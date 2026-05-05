Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan, în plenul Parlamentului: „Responsabilitatea a aparținut PNL”

Sorin Grindeanu a decis să ia cuvântul în plenul Parlamentului, moment în care i-a adus mai multe acuzații premierului Ilie Bolojan.
Liderul PSD a precizat că inițial nu a intenționat să vorbească astăzi, dar s-a răzgândit după ce l-a ascultat pe premier vorbind în fața colegilor săi.
Sorin Grindeanu, despre aeroportul din Oradea
Sorin Grindeanu a luat cuvântul în plen și a spus că inițial nu a vrut să vorbească, pentru că „există viață după acest vot” și pentru că partidele vor trebui să găsească o soluție pentru perioada următoare.
Liderul PSD a făcut mai multe precizări, după acuzațiile lansate în dezbatere. Grindeanu a vorbit despre Bihor și Oradea, despre bani primiți de la bugetul de stat pentru infrastructură și despre aeroportul din Oradea.
„Vreți să vorbim despre aeroportul din Oradea? Verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de la Oradea la Varșovia”, a spus șeful social-democraților.
Sorin Grindeanu a vorbit și despre selecțiile din companiile de stat, în special din energie, susținând că PSD a fost la guvernare 10 luni, iar în rest responsabilitatea a aparținut PNL.
Acesta a afirmat că unele selecții din energie au fost întoarse în perioada în care ministerul era condus de un reprezentant PNL și a dat exemple de numiri, Adrian Foghiș, despre care a spus că este la S.A.P.E., Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie, cu 50.000 de lei pe lună și Mihai Barbu, fost trezorier.