Ce avere avea Horia Moculescu și cui îi va rămâne. Mariana Moculescu: „A și știut să facă bani!”

Moartea compozitorului Horia Moculescu, survenită la vârsta de 88 de ani, a adus nu doar o mare durere în sufletele celor care l-au cunoscut, ci și întrebări legate de averea pe care artistul o lasă în urmă. De-a lungul vieții, Moculescu a fost un om productiv, cu o energie creatoare remarcabilă, dar și cu o viață personală marcată de decizii financiare importante.

Ce avere avea Horia Moculescu

Fosta soție a compozitorului, Mariana Moculescu, a vorbit deschis despre bunurile pe care compozitorul le-a deținut și despre modul în care acestea au fost gestionate. În urmă cu ceva timp, ea a povestit că artistul a vândut vila din Băneasa, locul unde obișnuia să primească artiști și prieteni, din dorința de a evita efortul constant de a întreține casa după vizitele festive.

„Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine. Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat”, a declarat Mariana Moculescu, potrivit Libertatea.

Pe lângă vila din Băneasa, compozitorul a mai deținut un teren de aproximativ cinci hectare în apropiere de Timișoara, pe care l-a vândut, iar banii au fost cheltuiți pe diverse lucruri. Mariana a menționat că, în prezent, Horia Moculescu mai deținea un apartament spațios în centrul Bucureștiului, lângă Parcul Cișmigiu, cu o suprafață de 142 mp, format din trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie, o toaletă de serviciu, două holuri și o cămăruță de serviciu.

Cine va moșteni bunurile lui Horia Moculescu

Potrivit Marianei Moculescu, apartamentul din centrul Capitalei ar urma să fie moștenit de fiica lor, Nidia Moculescu. „Acest apartament probabil că îl va primi moștenire Nidia, fiica noastră. Poate că mai are și alte bunuri. Ar fi bine, ca să îi rămână toate Nidiei, să ducă o viață liniștită”, a spus fosta soție a compozitorului.

Ea a mai adăugat că, deși Horia Moculescu a știut să facă bani, a avut și o patimă care i-a afectat finanțele: jocurile de noroc. „Horia a și știut să facă bani, dar a avut și această patimă, a jocurilor de noroc. A mai cheltuit din ei și pe acest viciu. Horia Moculescu a fost mereu productiv, a avut, aș putea zice, o energie creatoare de bani.”

Moștenirea lui Horia Moculescu pare să fie mai degrabă simbolică decât materială, dar apartamentul din centrul Bucureștiului rămâne cel mai valoros bun pe care fiica sa, Nidia, l-ar putea primi. În contextul durerii provocate de pierderea tatălui său, aceasta a transmis un mesaj emoționant, în care și-a exprimat suferința profundă: „Sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou.”

