Cine este Liviu Negoiță. Fostul primar al sectorului 3 și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei

Fostul primar al sectorului 3, Liviu Negoiță, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei în cadrul unei conferințe de presă, alături de colegii săi din PUSL. Iată cine e Liviu Negoiță.

Cine este Liviu Negoiță

Fost primar al sectorului 3 și fost premier desemnat al României, Liviu Negoiță revine pe scena politicii din România. El și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei și a transmis un mesaj către contracandidați:

„Bucureștiul are nevoie de o administrație serioasă, de un management real și de o viziune coerentă, „nu de spectacol”, a spus el.

Liviu Negoiță s-a născut pe 22 martie 1962, în Brăila. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1990 și a intrat în Baroul București, unde a profesat ca avocat.

A intrat în politică în anii ’90 și a fost ales deputat în 1996, apoi reales în anul 2000. A fost activ în comisiile legate de administrație și legislație.

A devenit cunoscut în 2004, când a câștigat alegerile pentru Primăria Sectorului 3. A avut două mandate, până în 2012, timp în care oamenii l-au cunoscut și l-au văzut pe teren câștigându-și reputație de edil implicat.

Sectorul 3 a trecut prin schimbări semnificative. Au fost reamenajate bulevarde, spații verzi au fost modernizate și s-a făcut curățenie. Oamenii au început să îl respecte pe Negoiță după schimbările concrete pe care le-a făcut în sector.

După demisia premierului Emil Boc în 2009, Liviu Negoiță a fost desemnat de președintele Traian Băsescu pentru funcția de premier, dar nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară, iar cabinetul nu a fost învestit.

Cu toate că nu a ajuns premier, ci a fost doar o propunere, Liviu Negoiță a căpătat și mai multă vizibilitate, după ce Traian Băsescu l-a propus pentru funcție.

El a pierdut Primăria Sectorului 3 în 2012, în fața lui Robert Negoiță.

În 2020, Liviu Negoiță s-a înscris în PMP și a candidat pentru un post de deputat al alegerile din acel an. Partidul nu a trecut de pragul electoral, iar în 2023, fostul edil a trecut la PUSL.

A fost pus sub urmărire penală

În 2016, Liviu Negoiță a fost pus sub urmărire penală sub suspiciunea de abuz în serviciu, după o plângere depusă de actualul președinte Nicușor Dan.

Potrivit anchetatorilor, Liviu Negoiță și alte 2 persoane ar fi emis ilegal patru autorizații de construire pentru un imobil de nouă etaje, ignorând faptul că zona este una cu monumente istorice.

În plus, proprietarii imobilelor învecinate nu și-au dat acordul pentru ridicarea blocului, deși legea impune obținerea acestui consimțământ înainte de eliberarea autorizațiilor.

Construcția ar fi provocat deteriorarea mai multor case din apropiere. DNA precizează că, în perioada 2008–2009, Liviu Negoiță, Marius Mihăiță și Ștefan Dumitrașcu, în exercitarea funcțiilor lor, ar fi emis nelegal patru autorizații de construire și certificatele de urbanism aferente, fără respectarea normelor privind urbanismul și protecția monumentelor istorice. Aceste acțiuni ar fi produs pagube proprietarilor vecini și ar fi afectat interesul public prin autorizarea unei clădiri în zona de protecție a unui monument istoric, fără avizele necesare.

Avere

Conform declarației de avere, în 2024, Liviu Negoiță avea cinci terenuri intravilan e în Baloești și unul în Suceava. Conform documentului, acest mai are o casă de locuit, un apartament și o casă de vacanță, dar și o mașină, ceasuri, bijuterii și tablouri în valoare de 50.000 de euro.

În document se mai arată că acesta a vândut o casă în Balotești pentru 390.000 de euro. Cei mai mulți bani ai familiei proveneau din venituri din chirii.

Candidează la Primăria Capitalei

Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei din partea PUSL, Partidul Umanist Social Liberal. Începând cu 2023, Negoiță a început din nou să vorbească despre oraș, urbanism și trafic, pregătindu-și revenirea pe scena politică.

„Cei care mă cunosc știu despre activitatea mea din administrația locală și din Parlament, iar ceea ce m-a determinat pe mine să-mi anunț această candidatură, poate la un moment dat, cineva se întreabă, și totuși, de ce candidați la Primăria Capitalei?

Aș putea să întorc o întrebare care cu siguranță rămâne retorică: ce este în București care să te mulțumească și care să meargă? Dacă cineva poate să-mi dea un exemplu plecând de la trafic, de la școli, de la poluare, de la parcuri, de la absolut orice activitate, eu sunt gata să argumentez.

Bucureștiul este un oraș părăsit și asta m-a determinat să-mi anunți candidatura. Iar atunci când vorbești în politică sau mai ales când acționezi așa cum am făcut-o eu ca primar în Sectorul 3 în perioada 2004-2012, trebuie să vii cu argumente.”, a spus Negoiță într-o conferință de presă.

