Florin Roman, deputat PNL: „Ziua în care Bolojan se leapădă de Satana”

Deputatul PNL Florin Roman a afirmat marți, 5 mai, înaintea votului pe moțiunea de cenzură că aceasta este ziua în care se naște o nouă alianță politică între PSD și AUR, dar și ziua în care premierul Ilie Bolojan „se leapădă de Satana”, făcând referire la Partidul Social Democrat.

Florin Roman, despre alianța dintre PSD și AUR

Florin Roman a luat cuvânt în fața plenului reunit al Parlamentului, unde a afirmat că astăzi se concturează o nouă alianță politică între PSD și AUR.

„Dragi români, cei care vă uitați astăzi la ceea ce se întâmplă în Parlament, cu neliniște, trebuie să știți că astăzi se întâmplă niște lucruri. În primul rând, astăzi se naște o nouă alianță politică între PSD și AUR. Astăzi nu va fi un eveniment cu artificii, va fi un eveniment în care cei care spuneau că nu vor avea niciodată vreo înțelegere azi o fac, iar de mâine fiecare dintre dumneavoastră veți plăti acest preț al acestei înțelegeri: ziua în care Bolojan se leapădă de Satana”, a afirmat Florin Roman.

Scrisoarea unui alegător din Alba, citită în plenul Parlamentului

În același timp, Florin Roman a citat în plenul Parlamentului scrisoarea unui alegător din județul Alba.

„Vă scriu ca cetățean care se trezește dimineața, merge la serviciu și plătește taxe. Sper că înțelegeți ce vă transmit, chiar dacă, spre deosebire de mine, dumneavoastră mergeți la mai multe servicii. Înțeleg ce simțiți după anii în care România a funcționat ca un sistem perfect calibrat în care fiecare baron, fiecare sindicat privilegiat, fiecare pensionar special și fiecare nomenclaturist cu carnet de partid știe exact câtă cremă punem cutie. A venit cineva și a stricat jocul. Ilie Bolojan l-a stricat. A avut impertinența să sugereze că poate și România să funcționeze după alte reguli, că poate și cei protejați ar putea plăti contribuții, că poate vârsta de pensionare nu ar trebui să difere în funcție de cât de bine ești conectat la structura statului, că firmele de stat ar putea funcționa după reguli precise. Revoltător. Și atunci ați acționat cu instinctul final al omului de sistem. Ați început să construiți coaliția salvării, dar nu pe cea a țării, ci pe cea a privilegiilor”, a citat Florin Roman din mesajul alegătorului.

