a dedicat întreaga viață pasiunii pentru muzică și a fost cântăreț, compozitor și inginer de sunet, având o contribuție mare asupra muzicii românești.
„Drum lin, Dahey Dani Apetroaiei, prieten drag! Îți mulțumim pentru că ne-ai făcut să ne simțim mereu ca acasă pe scenă, în studio și în preajma ta…”, au transmis prietenii artistului.
Avea o carieră impresionantă
„Dahey” Dani Apetroaiei a avut o carieră amplă și a fost apreciat de o mulțime persoane. A fost unul dintre fondatorii trupelor Rool LK și Vineri 13. Împreună cu Rool LK, a realizat videoclipurile pieselor Girl I Need You (1995) și Hold On (1996).
Alături de Vineri 13 a lansat mai multe albume precum Ne doare la Bass.K (Roton, 1998), Îngeri sau Demoni (A&A Records, 2000), Ambiguidibil X-tramorokarian (AMFM Productions, 2005) și Dependenți (AMFM Productions 2009).