Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan, în plenul Parlamentului: „Responsabilitatea a aparținut PNL”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sorin Grindeanu a decis să ia cuvântul în plenul Parlamentului, moment în care i-a adus mai multe acuzații premierului Ilie Bolojan.

Liderul PSD a precizat că inițial nu a intenționat să vorbească astăzi, dar s-a răzgândit după ce l-a ascultat pe premier vorbind în fața colegilor săi.

Sorin Grindeanu, despre aeroportul din Oradea

Sorin Grindeanu a luat cuvântul în plen și a spus că inițial nu a vrut să vorbească, pentru că „există viață după acest vot” și pentru că partidele vor trebui să găsească o soluție pentru perioada următoare.

Liderul PSD a făcut mai multe precizări, după acuzațiile lansate în dezbatere. Grindeanu a vorbit despre Bihor și Oradea, despre bani primiți de la bugetul de stat pentru infrastructură și despre aeroportul din Oradea.

Citește și: Ilie Bolojan, discurs tăios la moțiunea de cenzură: „Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern?”

Citește și: CTP, după discursul lui Ilie Bolojan înainte de moțiunea de cenzură: „Moțiunea trece, Bolojan rămâne”

„Vreți să vorbim despre aeroportul din Oradea? Verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de la Oradea la Varșovia”, a spus șeful social-democraților.

Sorin Grindeanu a vorbit și despre selecțiile din companiile de stat, în special din energie, susținând că PSD a fost la guvernare 10 luni, iar în rest responsabilitatea a aparținut PNL.

Acesta a afirmat că unele selecții din energie au fost întoarse în perioada în care ministerul era condus de un reprezentant PNL și a dat exemple de numiri, Adrian Foghiș, despre care a spus că este la S.A.P.E., Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie, cu 50.000 de lei pe lună și Mihai Barbu, fost trezorier.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News