Dan Șucu i-a cunoscut pe fondatorii Nordis. Diana Șucu: „L-au întrebat dacă vrea să facă un parteneriat”. Cum a reacționat afaceristul

Diana Șucu a dezvăluit că Dan Șucu a fost contactat, în urmă cu cinci ani, de fondatorii Nordis pentru a colabora cu aceștia. Fosta prezentatoarea de televiziune a spus ce propunere concretă a primit soțul ei de la frații Poștoacă.

Ce propunere a primit Dan Șucu de la fondatorii Nordis

Invitată la podcastul lui Mihai Morar, „Fain & Simplu”, Diana Șucu (51 de ani) a dezvăluit, printre multe altele, că soțul ei, Dan Șucu (61 de ani), a fost abordat de fondatorii Nordis pentru un parteneriat de afaceri. Nordis a fost adus în conversație de realizatorul podcastului, după ce fosta știristă i-a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, a făcut credit pentru o casă ANL pe care nu a primit-o niciodată.

„Am făcut credit la un moment dat și mi-am cumpărat o casă prin ANL pe care nici astăzi n-am primit-o. Lucram la televiziune și m-am gândit că mama o să îmbătrânească și că o să am nevoie să o aduc lângă mine. Ea a fost obișnuită la casă. M-am riscat. Trebuia să plătesc 250 de euro pe lună. Am văzut că-mi permit și am făcut un credit. Am accesat prin ANL casa respectivă, undeva în Sectorul 1. N-am primit-o nici acum”, a povestit Diana Șucu.

La acea vreme, Diana Șucu avea un salariu de 3.000 de euro la TVR. După ce a aflat prin ce a trecut, Mihai Morar a spus: „Bine că te-ai învățat de-atunci. Bănuiesc că n-ai mai pierdut bani la Nordis sau…”.

„Nu. Nordis este frustrant, deranjant, pentru societatea în care trăim. Niște oameni să ne păcălească, să vândă un apartament de șapte ori… Am citit în presă că sunt și foarte liberi acum. Am înțeles că paguba e foarte mare”, a răspuns Diana Șucu prompt.

„Și-au dorit să-l cunoască și Dan i-a primit.”

Ulterior, fosta prezentatoare TV devenită femeie de afaceri a povestit cum a decurs întâlnirea de afaceri dintre soțul ei, Dan Șucu, și frații Poștoacă, fondatorii Nordis.

„Soțul meu i-a cunoscut la un moment dat pe acești doi domni, doi frați, care au venit acum vreo cinci ani de zile la Dan și l-au întrebat dacă nu vrea să lucreze împreună, să facă un parteneriat, el să vină să mobileze construcțiile lor. Dan după cinci minute și-a dat seama că oamenii au ceva probleme și i-a anunțat că are urgent altă întâlnire.

Și-au dorit să-l cunoască și Dan i-a primit. Au vorbit, dar Dan și-a dat seama după cinci minute că oamenii nu sunt ce trebuie. Știe să citească oamenii. Atunci când îți faci banii cu mâinile tale, creierul tău și cârca ta, știi să anticipezi. Sigur, a mai făcut și greșeli, dar nu vorbim despre asta. În general miroase oamenii”, a mai povestit Diana Șucu, pentru sursa citată.

Grupul Nordis este acuzat de delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune

Amintim că frații Poștoacă și asociații lor sunt cercetați de DIICOT sub acuzația că au făcut parte, începând din anul 2018, dintr-un grup infracțional cercetat pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele.

Schema Nordis a fost demascată public de către jurnaliștii de la Recorder, în octombrie 2024. Timp de mai mulți ani, persoanele implicate în acest grup cercetat de DIICOT au încasat bani pe apartamente pe care le-au vândut în mod ilegal către mai multe persoane diferite în același timp. Persoanele înșelate nu și-au primit niciodată imobilele, nici banii înapoi.

